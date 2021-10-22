ErweiterungRosny-Bois-Perrier > Noisy-Champs

U-Bahn

Die Metro 11 verbindet Châtelet (Paris 1er) mit Rosny-Bois-Perrier (93). Die Erweiterung der Mairie des Lilas (93) in Rosny-Bois-Perrier (93) wurde im Juni 2024 eingeweiht.

Die derzeit in Prüfung befindliche Erweiterung nach Noisy-Champs (77) zielt darauf ab, die nahe und mittlere Vororte von Paris besser zu bedienen, indem sie eine direkte Verbindung zwischen zwei großen Geschäftszentren im Osten der Ile-de-France bietet.

Die gemeinsamen Auftraggeber des Projekts sind Île-de-France Mobilités und RATP.

Erfahren Sie mehr über die im Juni 2024 eröffnete Erweiterung in Rosny-Bois-Perrier
Bundesland
Region Île-de-France
Departement Seine et Marne
Departement Seine-Saint-Denis
Unternehmen für Großprojekte
RATP
Île-de-France Mobilités

Karte

Schlüsselfiguren

12 Minuten

zwischen Rosny-Bois-Perrier und Noisy-Champs

4

Neue Stationen

10 km

Neue Wege