ErweiterungSaint-Lazare > Mairie de Saint-Ouen

Die vollautomatische Metrolinie 14 verband Olympiades (Paris 13.) mit Saint-Lazare (Paris 8e). Die Verlängerung nach Norden bis Mairie de Saint-Ouen (93) zielt darauf ab, die Metrolinie 13 zu entsättigen, indem sie die Stadtteile der nordwestlichen Metropole bedient. Es sieht die Schaffung von zwei Bahnhöfen in Paris (Pont Cardinet und Porte de Clichy), zwei Stationen in Clichy-la-Garenne und Saint-Ouen (Saint-Ouen und Mairie de Saint-Ouen) sowie eines Wartungs- und Lagerplatzes in Saint-Ouen in der Zone d'aménagement concerté (ZAC) des Docks vor.

Parallel zur Verlängerung wurden die Stationen der Linie 14 modernisiert, um sich an die neuen Züge mit höherer Kapazität anzupassen und neue Fahrgäste unter den besten Bedingungen unterzubringen.