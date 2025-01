Avec plus de 750 000 voyageurs par jour, les gares de Lyon, de Bercy et d’Austerlitz sont trois gares structurantes pour l’Île-de-France. Le projet d’Île-de-France Mobilités vise à améliorer le parcours des usagers dans et autour des gares. Il s’agit d’améliorer les déplacements dans les gares, mais aussi les correspondances entre les différents modes de transport que sont le train, le métro, le bus, les vélos et les espaces piétons.