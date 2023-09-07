Erhalten Sie die Standortinformationen per SMS!

Um Sie über die Arbeiten in Ihrer Nähe auf dem Laufenden zu halten, stellt das Tzen 4-Projektteam eine einfache und praktische Lösung zusammen.

Das Versenden von Informationen per SMS ermöglicht es Ihnen, Benachrichtigungen über Baustellen zu erhalten und Sie über das Start- und Enddatum der Arbeiten, mögliche Abweichungen und wichtige Informationen auf dem Laufenden zu halten.

Die Registrierung ist einfach und kostenlos. Füllen Sie einfach das Anmeldeformular mit Ihrer Handynummer aus. Wir senden Ihnen die Informationen dann direkt an Ihr Telefon.