SanierungPôle-gare de Melun

Mit fast 50.000 Fahrgästen pro Tag ist der Bahnhofsknotenpunkt Melun einer der wichtigsten Kreuzungspunkte in der Île-de-France. Heute, angesichts des kontinuierlichen Anstiegs der Fahrgastzahlen und der Infrastruktur, die modernisiert werden muss, ist die Sanierung des Bahnhofsmastes notwendig geworden.

Bundesland
Region Île-de-France
Departement Seine et Marne
Agglomerationsgemeinschaft Melun Val de Seine
SPL Melun Val de Seine Entwicklung
SNCF Bahnhöfe & Verbindungen
Île-de-France Mobilités

Die Werke

Die Arbeiten sind in mehreren Bereichen organisiert, darunter der Eisenbahnbereich, städtische Räume sowie verwandte Projekte. Um die Auswirkungen auf Reisende und Anwohner zu minimieren, werden sie schrittweise durchgeführt.

Kalender

Finanzierung und Akteure
  1. 2017
    Genehmigung des Hauptziel- und Merkmalsdossiers (DOCP)
  2. 2018
    Vorgespräch
  3. 2018 - 2021
    Vorstudien (Schema)
  4. 14. April 2021
    Validierung des Grundsatzplans und der Untersuchungsakte des öffentlichen Versorgungsunternehmens durch den Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités
  5. 2021 - 2023
    Detailstudien (Vorentwurf)
  6. Anfang 2022
    Öffentliche Untersuchung
  7. 12. Juli 2022
    Projekterklärung des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités
  8. 2022 - 2024
    Arbeitsstudien (Projekt)
  9. 2023 -2024
    Vorarbeiten
  10. Heute
    2024 - 2030
    Infrastrukturarbeiten und schrittweise Inbetriebnahme der Einrichtungen des Clusters
  11. 2030
    Komplette Inbetriebnahme der Mastanlagen