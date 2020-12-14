ErweiterungSaint-Lazare > Mairie de Saint-Ouen

U-Bahn

Die vollautomatische Metrolinie 14 verband Olympiades (Paris 13.) mit Saint-Lazare (Paris 8e). Die Verlängerung nach Norden bis Mairie de Saint-Ouen (93) zielt darauf ab, die Metrolinie 13 zu entsättigen, indem sie die Stadtteile der nordwestlichen Metropole bedient. Es sieht die Schaffung von zwei Bahnhöfen in Paris (Pont Cardinet und Porte de Clichy), zwei Stationen in Clichy-la-Garenne und Saint-Ouen (Saint-Ouen und Mairie de Saint-Ouen) sowie eines Wartungs- und Lagerplatzes in Saint-Ouen in der Zone d'aménagement concerté (ZAC) des Docks vor.
Parallel zur Verlängerung wurden die Stationen der Linie 14 modernisiert, um sich an die neuen Züge mit höherer Kapazität anzupassen und neue Fahrgäste unter den besten Bedingungen unterzubringen.

Ein U-Bahn-Zug am Bahnhof Mairie de Saint-Ouen der Linie 14

Bundesland
Region Île-de-France
Departement Hauts-de-Seine
Departement Seine-Saint-Denis
Stadt Paris
Unternehmen für Großprojekte
RATP
Île-de-France Mobilités

Schlüsselfiguren

96.100 Einwohner

und 72.000 Arbeitsplätze bedient

5.8 km

Neue Wege

3 Gemeinden

Bedient

12 500

Tägliche Fahrgäste während der morgendlichen Hauptverkehrszeit auf der Verlängerung

4

Neue Stationen

1 min 45

zwischen den einzelnen U-Bahnen während der Hauptverkehrszeit

Kalender

Finanzierung und Akteure
  1. 2010
    Konsultation mit dem Bürgen
  2. 2011
    Schematische Darstellung
  3. 2012
    Öffentliche Anhörung, Gemeinnützigkeitserklärung (DUP) und Vorentwurf
  4. 2013
    Detaillierte Studien
  5. 2014-2019
    Werke
  6. 14. Dezember 2020
    Inbetriebnahme der Erweiterung

14. Dezember 2020