Finanzierung und Akteure
Besetzung
Die gemeinsamen Auftraggeber des Projekts sind Île-de-France Mobilités und RATP.
Île-de-France Mobilités, Träger nachhaltiger Mobilität in der Île-de-France:
- stellt die Qualität des Netzes des neuen Netzes (Verbindungen und Bahnhöfe) sicher
- leitet die Koordinierung von Studien über Eisenbahnverbindungen,
- untersucht die Entwicklung des Busnetzes in Zusammenarbeit mit den Gemeinden,
- finanziert den Betrieb.
Finanzierung
Infrastruktur
1380 Millionen Euro (Wert 2012), finanziert von der Société des Grands Projets (SGP) (58,9 %), der Stadt Paris (21,3 %), der Region Île-de-France (13,6 %), dem Departement Hauts-de-Seine (3,1 %) und dem Departement Seine-Saint-Denis (3,1 %).
Rollmaterial
619 Millionen Euro (Wert 2015) zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert
Ausbeutung
100% finanziert von Île-de-France Mobilités