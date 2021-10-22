Neue LinieLieusaint > Melun

Der Tzen 2 ist ein Busprojekt, das auf speziellen Fahrspuren mit kohlenstoffarmer Ausrüstung und mit schnellen und zuverlässigen Fahrzeiten zwischen Lieusaint und Melun verkehren wird.
Es wird zahlreiche Infrastrukturen in den Städten Lieusaint, Savigny-le-Temple, Cesson, Vert-Saint-Denis und Melun verbinden. Es wird mit einem sehr breiten lokalen Busnetz und mit dem regionalen Verkehrsnetz, einschließlich RER D und Transilien R, verbunden sein.
Bild 1 von 5
Schlüsselfiguren
27 000Tägliche Reisende erwartet
6 MinutenWarten zwischen den einzelnen Bussen
zu Stoßzeiten
26Stationen in jede Richtung
19Kilometer Strecke
2Umsteigebahnhöfe
Kalender
- 2009Beratung
- 2010 - 2011Vorstudien
- 2012Annahme des Rahmenkonzepts
- 2012Benennung des Departements Seine-et-Marne als Auftraggeber durch Île-de-France Mobilités
- 2013Untersuchung der öffentlichen Versorgungsunternehmen
- 2014Erklärung der Gemeinnützigkeit
- 2017Validierung detaillierter Studien
- Heute2019 - 2031Konzessions- und Infrastrukturarbeiten