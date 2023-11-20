Ein neuer Schritt für den Umsteigeknoten des Bahnhofs Saint-Denis!

Am 17. April genehmigte der Rat von Ile-de-France Mobilités den Grundplan, Vorstudien, für den Bahnhof Saint-Denis.

Das Projekt zielt darauf ab, sein Layout und seinen Betrieb zu überdenken, um der wachsenden Zahl von Fahrgästen gerecht zu werden, die Zugänglichkeit für alle, die Sicherheit, den Austausch zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln und die Bahnhofsdienste zu verbessern.

Die Arbeiten an der 1. Phase der Barrierefreiheit unter der Projektleitung der SNCF beginnen derzeit.

Zugriff auf die Beratung und das Prinzipiendiagramm