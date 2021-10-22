Entdecken Sie das Projekt

Bus

Neue LinieViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

Dank größerer Busse und eigener Fahrspuren auf einem Großteil der Strecke wird der Tzen 4 komfortable und effiziente Fahrten bieten. Sie ersetzt die Linie 4206 (ehemals 402) auf 14 km zwischen "La Treille" in Viry-Chatillon und dem RER-Bahnhof Corbeil-Essonnes, dem verkehrsreichsten Abschnitt der äußeren Vororte. Der Tzen 4 ist eine Weltneuheit: Er wird der erste 24 Meter lange Doppelgelenkbus sein, 100% elektrisch, mit Bodenaufladung in weniger als 5 Minuten.

Komfortabler

24-Meter-Busse für 140 Personen (im Vergleich zu 100 Personen in den Bussen der aktuellen Linie 402)

Effizienter

Spezielle Busspuren und Vorrang an Kreuzungen, ein Bus alle 5 Minuten während der Hauptverkehrszeit

Umweltfreundlicher

100% elektrische Busse mit innovativem Bodenladen in weniger als 5 Minuten
Tzen 4 - Bahnhof Albert Camus in Ris-Orangis (Entwicklungsabsichten)
Tzen 4 - Bahnhof Albert Camus in Ris-Orangis (Entwicklungsabsichten)

Eine Linie, die die Entwicklung des Territoriums begleitet

Die Tzen 4 wird mehr als 40.000 Passagiere pro Tag begrüßen. Es begleitet:

  • Bevölkerungs- und Beschäftigungswachstum (+18 % bei der Bevölkerung und +3 % bei den Arbeitsplätzen)
  • eine Zunahme der Fahrten zur Arbeit, insbesondere von und nach Évry-Courcouronnes
  • eine Zunahme der Reisen von Studenten und jungen Studenten
  • ein Service für die wichtigsten Projekte des Territoriums: Sanierung des Viertels Tarterêts in Corbeil-Essonnes, ZAC des Stadtzentrums von Grigny, Stadterneuerung der Grande Borne in Grigny, Sanierung der Agora in Évry-Courcouronnes usw.

Bediente Stadtteile

Das Gebiet hat viele Stadterneuerungsprojekte: Schaffung von konzertierten Entwicklungszonen (ZAC), neue Stadtteile, Stadterneuerungsprojekte (PRU). Der Tzen 4 wird die neuen Wohn- und Ausstattungsbereiche bedienen, um die maximale Anzahl von Bewohnern und Mitarbeitern zu erreichen. So durchquert sie das Viertel Grande Borne und das ZAC Centre-ville in Grigny, die Viertel Plateau und Canal in Évry-Courcouronnes, das Centre Hospitalier Sud Francilien und das ZAC de la Montagne des Glaises in Corbeil-Essonnes usw.