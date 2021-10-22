Finanzierung und Akteure

Die Entwicklung einer kohlenstoffarmen Mobilität bleibt eine wichtige Priorität für den Staat. Um den Herausforderungen des Reisens und den Erwartungen der Einwohner der Ile-de-France gerecht zu werden, setzt sich der Staat außerdem für einen moderneren und effizienteren Verkehr ein. Vernetzte öffentliche Verkehrsmittel, die Verbindungen erleichtern und den täglichen Verkehr im Netz der Île-de-France verbessern. Mit einem finanziellen Beitrag von 17,8 % zum Projekt Tzen 2 verfolgt der Staat sein regionales Ziel, Mobilitäts- und Entwicklungsprojekte in der Region Seine-et-Marne zu unterstützen.

Als Hauptfinanzier des öffentlichen Verkehrs in der Île-de-France investiert die Region Île-de-France stark in die Modernisierung und den Ausbau des Netzes. Gemeinsam mit Île-de-France Mobilités setzt sie sich dafür ein, die Transportbedingungen der Einwohner der Ile-de-France nachhaltig zu verbessern und den Bedürfnissen aller Nutzer gerecht zu werden.