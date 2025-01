Participez à la concertation du 30 mai au 1er juillet 2016

15 avril 2016

Entre le 30 mai et le 1er juillet 2016, une réunion publique, des rencontres terrain (marché, atelier) et des documents d’information vous permettent de prendre connaissance du projet et d’exprimer votre avis sur celui-ci.

Rendez-vous lors de différentes rencontres avec le public: (photo)

Vous pourrez également vous exprimer :

En postant votre avis sur le site internet du projet. À partir du 30 mai 2016, et pendant toute la durée de la concertation, vous pourrez participer directement sur le site internet du projet. Consacré au projet, il vous permettra de retrouver l’essentiel des informations sur le projet de bus en site propre et de pôle gare du Mantois.

En complétant le coupon détachable présent sur le document d’information et en nous le faisant parvenir sans l’affranchir, entre le 30 mai et le 1er juillet 2016.

Les acteurs économiques et sociaux seront aussi particulièrement sollicités dans le cadre d’un rendez-vous qui leur permettra de s’exprimer sur les conditions de transport de leurs clients, salariés, ou usagers.

Vous pourrez également vous informer dans les mairies où des expositions et des documents d’information seront à votre disposition.