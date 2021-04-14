SanierungPôle-gare de Melun

Mit fast 50.000 Fahrgästen pro Tag ist der Bahnhofsknotenpunkt Melun einer der wichtigsten Kreuzungspunkte in der Île-de-France. Heute, angesichts des kontinuierlichen Anstiegs der Fahrgastzahlen und der Infrastruktur, die modernisiert werden muss, ist die Sanierung des Bahnhofsmastes notwendig geworden.