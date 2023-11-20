SanierungPôle de Saint-Denis

Veröffentlicht am
Veröffentlicht am
Lektüre 1 min
Die Ergebnisse der Konsultation sind online!
Veröffentlicht am
- 2017: Beratung
- 2019: Schematische Darstellung
- 2020: Vorentwurf
- 2022: Beginn der Arbeiten
- Horizont 2024: Inbetriebnahme
Finanzen
- Die Kosten für die Zugänglichkeit des Bahnhofs belaufen sich auf 60 Millionen Euro;
- Die weitere Entwicklung des Verkehrsknotenpunkts wird zum jetzigen Zeitpunkt der Studien auf 14 Millionen Euro geschätzt.
Schauspieler
Die Projektleitung für die Arbeiten zur barrierefreien Gestaltung des Bahnhofs wird von SNCF und Île-de-France Mobilités in Absprache mit dem Staat und der Region Île-de-France übernommen.
Die Studien des Verkehrsknotenpunkts werden von Île-de-France Mobilités in Absprache mit den lokalen Behörden (Departement Seine-Saint-Denis, Stadt Saint-Denis und Gemeinde EPT Plaine) und den Betreibern (SNCF Réseau et Mobilités und RATP) durchgeführt.
Île-de-France Mobilités, die Behörde für nachhaltige Mobilität in der Region Île-de-France, sorgt für die Einhaltung des Programms, des Zeitplans und der Kosten des gesamten Projekts.
Lektüre 1 min
Wie kann die Intermobilität auf Bahnhofsebene erleichtert werden?