ErweiterungMairie des Lilas > Rosny-Bois-Perrier

Finanzierung und Akteure

Die gemeinsamen Auftraggeber des Projekts sind Île-de-France Mobilités und RATP.

Finanzierung
Infrastruktur für den Ausbau

1.084 Millionen Euro (Wert 2014), finanziert vom Staat (20%), der Region Île-de-France (46%), der Société des Grands Projets (SGP) (28%) und dem Departement Seine-Saint-Denis (6%).

Modernisierung der bestehenden Strecke

214 Millionen Euro (Wert 2014), finanziert vom Staat (11 %), der Region Île-de-France (26 %), der Stadt Paris (29 %) und der RATP (34 %).

Rollmaterial (39 Züge)

310 Millionen Euro (Wert 2014) zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert

100% finanziert von Île-de-France Mobilités

