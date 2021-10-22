Finanzierung und Akteure

Die Kosten des Projekts und seine Finanzierung

Die Gesamtkosten des Projekts werden in dieser Phase der Studien (Vorstudien, die als "Schema of Principle" bezeichnet werden) auf 160 Mio. EUR ohne Mehrwertsteuer (zu wirtschaftlichen Bedingungen im Jahr 2019) geschätzt. Die Kosten verteilen sich wie folgt:

Bahnzone (Bahnhofssektor ohne Fahrradtunnel): 112 Mio. EUR

Nordzone (Nordsektor und Fahrradtunnel): 15 Mio. €

Südzone (Südsektor einschließlich Parkplatz): 33 Mio. €

Im Rahmen des Pôle Projekts werden mehrere Mittel mobilisiert:

Staatlicher Planvertrag (CPER) PEM-Programm

Staatlicher Regionalplanvertrag (CPER) Programm Stationen

Masterplan für Barrierefreiheit (SDA)

IDFM-Finanzierung namens "Common Law" (Subventionen)

Finanzierung, die für den IDFM-SNCF-Vertrag (2020 – 2024) und den folgenden Vertrag in Frage kommt.

Die Akteure des Projekts

Die Sanierung des Clusters wird von mehreren Akteuren geleitet, die als "Projekteigentümer" bezeichnet werden:

Île-de-France Mobilités koordiniert die Studien, von der Phase der Chancen- und Machbarkeitsstudien (Dossier der Ziele und Hauptmerkmale) bis zur Phase der detaillierten Studien (Vorprojekt)

koordiniert die Studien, von der Phase der Chancen- und Machbarkeitsstudien (Dossier der Ziele und Hauptmerkmale) bis zur Phase der detaillierten Studien (Vorprojekt) SNCF – Gares & Connexions leitet die Studien und Arbeiten des Eisenbahnbereichs (Bahnhofssektor ohne Tunnel, Fahrräder)

leitet die Studien und Arbeiten des Eisenbahnbereichs (Bahnhofssektor ohne Tunnel, Fahrräder) Die Agglomerationsgemeinschaft Melun Val de Seine verwaltet die Studien und Arbeiten des restlichen Pols (Nordsektor, Südsektor und Fahrradtunnel)

Die Projektstudien werden in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden durchgeführt: den Städten Melun, Dammarie-les-Lys und La Rochette, der Agglomerationsgemeinschaft Melun Val de Seine und dem Departement Seine-et-Marne.

Das Projekt wird finanziert von: dem Staat, der Region Île-de-France, dem Departementsrat Seine-et-Marne, der Agglomerationsgemeinschaft Melun Val de Seine, SNCF – Gares & Connexions, Île-de-France Mobilités.