[INFO WERKE] Eine neue Etappe der Arbeiten am Busbahnhof Corbeil-Essonnes Zola

Veröffentlichungsdatum: 7. August 2023

Arbeiten an der Endstation Corbeil-Essonnes – Zola

Seit Juni 2023 haben die Arbeiten am Busbahnhof in

Corbeil-Essonnes Zola, das die Endstation der Linie sein wird. Letztendlich wird die Endstation ein Ladepunkt für Busse sein und es den Fahrern auch ermöglichen, ihren Dienst zu starten/zu beenden.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Die Arbeiten werden nun mit der Verlängerung der Bahnsteige des zukünftigen Bahnhofs Tzen 4 fortgesetzt, um die neuen zweigelenkigen Busse Tzen 4 von 24 Metern aufnehmen zu können.

Auch die Bahnsteige des Bahnhofs Tzen 1 werden saniert.

Wann finden die Arbeiten statt?

Nach einer Neuorganisation des Arbeitsplans beginnt diese Arbeitsphase Mitte August 2023 für einen vorläufigen Zeitraum von zwei Monaten.

Welchen Unterschied macht das?

Die Linien 301, 303, 401, 402 und 405 werden an der Haltestelle "Sous-Préfecture" umgeleitet und erreichen den RER-Bahnhof Corbeil-Essonnes.

Autoverkehr auf der Rue Émile Zola und der Avenue Serge Dassault.