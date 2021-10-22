ErweiterungSaint-Lazare > Mantes-la-Jolie

Die 1999 in Betrieb genommene RER E verband Haussmann Saint-Lazare (Paris 9. Arrondissement) mit Chelles Gournay (77) und Tournan (77).

Die Verlängerung nach Westen nach Mantes-la-Jolie (78) wird das Angebot im Westen der Ile-de-France verbessern, indem sie eine Alternative zur RER A bietet, deren zentraler Abschnitt während der Hauptverkehrszeit gesättigt ist. Es besteht aus der Sanierung der bestehenden Strecke zwischen Mantes-la-Jolie und La Défense und der Bohrung eines Tunnels von La Défense nach Haussmann Saint-Lazare.

Darüber hinaus sieht der 2016 von Île-de-France Mobilités genehmigte Masterplan für die RER E im Osten einen Plan zur Erneuerung dieser Linie sowie der Linie P vor.