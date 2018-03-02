Nehmen Sie vom 29. Januar bis 2. März 2018 an der Konsultation teil

Veröffentlichungsdatum: 14. Dezember 2017

Mit mehr als 43.000 Fahrgästen täglich ist der Bahnhof Melun ein attraktiver Knotenpunkt in der Region Île-de-France. Bis 2030 wird die Fahrgastzahl am Bahnhofsmast Melun aufgrund der Ankunft neuer Verkehrsprojekte und der Stadtentwicklung des Sektors um mehr als 30 % steigen. Der Bahnhofsmast Melun leidet jedoch unter mehreren Schwierigkeiten und entspricht nicht den aktuellen und zukünftigen Reisebedürfnissen.

Île-de-France Mobilités und seine Partner schlagen vor, das Layout und den Betrieb des Bahnhofs zu überdenken, um die täglichen Fahrgastbewegungen in und um den Bahnhof zu verbessern.

Heute wird dieses Projekt im Rahmen der Vernehmlassung vom 29. Januar bis 2. März 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Konsultation ist eine Zeit der Information und des Austauschs zwischen den Projektpartnern und der Öffentlichkeit und zielt darauf ab, die Meinungen aller einzuholen: Reisende, Einwohner, Mitarbeiter, Verbände usw. um dann das Projekt zu bereichern, indem die geäußerten Bedürfnisse und Erwartungen bestmöglich integriert werden.

Alles über Beratung