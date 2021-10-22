Finanzierung und Akteure
Die Kosten des Projekts und seine Finanzierung
Die Gesamtkosten des Projekts werden in dieser Phase der Studien (Vorstudien, die als "Schema of Principle" bezeichnet werden) auf 160 Mio. EUR ohne Mehrwertsteuer (zu wirtschaftlichen Bedingungen im Jahr 2019) geschätzt. Die Kosten verteilen sich wie folgt:
- Bahnzone (Bahnhofssektor ohne Fahrradtunnel): 112 Mio. EUR
- Nordzone (Nordsektor und Fahrradtunnel): 15 Mio. €
- Südzone (Südsektor einschließlich Parkplatz): 33 Mio. €
Im Rahmen des Pôle Projekts werden mehrere Mittel mobilisiert:
- Staatlicher Planvertrag (CPER) PEM-Programm
- Staatlicher Regionalplanvertrag (CPER) Programm Stationen
- Masterplan für Barrierefreiheit (SDA)
- IDFM-Finanzierung namens "Common Law" (Subventionen)
- Finanzierung, die für den IDFM-SNCF-Vertrag (2020 – 2024) und den folgenden Vertrag in Frage kommt.
Die Akteure des Projekts
Die Sanierung des Clusters wird von mehreren Akteuren geleitet, die als "Projekteigentümer" bezeichnet werden:
- Île-de-France Mobilités koordiniert die Studien, von der Phase der Chancen- und Machbarkeitsstudien (Dossier der Ziele und Hauptmerkmale) bis zur Phase der detaillierten Studien (Vorprojekt)
- SNCF – Gares & Connexions leitet die Studien und Arbeiten des Eisenbahnbereichs (Bahnhofssektor ohne Tunnel, Fahrräder)
- Die Agglomerationsgemeinschaft Melun Val de Seine verwaltet die Studien und Arbeiten des restlichen Pols (Nordsektor, Südsektor und Fahrradtunnel)
Die Projektstudien werden in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden durchgeführt: den Städten Melun, Dammarie-les-Lys und La Rochette, der Agglomerationsgemeinschaft Melun Val de Seine und dem Departement Seine-et-Marne.
Das Projekt wird finanziert von: dem Staat, der Region Île-de-France, dem Departementsrat Seine-et-Marne, der Agglomerationsgemeinschaft Melun Val de Seine, SNCF – Gares & Connexions, Île-de-France Mobilités.
Mit dem Vertrag zwischen dem Staat und der Region 2015-2020 (CPER), der 7,6 Milliarden Euro mobilisiert, trägt der Staat zur Modernisierung und Entwicklung der Verkehrslinien in der Île-de-France bei, um den Herausforderungen und Erwartungen der Einwohner der Ile-de-France gerecht zu werden. In diesem Zusammenhang legen der Staat und die Region ihren jeweiligen Anteil an den Investitionen für die Realisierung des Pôle de Melun fest.
Die Region Île-de-France ist der führende Geldgeber für die Verkehrsentwicklung in der Île-de-France. Es trägt zur Schaffung oder Erweiterung vieler U-Bahn-Linien, zur Modernisierung von RER-Linien und zur Entwicklung von Bahnhöfen in der Île-de-France bei. Seine Priorität: die Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner der Ile-de-France durch den Ausbau des Verkehrs in den Vororten. Sie beteiligt sich nun an der Finanzierung von Studien zur Sanierung des Pôle de Melun.
Das Departement Seine-et-Marne fördert lokale Dienste, um die Mobilität in Seine-et-Marne zu fördern: Seine-et-Marne Express, Transport auf Abruf, Schülertransport und Pam 77, Transport für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Es unterstützt zahlreiche Projekte in der Region Seine-et-Marne zusammen mit verschiedenen Partnern.
Die Agglomerationsgemeinschaft Melun Val-de-Seine setzt sich dafür ein, den Pôle de Melun zum Herzen der Agglomeration zu machen, der die verschiedenen Verkehrsträger (Züge, Busse, Autos, Taxis, Fahrräder, Fußgänger usw.) und ein neues Geschäftsviertel verbindet, das Wohlstand und Arbeitsplätze schafft, und beschäftigt sich mit Überlegungen rund um den Pôle de Melun.
Als historischer Akteur im Verkehrsnetz der Ile-de-France betreibt SNCF die 5 RER-Linien der Île-de-France (einschließlich der RER D, die den Bahnhof Melun bedient), darunter 2 gemeinsam mit der RATP und die 9 Transilien-Linien. Dies entspricht fast 3,2 Millionen Menschen, die täglich in der Region Paris befördert werden. Darüber hinaus unterhält, entwickelt und modernisiert SNCF die Bahnhöfe und das Schienennetz. Sie vermarktet Bahnhofsflächen sowie den Zugang zum Schienennetz für alle Personen- und Güterverkehrsunternehmen. Durch ihre Aufgaben ist sie auch ein wichtiger Akteur im Bereich der nachhaltigen Mobilität, die zur Sicherheit, Qualität, Regelmäßigkeit und zum Komfort des französischen Schienenverkehrs beiträgt
Als Organisationsbehörde für Mobilität in der Region Île-de-France konzipiert, organisiert und finanziert Île-de-France Mobilités innovative Lösungen für alle Formen der Mobilität. Zu diesem Zweck hat sie ein ehrgeiziges Programm zur Modernisierung des Verkehrs in Angriff genommen (neue Züge und Busse, Verstärkung der Buslinien ,...). Île-de-France Mobilités investiert kontinuierlich in die Verbesserung der Zugänglichkeit der Bahnhöfe, was dazu beiträgt, den Reisekomfort für alle Einwohner der Ile-de-France zu verbessern. Es werden auch mehr Ressourcen eingesetzt, um die Sicherheit der Reisenden zu verbessern (Verstärkung der menschlichen Präsenz vor Ort, Entwicklung des Videoschutzes usw.). Île-de-France Mobilités denkt auch an Mobilität im weitesten Sinne, indem es den Einwohnern der Ile-de-France neue Mobilitätslösungen für ihre Reisen anbietet: Park and Ride, Fahrradparkplätze mit Véligo-Plätzen in der Nähe von Bahnhöfen, Entwicklung von Mikroarbeitsplätzen in Bahnhöfen...