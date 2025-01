Le bilan de la concertation est en ligne !

Du 30 mai au 1er juillet 2016, le projet de pôle gare et de bus en site propre a fait l’objet d’une concertation préalable qui a permis d’informer sur le projet et de recueillir l’avis de près de 250 personnes.

Ces avis ont été émis dans le cadre des deux rencontres et de l’atelier, qui ont eu lieu sur le terrain, de la réunion publique, de la rencontre des grands acteurs et de l’ensemble des modalités de participation mises à la disposition du public.

Les avis formulés lors de la concertation montrent une adhésion générale en faveur du projet et un accord sur le tracé des séquences 1, 2 et 3 (c’est à dire de la gare de Mantes-la-Jolie jusqu’au secteur de l’hôpital). Les aménagements proposés pour le pôle gare ont également été bien perçus avec quelques demandes concernant des usages particuliers.

Le 6 décembre 2016, le Conseil du STIF a adopté le bilan de la concertation du projet de pôle gare et de bus en site propre du Mantois et a décidé la poursuite du projet en tenant compte des riches et nombreux échanges.

La suite des études sera menée par la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine et Oise, en lien avec le STIF. Le public sera tenu informé de l’avancée du projet.

Nous vous invitons à découvrir le bilan, la synthèse et les annexes du bilan de concertation.