Entdecken Sie das Projekt

Das Gebiet hat viele Stadterneuerungsprojekte: Schaffung von konzertierten Entwicklungszonen (ZAC), neue Stadtteile, Stadterneuerungsprojekte (PRU). Der Tzen 4 wird die neuen Wohn- und Ausstattungsbereiche bedienen, um die maximale Anzahl von Bewohnern und Mitarbeitern zu erreichen. So durchquert sie das Viertel Grande Borne und das ZAC Centre-ville in Grigny, die Viertel Plateau und Canal in Évry-Courcouronnes, das Centre Hospitalier Sud Francilien und das ZAC de la Montagne des Glaises in Corbeil-Essonnes usw.