ErweiterungMairie des Lilas > Rosny-Bois-Perrier

Die Metrolinie 11 verbindet Châtelet (Paris 1er) mit Rosny-sous-Bois (93).

Die Verlängerung nach Rosny-Bois-Perrier bedient die Städte Les Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, Montreuil und Rosny-sous-Bois. Es vervollständigt das Netz dieses Teils von Seine-Saint-Denis, indem es Verbindungen zu mehreren Strukturlinien des Ile-de-France-Netzes bietet.

Parallel zu ihrer Verlängerung wurde die Linie 11 mit der Anpassung historischer Bahnhöfe und der Erneuerung des rollenden Materials weiterentwickelt und modernisiert.

Der MP14-Testzug verlässt die neue Wartungswerkstatt der Linie 11 in Rosny-sous-Bois - RATP INFRAS - Isabelle Bonnet
Das Viadukt der Linie 11 in Rosny-sous-Bois © RATP INFRA / Isabelle Bonnet

Bundesland
France Relance
Europäische Union
Region Île-de-France
Departement Seine-Saint-Denis
Stadt Paris
Unternehmen für Großprojekte
RATP
Île-de-France Mobilités

Schlüsselfiguren

85 000

Einwohner und bediente Arbeitsplätze

6km

Neue Wege

12Minuten

zwischen Mairie des Lilas und Rosny-Bois-Perrier

5

Durchquerte Gemeinden

6

Neue Stationen

10 100Reisende

in der morgendlichen Hauptverkehrszeit auf der Verlängerung

1 min 45

zwischen den einzelnen U-Bahnen während der Hauptverkehrszeit

30 100Reisende

während der morgendlichen Hauptverkehrszeit auf der verlängerten Linie

Kalender

  1. 2010
    Konsultation mit dem Bürgen
  2. 2011-2013
    Vorstudien
  3. 2013
    Genehmigung des Schemas und der öffentlichen Anhörung
  4. 2014
    Erklärung der Gemeinnützigkeit und Validierung des Vorprojekts
  5. 2015-2019
    Vorarbeiten
  6. 2016-2024
    Werke
  7. Sommer 2023
    Ankunft des neuen 5-teiligen MP14-Rollmaterials
  8. 2023-2024
    Stationslayout, Tests und Trockenlauf
  9. Heute
    13. Juni 2024
    Inbetriebnahme

