Die Ergebnisse der Konsultation sind online!

Vom 30. Mai bis 1. Juli 2016 war das Projekt des Bahnhofs- und Busmasts auf eigenem Gelände Gegenstand einer Vorkonsultation, die es ermöglichte, über das Projekt zu informieren und die Meinung von fast 250 Personen einzuholen.

Diese Stellungnahmen wurden im Rahmen der beiden Sitzungen und des Workshops, der vor Ort stattfand, der öffentlichen Sitzung, des Treffens der wichtigsten Interessengruppen und aller der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellten Beteiligungsmodalitäten abgegeben.

Die während der Konsultation geäußerten Stellungnahmen zeigen eine allgemeine Unterstützung für das Projekt und eine Einigung über die Route der Sequenzen 1, 2 und 3 (d. h. vom Bahnhof Mantes-la-Jolie bis zum Krankenhaussektor). Auch die vorgeschlagenen Entwicklungen für den Bahnhofsmast wurden mit einigen Anfragen zu bestimmten Nutzungen gut aufgenommen.

Am 6. Dezember 2016 verabschiedete der STIF-Rat die Ergebnisse der Konsultation des Bahnhofs- und Busmastprojekts auf dem eigenen Gelände von Mantois und beschloss, das Projekt unter Berücksichtigung des reichen und zahlreichen Austauschs fortzusetzen.

Die restlichen Studien werden von der Communauté d'Agglomération Grand Paris Seine et Oise in Zusammenarbeit mit STIF durchgeführt. Die Öffentlichkeit wird über den Fortschritt des Projekts informiert.

Wir laden Sie ein, die Bewertung, die Zusammenfassung und die Anhänge des Konsultationsberichts zu entdecken.