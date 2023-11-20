BahnhofsmastBus Mantois

Um den bestehenden Bedarf an öffentlichen Verkehrsmitteln zu decken und die Ankunft der Verlängerung des RER E und die verschiedenen im Gebiet von Mantois geplanten Stadtentwicklungsprojekte zu unterstützen, planen STIF und seine Partner, einen Bus auf eigenem Gelände zu schaffen und den Bahnhofsmast von Mantes-la-Jolie neu zu entwickeln.

Diese neue hochwertige schnelle und regelmäßige Verbindung wird zur Verbesserung der Reisebedingungen beitragen, indem sie den Bahnhofsknotenpunkt Mantes-la-Jolie, das Viertel Val-Fourré, das zukünftige Flussökoviertel und Rosny-sur-Seine bedient.

Um das Zusammenleben der verschiedenen Nutzungen zu erleichtern und dem Anstieg der Fahrgastzahlen im Hinblick auf die Verlängerung der RER E nach Westen Rechnung zu tragen, ist auch die Sanierung des gesamten Bahnhofsmastes Mantes-la-Jolie geplant.