Pour répondre aux besoins existants en matière de desserte en transports en commun et pour accompagner l’arrivée du prolongement du RER E et des différents projets de développement urbains prévus sur le territoire du Mantois, le STIF et ses partenaires envisagent de créer un bus en site propre et de réaménager le pôle gare de Mantes-la-Jolie.

Cette nouvelle liaison de qualité, rapide et régulière, contribuera à l’amélioration des conditions de déplacement en desservant le pôle gare de Mantes-la-Jolie, le quartier du Val-Fourré, le futur écoquartier fluvial et Rosny-sur-Seine.

Afin de faciliter la cohabitation des différents usages et d’accueillir l’augmentation du nombre de voyageurs à l’horizon du prolongement du RER E à l’Ouest, il est également prévu de réaménager l’ensemble du pôle gare de Mantes-la-Jolie.