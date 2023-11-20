Pol - Bahnhof

BahnhofsmastBus Mantois

Aktualisiert am

Île-de-France Mobilités
Region Île-de-France
Departement Yvelines
Großraum Paris Seine & Oise Stadtgemeinschaft

Um den bestehenden Bedarf an öffentlichen Verkehrsmitteln zu decken und die Ankunft der Verlängerung des RER E und die verschiedenen im Gebiet von Mantois geplanten Stadtentwicklungsprojekte zu unterstützen, planen STIF und seine Partner, einen Bus auf eigenem Gelände zu schaffen und den Bahnhofsmast von Mantes-la-Jolie neu zu entwickeln.

Diese neue hochwertige schnelle und regelmäßige Verbindung wird zur Verbesserung der Reisebedingungen beitragen, indem sie den Bahnhofsknotenpunkt Mantes-la-Jolie, das Viertel Val-Fourré, das zukünftige Flussökoviertel und Rosny-sur-Seine bedient.

Um das Zusammenleben der verschiedenen Nutzungen zu erleichtern und dem Anstieg der Fahrgastzahlen im Hinblick auf die Verlängerung der RER E nach Westen Rechnung zu tragen, ist auch die Sanierung des gesamten Bahnhofsmastes Mantes-la-Jolie geplant.

Nachrichten

Alle Projektnachrichten

Karte

Schlüsselfiguren

27000Reisende

Erwartet pro Tag

1 StationsmastZugänglich für alle

Busnutzer, Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer, Taxis

Etwa 500Parkplätze

Zusätzliche

7500Reisende

Erwartet pro Tag

13 Stationenfür 5,4km

der Handlung

20 Minutender Endstation

an der Endstation

Ein Bus alle7 bis 8 min

zur Hauptverkehrszeit

EinrichtungenCycacles

Kontinuierlich

Neue Fahrzeugeder letzten

Erzeugung

Vorläufiger Zeitplan

  • 2014-2015: Vorstudien / Schematische Darstellung
  • 2016: Konsultation
  • 2018-2020: Rahmendiagramm
  • 2022 – 2023: Vorprojekt
  • Horizon 2027: Inbetriebnahme des neuen großen Umsteigeknotens Mantes-la-Jolie

Finanzen und Akteure

Finanzen

Der Gesamtbetrag des Projekts Bus auf eigenem Gelände und Bahnhofsmast beläuft sich in dieser Phase der Studien auf 69 Mio. €, ohne die im ticket des RER-E-Erweiterungsprojekts geplanten Investitionen.

Schauspieler

Das Dossier der Ziele und Hauptmerkmale des Projekts für den Bahnhof und den Busmast auf dem eigenen Gelände von Mantois wurde von STIF, der Verkehrsbehörde der Île-de-France, erstellt. Die Geldgeber sind die Region Île-de-France, das Departement Yvelines und die Stadtgemeinschaft Greater Paris Seine et Oise.

Die von dem Projekt betroffenen Gemeinden Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville und Rosny-sur-Seine sind an dem gesamten Projekt beteiligt, ebenso wie das Etablissement Public d'Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA), das seit 2008 für die Verwaltung der Operation von nationalem Interesse Seine Aval zuständig ist.