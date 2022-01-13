ErweiterungMontrouge > Bagneux

U-Bahn

Die Metrolinie 4 verband Porte de Clignancourt (Paris 18.) mit Mairie de Montrouge (92). Diese Linie ist am besten an das Verkehrsnetz (Bahnhöfe, U-Bahn, RER, Zug) angeschlossen. Nach der 2013 eröffneten Verlängerung von Porte d'Orléans bis Mairie de Montrouge schafft die Verlängerung nach Bagneux (92) eine effiziente Verbindung zwischen Bagneux und Paris und verbindet das bestehende öffentliche Verkehrsnetz mit der Metrolinie 15.

Parallel zu ihrer Erweiterung war die Linie 4 Gegenstand eines integralen Automatisierungsprojekts nach dem Vorbild der Linie 1.

Bahnhof Bagneux - Lucie Aubrac © Île-de-France Mobilités

Bundesland
Region Île-de-France
Departement Hauts-de-Seine
RATP
Île-de-France Mobilités

Das Layout

Schlüsselfiguren

20 Minuten

ungefähr zwischen Bagneux und Châtelet-Les Halles

41 400

Einwohner und bediente Arbeitsplätze

2

Neue Stationen

3 min 20

zwischen Mairie de Montrouge und Bagneux

Kalender

  1. 2011
    Vorentwurf
  2. 2012
    Öffentliche Untersuchung und Gemeinnützigkeitserklärung
  3. 2013-2014
    Vorentwurfs- und Projektstudien
  4. 2015-2020
    Werke
  5. 13. Januar 2022
    Inbetriebnahme
  6. 19. Januar 2024
    Vollständige Automatisierung der Linie