ErweiterungRosny-Bois-Perrier > Noisy-Champs

Die Metro 11 verbindet Châtelet (Paris 1er) mit Rosny-Bois-Perrier (93). Die Erweiterung der Mairie des Lilas (93) in Rosny-Bois-Perrier (93) wurde im Juni 2024 eingeweiht.

Die derzeit in Prüfung befindliche Erweiterung nach Noisy-Champs (77) zielt darauf ab, die nahe und mittlere Vororte von Paris besser zu bedienen, indem sie eine direkte Verbindung zwischen zwei großen Geschäftszentren im Osten der Ile-de-France bietet.

Die gemeinsamen Auftraggeber des Projekts sind Île-de-France Mobilités und RATP.