RERLinie E

ErweiterungSaint-Lazare > Mantes-la-Jolie

Finanzierung und Akteure

Besetzung

Auftraggeber des Projekts sind SNCF Réseau (Verkehrsinfrastruktur des nationalen Schienennetzes) und Transilien SNCF Voyageurs.

Île-de-France Mobilités, Träger nachhaltiger Mobilität in der Île-de-France:

  • stellt die Qualität des Netzes des neuen Netzes (Verbindungen und Bahnhöfe) sicher
  • leitet die Koordinierung von Studien zu Eisenbahnverbindungen;
  • untersucht die Entwicklung des Busnetzes in Verbindung mit den Gemeinden
  • finanziert den Betrieb.
Finanzierung
Infrastruktur

3.800 Mio. EUR (zu den wirtschaftlichen Bedingungen von 2012), finanziert vom Staat, der Region Île-de-France, dem Departement Yvelines, dem Departement Hauts-de-Seine, der Stadt Paris, der Société des Grands Projets, SNCF Réseau und Île-de-France Mobilités.

Rollmaterial

1.800 Mio. EUR, finanziert zu 100 % von Île-de-France Mobilités

Ausbeutung

100% finanziert von Île-de-France Mobilités

