Neue LinieLieusaint > Melun

Der Tzen 2 ist ein Busprojekt, das auf speziellen Fahrspuren mit kohlenstoffarmer Ausrüstung und mit schnellen und zuverlässigen Fahrzeiten zwischen Lieusaint und Melun verkehren wird.

Es wird zahlreiche Infrastrukturen in den Städten Lieusaint, Savigny-le-Temple, Cesson, Vert-Saint-Denis und Melun verbinden. Es wird mit einem sehr breiten lokalen Busnetz und mit dem regionalen Verkehrsnetz, einschließlich RER D und Transilien R, verbunden sein.