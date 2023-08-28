[Info Werke] Sperrung der Kreuzung zwischen der Pierre Brossolette Street und dem Denis Papin Boulevard in Ris-Orangis

Veröffentlichungsdatum: 13. Juni 2023

Sperrung der Kreuzung zwischen Pierre Brossolette Street und Denis Papin Boulevard

Die Infrastrukturarbeiten für Tzen 4 begannen im Dezember 2023 in Ris-Orangis und werden in der Pierre Brossolette Street fortgesetzt. Um einen effizienteren Verkehr als der aktuelle Bus 402 zu gewährleisten, wird der Tzen 4 auf speziellen Fahrspuren (eigenes Gelände) fahren. Die Haltestellen des Busses 402 werden ebenfalls in den komfortableren Bahnhof Tzen umgewandelt.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Die Arbeiten bestehen aus der Schaffung von Fahrspuren für Busse.

Wann finden die Arbeiten statt?

Diese Arbeiten beginnen am Montag, den 19. Juni 2023 für einen Zeitraum von 3 Monaten.

Welchen Unterschied macht das?

Während dieser Phase wird die Kreuzung zwischen der Pierre Brossolette Street und dem Denis Papin Boulevard gesperrt. Für die Anwohner des Boulevard Denis Papin wird eine Umleitung eingerichtet.

Die Anzahl der Fahrspuren wird reduziert, wobei eine Fahrspur in jede Richtung beibehalten wird.