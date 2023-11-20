Pol - Bahnhof

SanierungPôle de Saint-Denis

Aktualisiert am

Bundesland
Region Île-de-France
Stadt Saint-Denis
Öffentliche territoriale Einrichtung Plaine Commune
SNCF
Île-de-France Mobilités

Saint-Denis L'Île-Saint-Denis, der fünfte Bahnhof der Île-de-France, leidet derzeit unter Störungen, insbesondere in Bezug auf Fluss und Sicherheit. Angesichts der städtischen Veränderungen des Territoriums, insbesondere der Entwicklung des Stadtteils Sud Confluence, und des Ausbaus des öffentlichen Verkehrs im weiteren Sektor wird erwartet, dass die Fahrgastzahlen des Bahnhofs erheblich zunehmen werden, weshalb es wichtig ist, seine Entwicklung und seinen Betrieb zu überdenken, um die Servicequalität für die Fahrgäste zu verbessern.

Das Projekt gliedert sich in zwei Komponenten:

• die Barrierefreiheit des Bahnhofs im Rahmen des Masterplans für Barrierefreiheit, dessen Arbeiten bis 2024 im Gange sind;
• Verbesserung der Intermodalität und der Dienstleistungsqualität, die zur Schaffung eines echten Handelsknotenpunkts beitragen.

Nachrichten

Alle Projektnachrichten

Karte

Plan du projet Sanierung des Bahnhofs Saint-Denis
Plan du réaménagement du pôle de Saint-Denis

Schlüsselfiguren

90 000Reisende

Täglich

900Züge

Halt am Bahnhof/Tag

70%Reisende

bis 2030

1neu

Unterführung

Vorläufiger Zeitplan

  • 2017: Beratung
  • 2019: Schematische Darstellung
  • 2020: Vorentwurf
  • 2022: Beginn der Arbeiten
  • Horizont 2024: Inbetriebnahme

Übersicht

Le réaménagement du pôle de Saint-Denis en bref

Finanzen und Akteure

Finanzen

  • Die Kosten für die Zugänglichkeit des Bahnhofs belaufen sich auf 60 Millionen Euro;
  • Die weitere Entwicklung des Verkehrsknotenpunkts wird zum jetzigen Zeitpunkt der Studien auf 14 Millionen Euro geschätzt.

Schauspieler

Die Projektleitung für die Arbeiten zur barrierefreien Gestaltung des Bahnhofs wird von SNCF und Île-de-France Mobilités in Absprache mit dem Staat und der Region Île-de-France übernommen.

Die Studien des Verkehrsknotenpunkts werden von Île-de-France Mobilités in Absprache mit den lokalen Behörden (Departement Seine-Saint-Denis, Stadt Saint-Denis und Gemeinde EPT Plaine) und den Betreibern (SNCF Réseau et Mobilités und RATP) durchgeführt.

Île-de-France Mobilités, die Behörde für nachhaltige Mobilität in der Region Île-de-France, sorgt für die Einhaltung des Programms, des Zeitplans und der Kosten des gesamten Projekts.