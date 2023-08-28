Die Vorbereitungsarbeiten für Tzen 4 beginnen!

Veröffentlichungsdatum: 15. Juni 2020

Nach einer Studienphase, die für den Beginn der Arbeiten unerlässlich ist, sind die Konzessionsunternehmen mit Netzen für die zukünftige Tzen 4 bereit, einzugreifen: Es ist Sache der Konzessionäre, die Netze (Wasser, Strom, Gas, Telekommunikation usw.) unter die zukünftigen Fahrspuren für Ihre zukünftige Buslinie zu verlegen, nach dem Prinzip der systematischen Umleitung bestehender Netze unter dem Bahnsteig. So wird bei Netzwartung der Verkehr des zukünftigen Tzen 4 nicht gestört.

Diese erste Arbeitsphase ermöglicht es, in einer zweiten Phase die Infrastrukturarbeiten von Tzen 4 durchzuführen (Ausbau von Busspuren und Bahnhöfen).

Dalkia, eine Tochtergesellschaft der EDF-Gruppe, wird in den kommenden Tagen als erstes seine Stromnetze auf den Place du Pont Amar und den Place de l'Orme in Martin in Evry-Courcouronnes verlegen. Ab Juli soll das Unternehmen Enedis seine eigene Arbeit aufnehmen.

Unsere Priorität ist es, die Sicherheit der Menschen, die auf der Baustelle arbeiten, sowie die der Anwohner zu gewährleisten. Die Konzessionäre führen die Arbeiten daher unter strikter Einhaltung der Hygienemaßnahmen durch, die im vom OPPBTP veröffentlichten und vom Staat genehmigten Leitfaden für Empfehlungen zur Gesundheitssicherheit enthalten sind.