ErweiterungSaint-Lazare > Mantes-la-Jolie

Die 1999 in Betrieb genommene RER E verband Haussmann Saint-Lazare (Paris 9. Arrondissement) mit Chelles Gournay (77) und Tournan (77).
Die Verlängerung nach Westen nach Mantes-la-Jolie (78) wird das Angebot im Westen der Ile-de-France verbessern, indem sie eine Alternative zur RER A bietet, deren zentraler Abschnitt während der Hauptverkehrszeit gesättigt ist. Es besteht aus der Sanierung der bestehenden Strecke zwischen Mantes-la-Jolie und La Défense und der Bohrung eines Tunnels von La Défense nach Haussmann Saint-Lazare.
Darüber hinaus sieht der 2016 von Île-de-France Mobilités genehmigte Masterplan für die RER E im Osten einen Plan zur Erneuerung dieser Linie sowie der Linie P vor.
Bild 1 von 4
Karte
Schlüsselfiguren
55km
40Minuten
620 000Tägliche Reisende
2 MillionenStellenangebote
Kalender
- 2010Öffentliche Debatte
- 2011Genehmigung des Grundsatzplans durch Île-de-France Mobilités
- 2012Öffentliche Untersuchung
- 2013Erklärung der Gemeinnützigkeit
- 2014Genehmigung des Vorprojekts durch Île-de-France Mobilités
- 2015Genehmigung des Änderungsvorentwurfs durch Île-de-France Mobilités
- 2016Genehmigung des Masterplans der RER E im Osten durch Île-de-France Mobilités / Genehmigung des Rahmenfinanzierungsprotokolls durch Île-de-France Mobilités
- 2016-2023Arbeiten am Abschnitt zwischen Haussmann Gare Saint-Lazare und Nanterre La Folie
- 2023-2024Tests und Blankospaziergänge zwischen Haussmann Gare Saint-Lazare und Nanterre La Folie
- Mai 2024Schrittweise Inbetriebnahme zwischen Haussmann Gare Saint-Lazare und Nanterre La Folie mit 4 Shuttles außerhalb der Hauptverkehrszeiten zwischen Magenta Gare du Nord und Nanterre La Folie und 1. Investitionsvorteil im Westen
- HeuteDezember 2024Inbetriebnahme des kompletten Angebots auf dem ersten Abschnitt: RER E-Züge aus dem Osten werden bis Nanterre La Folie verlängert. Es ist nicht mehr notwendig, am Bahnhof Magenta Gare du Nord oder am Bahnhof Haussmann Gare Saint-Lazare umzusteigen.
- Heute2016-2027Arbeiten am Abschnitt zwischen Nanterre La Folie und Mantes-la-Jolie
- Horizont 2027Vollständige Inbetriebnahme bis Mantes-la-Jolie