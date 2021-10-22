Finanzierung und Akteure
Die Akteure des Projekts
Die Projektleitung wird seit 2012 von Île-de-France Mobilités an das Departement Seine et Marne delegiert.
Projektförderer
Infrastruktur
Infrastrukturarbeiten (179,1 Mio. EUR zu wirtschaftlichen Bedingungen im Jahr 2016) werden zu 17,8 % vom Staat, zu 51,4 % von der Region Île-de-France und zu 30,8 % vom Departement Seine-et-Marne finanziert.
Rollmaterial
Das rollende Material (d. h. die Busse) wird zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert.
Ausbeutung
Der Betrieb (d. h. Wartung von Bussen und Bahnhöfen, Personal- und Videoüberwachung usw.) wird zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert.
Die Entwicklung einer kohlenstoffarmen Mobilität bleibt eine wichtige Priorität für den Staat. Um den Herausforderungen des Reisens und den Erwartungen der Einwohner der Ile-de-France gerecht zu werden, setzt sich der Staat außerdem für einen moderneren und effizienteren Verkehr ein. Vernetzte öffentliche Verkehrsmittel, die Verbindungen erleichtern und den täglichen Verkehr im Netz der Île-de-France verbessern. Mit einem finanziellen Beitrag von 17,8 % zum Projekt Tzen 2 verfolgt der Staat sein regionales Ziel, Mobilitäts- und Entwicklungsprojekte in der Region Seine-et-Marne zu unterstützen.
Als Hauptfinanzier des öffentlichen Verkehrs in der Île-de-France investiert die Region Île-de-France stark in die Modernisierung und den Ausbau des Netzes. Gemeinsam mit Île-de-France Mobilités setzt sie sich dafür ein, die Transportbedingungen der Einwohner der Ile-de-France nachhaltig zu verbessern und den Bedürfnissen aller Nutzer gerecht zu werden.
Durch die Beruhigung des Autoverkehrs, die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs, des Schülerverkehrs, der lokalen Dienste, der Fahrgemeinschaften und der Fahrradverbindungen ist das Departement Seine-et-Marne eine Gemeinschaft, die sich für die Förderung der Mobilität in Seine-et-Marne einsetzt. Um dies zu erreichen, unterstützt das Departement zusammen mit den verschiedenen Partnern zahlreiche Projekte in der Region Seine-et-Marne. Zu diesem ticket finanziert sie das Projekt Tzen 2 mit 30,8%.