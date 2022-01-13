ErweiterungMontrouge > Bagneux

Die Metrolinie 4 verband Porte de Clignancourt (Paris 18.) mit Mairie de Montrouge (92). Diese Linie ist am besten an das Verkehrsnetz (Bahnhöfe, U-Bahn, RER, Zug) angeschlossen. Nach der 2013 eröffneten Verlängerung von Porte d'Orléans bis Mairie de Montrouge schafft die Verlängerung nach Bagneux (92) eine effiziente Verbindung zwischen Bagneux und Paris und verbindet das bestehende öffentliche Verkehrsnetz mit der Metrolinie 15.

Parallel zu ihrer Erweiterung war die Linie 4 Gegenstand eines integralen Automatisierungsprojekts nach dem Vorbild der Linie 1.