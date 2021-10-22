Sie sind ein Händler

Information der professionellen Anwohner

Während der gesamten Bauzeit sind zwei Proximity-Agenten vor Ort. Sie stehen Ihnen zur Verfügung, um alle Ihre Fragen zum Projekt zu beantworten und Sie während der Arbeit zu begleiten. Zögern Sie nicht, sie direkt zu kontaktieren.

Île-de-France Mobilités wollte ein gütliches Einigungsverfahren einrichten, das von der Commission de règlement à l'Amiable (CRA) verwaltet wird.

Diese Kommission prüft Entschädigungsansprüche, die von Fachleuten eingereicht werden, die an die Trasse des Projekts Tzen 4 angrenzen.

Förderfähig sind Gewerbetreibende und Handwerker, die im Handels- oder Gewerberegister eingetragen sind, an die Strecke angrenzen und vor dem Datum der Erklärung der Gemeinnützigkeit des Projekts installiert wurden, das am 8. Dezember 2016 verkündet wurde. Um entschädigt zu werden, müssen die Anwohner einen Schaden erlitten haben, der die direkte Folge der Infrastrukturarbeiten an Tzen 4 ist.

Dokumente für Händler