SanierungPôle-gare de Melun

Mit fast 50.000 Fahrgästen pro Tag ist der Bahnhofsknotenpunkt Melun einer der wichtigsten Kreuzungspunkte in der Île-de-France. Heute, angesichts des kontinuierlichen Anstiegs der Fahrgastzahlen und der Infrastruktur, die modernisiert werden muss, ist die Sanierung des Bahnhofsmastes notwendig geworden.
Die Werke
Die Arbeiten sind in mehreren Bereichen organisiert, darunter der Eisenbahnbereich, städtische Räume sowie verwandte Projekte. Um die Auswirkungen auf Reisende und Anwohner zu minimieren, werden sie schrittweise durchgeführt.
Kalender
- 2017Genehmigung des Hauptziel- und Merkmalsdossiers (DOCP)
- 2018Vorgespräch
- 2018 - 2021Vorstudien (Schema)
- 14. April 2021Validierung des Grundsatzplans und der Untersuchungsakte des öffentlichen Versorgungsunternehmens durch den Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités
- 2021 - 2023Detailstudien (Vorentwurf)
- Anfang 2022Öffentliche Untersuchung
- 12. Juli 2022Projekterklärung des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités
- 2022 - 2024Arbeitsstudien (Projekt)
- 2023 -2024Vorarbeiten
- Heute2024 - 2030Infrastrukturarbeiten und schrittweise Inbetriebnahme der Einrichtungen des Clusters
- 2030Komplette Inbetriebnahme der Mastanlagen