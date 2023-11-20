SanierungPôle de Saint-Denis

Saint-Denis L'Île-Saint-Denis, der fünfte Bahnhof der Île-de-France, leidet derzeit unter Störungen, insbesondere in Bezug auf Fluss und Sicherheit. Angesichts der städtischen Veränderungen des Territoriums, insbesondere der Entwicklung des Stadtteils Sud Confluence, und des Ausbaus des öffentlichen Verkehrs im weiteren Sektor wird erwartet, dass die Fahrgastzahlen des Bahnhofs erheblich zunehmen werden, weshalb es wichtig ist, seine Entwicklung und seinen Betrieb zu überdenken, um die Servicequalität für die Fahrgäste zu verbessern.

Das Projekt gliedert sich in zwei Komponenten:

• die Barrierefreiheit des Bahnhofs im Rahmen des Masterplans für Barrierefreiheit, dessen Arbeiten bis 2024 im Gange sind;

• Verbesserung der Intermodalität und der Dienstleistungsqualität, die zur Schaffung eines echten Handelsknotenpunkts beitragen.