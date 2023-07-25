Warum den Bahnhof Melun sanieren?

Mit mehr als 43.000 Fahrgästen pro Tag ist der Bahnhof Melun ein attraktiver Verkehrsknotenpunkt in der Île-de-France. Heute leidet dieser Bahnhofsknotenpunkt unter erheblichen Störungen und entspricht nicht mehr den aktuellen und zukünftigen Reisebedürfnissen.

Bis 2030 wird die Fahrgastzahl am Bahnhof Melun um mehr als 30 % steigen. Die Ansiedlung von Stadt- und Verkehrsprojekten in der Nähe wird seine Attraktivität erhöhen. Heute ist es notwendig, den Betrieb des Knotenpunkts zu überdenken und zu verbessern, damit sich die Fahrgäste einfach und sicher um und im Bahnhof bewegen können.

In diesem Zusammenhang wurde das von Île-de-France Mobilités geleitete Projekt so konzipiert, dass es mehrere Ziele erreicht: eine Neuorganisation und Erweiterung der Räume, um das Flussmanagement zu verbessern und die Verbindungen zu erleichtern