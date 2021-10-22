RERLinie E

ErweiterungSaint-Lazare > Mantes-la-Jolie

Die 1999 in Betrieb genommene RER E verband Haussmann Saint-Lazare (Paris 9. Arrondissement) mit Chelles Gournay (77) und Tournan (77).

Die Verlängerung nach Westen nach Mantes-la-Jolie (78) wird das Angebot im Westen der Ile-de-France verbessern, indem sie eine Alternative zur RER A bietet, deren zentraler Abschnitt während der Hauptverkehrszeit gesättigt ist. Es besteht aus der Sanierung der bestehenden Strecke zwischen Mantes-la-Jolie und La Défense und der Bohrung eines Tunnels von La Défense nach Haussmann Saint-Lazare.

Darüber hinaus sieht der 2016 von Île-de-France Mobilités genehmigte Masterplan für die RER E im Osten einen Plan zur Erneuerung dieser Linie sowie der Linie P vor.

Bundesland
France Relance
Europäische Union
Region Île-de-France
Departement Yvelines
Departement Hauts-de-Seine
Stadt Paris
Unternehmen für Großprojekte
SNCF
Île-de-France Mobilités

Schlüsselfiguren

55km

Erweiterung

40Minuten

zwischen La Défense und Mantes-la-Jolie (für halbdirekt)

620 000Tägliche Reisende

mit der Erweiterung

2 MillionenStellenangebote

Bedient

Kalender

  1. 2010
    Öffentliche Debatte
  2. 2011
    Genehmigung des Grundsatzplans durch Île-de-France Mobilités
  3. 2012
    Öffentliche Untersuchung
  4. 2013
    Erklärung der Gemeinnützigkeit
  5. 2014
    Genehmigung des Vorprojekts durch Île-de-France Mobilités
  6. 2015
    Genehmigung des Änderungsvorentwurfs durch Île-de-France Mobilités
  7. 2016
    Genehmigung des Masterplans der RER E im Osten durch Île-de-France Mobilités / Genehmigung des Rahmenfinanzierungsprotokolls durch Île-de-France Mobilités
  8. 2016-2023
    Arbeiten am Abschnitt zwischen Haussmann Gare Saint-Lazare und Nanterre La Folie
  9. 2023-2024
    Tests und Blankospaziergänge zwischen Haussmann Gare Saint-Lazare und Nanterre La Folie
  10. Mai 2024
    Schrittweise Inbetriebnahme zwischen Haussmann Gare Saint-Lazare und Nanterre La Folie mit 4 Shuttles außerhalb der Hauptverkehrszeiten zwischen Magenta Gare du Nord und Nanterre La Folie und 1. Investitionsvorteil im Westen
  11. Heute
    Dezember 2024
    Inbetriebnahme des kompletten Angebots auf dem ersten Abschnitt: RER E-Züge aus dem Osten werden bis Nanterre La Folie verlängert. Es ist nicht mehr notwendig, am Bahnhof Magenta Gare du Nord oder am Bahnhof Haussmann Gare Saint-Lazare umzusteigen.
  12. Heute
    2016-2027
    Arbeiten am Abschnitt zwischen Nanterre La Folie und Mantes-la-Jolie
  13. Horizont 2027
    Vollständige Inbetriebnahme bis Mantes-la-Jolie

Finanzierung und Akteure