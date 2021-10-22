BusTzen 2

Neue LinieLieusaint > Melun

Der Tzen 2 ist ein Busprojekt, das auf speziellen Fahrspuren mit kohlenstoffarmer Ausrüstung und mit schnellen und zuverlässigen Fahrzeiten zwischen Lieusaint und Melun verkehren wird.

Es wird zahlreiche Infrastrukturen in den Städten Lieusaint, Savigny-le-Temple, Cesson, Vert-Saint-Denis und Melun verbinden. Es wird mit einem sehr breiten lokalen Busnetz und mit dem regionalen Verkehrsnetz, einschließlich RER D und Transilien R, verbunden sein.

© Urbanica - Außervertragliche Entwicklungsabsicht - Perspektive, die die Integration der speziellen Straße vor dem Krankenhauszentrum (Santépôle) von Melun (RD 306) zeigt
© Parimage - Außervertragliche Entwicklungsabsicht - Perspektive, die die Entwicklung der Plattform Tzen 2 am Boulevard Gambetta in Melun zeigt
© Parimage - Außervertragliche Entwicklungsabsicht - Perspektive der Saint-Ambroise-Straße
© Parimage - Außervertragliche Entwicklungsabsicht - Perspektive, die die Entwicklung der Plattform Tzen 2 auf Höhe der Avenue Thiers in Melun zeigt
© Parimage - Außervertragliche Entwicklungsabsicht - Perspektive mit dem neuen Kreisverkehr Olof Palme in Savigny-le-Temple (Blick von der Avenue des Routoires)
© Urbanica - Außervertragliche Entwicklungsabsicht - Perspektive, die die Integration der speziellen Straße vor dem Krankenhauszentrum (Santépôle) von Melun (RD 306) zeigt

Bundesland
Region Île-de-France
Departement Seine et Marne
Île-de-France Mobilités
Die Route beginnt in Lieusaint am Bahnhof Carré Trait d'union in Übereinstimmung mit der Tzen 1. Weiter geht es dann nach Savigny-Le-Temple mit 8 Stationen, Cesson mit 3 Stationen und Vert-Saint-Denis mit 3 Stationen. Sie endet dann in Melun mit 11 Stationen, darunter die Endstation, der Bahnhof Melun, wo Verbindungen mit dem RER D und dem Transilien R bestehen. Darüber hinaus wird die Strecke viele Verbindungen zum lokalen Busnetz bieten.

Schlüsselfiguren

27 000Tägliche Reisende erwartet

6 MinutenWarten zwischen den einzelnen Bussen

zu Stoßzeiten

26Stationen in jede Richtung

19Kilometer Strecke

2Umsteigebahnhöfe

Kalender

Finanzierung und Akteure
  1. 2009
    Beratung
  2. 2010 - 2011
    Vorstudien
  3. 2012
    Annahme des Rahmenkonzepts
  4. 2012
    Benennung des Departements Seine-et-Marne als Auftraggeber durch Île-de-France Mobilités
  5. 2013
    Untersuchung der öffentlichen Versorgungsunternehmen
  6. 2014
    Erklärung der Gemeinnützigkeit
  7. 2017
    Validierung detaillierter Studien
  8. Heute
    2019 - 2031
    Konzessions- und Infrastrukturarbeiten