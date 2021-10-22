Finanzierung und Akteure
Besetzung
Auftraggeber des Projekts sind SNCF Réseau (Verkehrsinfrastruktur des nationalen Schienennetzes) und Transilien SNCF Voyageurs.
Île-de-France Mobilités, Träger nachhaltiger Mobilität in der Île-de-France:
- stellt die Qualität des Netzes des neuen Netzes (Verbindungen und Bahnhöfe) sicher
- leitet die Koordinierung von Studien zu Eisenbahnverbindungen;
- untersucht die Entwicklung des Busnetzes in Verbindung mit den Gemeinden
- finanziert den Betrieb.
Finanzierung
Infrastruktur
3.800 Mio. EUR (zu den wirtschaftlichen Bedingungen von 2012), finanziert vom Staat, der Region Île-de-France, dem Departement Yvelines, dem Departement Hauts-de-Seine, der Stadt Paris, der Société des Grands Projets, SNCF Réseau und Île-de-France Mobilités.
Rollmaterial
1.800 Mio. EUR, finanziert zu 100 % von Île-de-France Mobilités
Ausbeutung
100% finanziert von Île-de-France Mobilités