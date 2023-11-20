Die Ergebnisse der Konsultation sind online!

Die Ergebnisse der Konsultation des Projekts zur Entwicklung des Bahnhofs Saint-Denis – L'Île-Saint-Denis wurden am 13. Dezember 2017 vom Rat der Verkehrsgewerkschaft Île-de-France genehmigt.

Insgesamt wurden ca. 400 Meinungen gesammelt und die 5 lokalen Treffen waren eine Gelegenheit für einen regen Austausch zwischen dem Projektteam und der Öffentlichkeit. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Detailliertere Studien werden nun unter Berücksichtigung der Lehren aus der Konsultation fortgesetzt.

Lesen Sie den Bericht

Lesen Sie die Zusammenfassung des Berichts