ErweiterungMairie des Lilas > Rosny-Bois-Perrier

Die Metrolinie 11 verbindet Châtelet (Paris 1er) mit Rosny-sous-Bois (93).
Die Verlängerung nach Rosny-Bois-Perrier bedient die Städte Les Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, Montreuil und Rosny-sous-Bois. Es vervollständigt das Netz dieses Teils von Seine-Saint-Denis, indem es Verbindungen zu mehreren Strukturlinien des Ile-de-France-Netzes bietet.
Parallel zu ihrer Verlängerung wurde die Linie 11 mit der Anpassung historischer Bahnhöfe und der Erneuerung des rollenden Materials weiterentwickelt und modernisiert.
Schlüsselfiguren
85 000
Einwohner und bediente Arbeitsplätze
6km
Neue Wege
12Minuten
zwischen Mairie des Lilas und Rosny-Bois-Perrier
5
Durchquerte Gemeinden
6
Neue Stationen
10 100Reisende
in der morgendlichen Hauptverkehrszeit auf der Verlängerung
1 min 45
zwischen den einzelnen U-Bahnen während der Hauptverkehrszeit
30 100Reisende
während der morgendlichen Hauptverkehrszeit auf der verlängerten Linie
Kalender
- 2010Konsultation mit dem Bürgen
- 2011-2013Vorstudien
- 2013Genehmigung des Schemas und der öffentlichen Anhörung
- 2014Erklärung der Gemeinnützigkeit und Validierung des Vorprojekts
- 2015-2019Vorarbeiten
- 2016-2024Werke
- Sommer 2023Ankunft des neuen 5-teiligen MP14-Rollmaterials
- 2023-2024Stationslayout, Tests und Trockenlauf
- Heute13. Juni 2024Inbetriebnahme