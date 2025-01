La maîtrise d’ouvrage pour les travaux de mise en accessibilité de la gare est assurée par la SNCF et Île-de-France Mobilités, en concertation avec l’État et la Région Île-de-France.

La maîtrise d’ouvrage des études du pôle d’échanges est assurée par Île-de-France Mobilités, en concertation avec les collectivités locales (Département de Seine-Saint-Denis, Ville de Saint-Denis et EPT Plaine Commune) et les opérateurs (SNCF Réseau et Mobilités et RATP).

Île-de-France Mobilités, autorité de la mobilité durable en Île-de-France, veille au respect du programme, du calendrier et des coûts de l’ensemble du projet.