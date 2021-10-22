Finanzierung und Akteure
Besetzung
Die gemeinsamen Auftraggeber des Projekts sind Île-de-France Mobilités und RATP.
Finanzierung
Infrastruktur für den Ausbau
1.084 Millionen Euro (Wert 2014), finanziert vom Staat (20%), der Region Île-de-France (46%), der Société des Grands Projets (SGP) (28%) und dem Departement Seine-Saint-Denis (6%).
Modernisierung der bestehenden Strecke
214 Millionen Euro (Wert 2014), finanziert vom Staat (11 %), der Region Île-de-France (26 %), der Stadt Paris (29 %) und der RATP (34 %).
Rollmaterial (39 Züge)
310 Millionen Euro (Wert 2014) zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert
Ausbeutung
100% finanziert von Île-de-France Mobilités