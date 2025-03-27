TripolParcours usagers Gare de Lyon, de Bercy et d'Austerlitz

750 000
Dieses Projekt zielt darauf ab, die Wege der Nutzer in drei strukturierenden Bahnhöfen für die Île-de-France zu verbessern: Gare de Lyon, Gare de Bercy-Bourgogne-Pays d'Auvergne und Gare d'Austerlitz.
Finanzen
109 Millionen Euro (Wert 2018)
Das Projektmanagement der Studien wird von Île-de-France Mobilités bis hin zum Grundsatzplan in Absprache mit dem Staat, der Region Île-de-France, der Stadt Paris, den Rathäusern des 5., 12. und 13. Arrondissements und den Betreibern (SNCF und RATP) durchgeführt.
Diese Akteure finanzieren Machbarkeitsstudien bis hin zur Konsultation. Île-de-France Mobilités, die Behörde für nachhaltige Mobilität in der Region Île-de-France, sorgt für die Einhaltung des Programms, des Zeitplans und der Kosten des gesamten Projekts.
- Île-de-France Mobilités ist der einzige Organisator für nachhaltige Mobilität in der Île-de-France. Sie konzipiert, organisiert und finanziert den öffentlichen Verkehr für alle Einwohner der Ile-de-France. Ihr Ziel: die Mobilität und den Service für die Fahrgäste zu verbessern, indem dieses Projekt gemeinsam mit anderen Akteuren pilotiert wird.
- Die Region Île-de-France kofinanziert Renovierungs- und Entwicklungsprojekte großer multimodaler Knotenpunkte.
Für die Verbesserung der Nutzerwege der Bahnhöfe Lyon, Bercy und Austerlitz trägt sie 52,5 % zur Finanzierung von Studien bei.
Ziel ist es, die Ankunft neuer Passagierströme zu antizipieren, diese Knotenpunkte zugänglicher, lesbarer und sicherer zu machen, aber auch die neuen Dienste zu entwickeln, die von den Nutzern erwartet werden.
- Im Rahmen der CPER 2015-2020 investiert der Staat in der Region Île-de-France in die Modernisierung und den Ausbau des bestehenden Netzes. Auf diese Weise trägt es zur Verbesserung der Transportbedingungen der Einwohner der Ile-de-France bei. Der Staat finanziert 22,5% der Studien des Projekts.
Schauspieler
An dieser Konsultation sind die Stadt Paris, die RATP und die SNCF beteiligt. Diese Akteure arbeiten täglich in Ihren Bahnhöfen, um Einrichtungen für alle Fahrten einzurichten.
Die aus der Konsultation gewonnenen Erkenntnisse werden auch eine wertvolle Unterstützung für die Entwicklungsprojekte sein, die von jedem der betroffenen Akteure (SNCF, RATP, Stadt Paris) geplant werden.