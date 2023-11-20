Nehmen Sie an der Konsultation vom 30. Mai bis 1. Juli 2016 teil

15. April 2016

Zwischen dem 30. Mai und dem 1. Juli 2016 ermöglichen Ihnen eine öffentliche Versammlung, Feldtreffen (Markt, Workshop) und Informationsdokumente, sich über das Projekt zu informieren und Ihre Meinung dazu zu äußern.

Wir sehen uns bei verschiedenen Treffen mit der Öffentlichkeit: (Foto)

Sie können sich auch ausdrücken:

Indem Sie Ihre Meinung auf der Projektwebsite veröffentlichen. Ab dem 30. Mai 2016 und für die Dauer der Konsultation können Sie direkt auf der Projektwebsite teilnehmen. Es ist dem Projekt gewidmet und ermöglicht es Ihnen, die meisten Informationen über das Busprojekt auf dem eigenen Gelände und am Mastbahnhof Mantois zu finden.

Indem Sie den abnehmbaren Coupon auf dem Informationsdokument ausfüllen und uns zwischen dem 30. Mai und dem 1. Juli 2016 unfrankiert zusenden.

Wirtschaftliche und soziale Akteure werden auch im Rahmen eines Treffens besonders angesprochen, das es ihnen ermöglicht, sich zu den Transportbedingungen ihrer Kunden, Mitarbeiter oder Nutzer zu äußern.

Sie können sich auch in den Rathäusern informieren, wo Ihnen Ausstellungen und Informationsdokumente zur Verfügung stehen.