ErweiterungMairie des Lilas > Rosny-Bois-Perrier

Die Metrolinie 11 verbindet Châtelet (Paris 1er) mit Rosny-sous-Bois (93).

Die Verlängerung nach Rosny-Bois-Perrier bedient die Städte Les Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, Montreuil und Rosny-sous-Bois. Es vervollständigt das Netz dieses Teils von Seine-Saint-Denis, indem es Verbindungen zu mehreren Strukturlinien des Ile-de-France-Netzes bietet.

Parallel zu ihrer Verlängerung wurde die Linie 11 mit der Anpassung historischer Bahnhöfe und der Erneuerung des rollenden Materials weiterentwickelt und modernisiert.