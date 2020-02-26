Die Linienkomitees

Veröffentlicht am

Ile-de-France Mobilités pflegt einen engen Dialog mit den Akteuren des öffentlichen Verkehrs, um Entscheidungen über die Entwicklung von Verkehrsdiensten zu treffen. Verschiedene Gremien zielen darauf ab, die Ergebnisse der durchgeführten Studien mit den Akteuren des Verkehrsnetzes der Ile-de-France zu informieren, zu konsultieren und auszutauschen.

Linienausschüsse

Streckenausschüsse wurden erstmals 2007 in der Region Île-de-France eingerichtet und dann verallgemeinert, als der Vertrag zwischen STIF und den Betreibern RATP und SNCF für den Zeitraum 2008-2011 verlängert wurde. Die Leitungsausschüsse bieten die Gelegenheit, einen Überblick über den Betrieb des Netzes und die ergriffenen Maßnahmen zu geben: Sie tragen dazu bei, die betreffende Achse in das gesamte Verkehrssystem einzuordnen. Die Leitungsausschüsse werden von Île-de-France Mobilités geleitet und so oft wie möglich von einem gewählten Mitglied des Verwaltungsrats geleitet. Die Dienste von Ile-de-France Mobilités, dem Betreiber und dem Infrastrukturbetreiber überprüfen die Leistung der Linie und stellen dann ihre Verbesserungsperspektiven vor.

Als Orte des Zuhörens und der Äußerung von Bedürfnissen ermöglichen es die Linienausschüsse, die Vorschläge für die Entwicklung des Dienstes durch eine gemeinsame Vision der verschiedenen Akteure zu bereichern. Eingeladen werden systematisch:

  • Vertreter lokaler und regionaler Verkehrsnutzerverbände,
  • die Mitglieder des Ausschusses der Mobilitätspartner,
  • lokale Behörden, die einen Bahnhof beherbergen oder vom Versorgungsperimeter einer Linie betroffen sind (Gemeinden, Interkommunalitäten, Departementsräte, Regionalrat der Île-de-France und benachbarte Regionalräte im Falle eines überregionalen Dienstes oder Auswirkungen auf das TER-Netz),
  • sehr geehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier,
  • Wirtschaftspartner (IHK, Flughafenbetreiber, Betreiber von Veranstaltungsorten usw.)
  • der Betreiber der Leitung,
  • Der Infrastrukturbetreiber

Die während der Sitzungen vorgebrachten Beobachtungen und Vorschläge fließen in die Studien und Entscheidungen der organisierenden Behörde ein.

Arbeitsausschuss

Jeden Sommer erfordert die Instandhaltung und Modernisierung der Infrastruktur Arbeiten an den Übertragungsleitungen des Ile-de-France-Netzes. Im Vorfeld der jährlichen Kommunikationskampagne werden zweimal im Jahr Ausschüsse organisiert, um den gewählten Vertretern der betroffenen lokalen Behörden und den Vertretern der Nutzerverbände das Programm der Arbeiten und Verkehrsunterbrechungen im Detail vorzustellen.

Arbeitsausschüsse werden auch für langfristige Schließungen außerhalb der Sommerzeit organisiert.

Jedes Jahr zu Beginn des Schuljahres wird allen Verkehrsnutzerverbänden ein Bericht über die Sommerarbeiten vorgelegt.

Zuletzt aktualisiert am 16. Oktober 2025.

Finden Sie die Dokumente, die während der Linienausschüsse vorgestellt wurden

Im RER-Netz

RER A

RER B

RER C

  1. 16. Dezember: BerichtVorstellung von Île-de-France Mobilités 1/2Vorstellung von Île-de-France Mobilités 2/2Vorstellung der SNCFVorstellung von RFF
  2. 12. Mai: BerichtPräsentation von Île-de-France Mobilités 

RER D

  1. 14. Oktober: BerichtVorstellung von Île-de-France MobilitésVorstellung von SNCFVorstellung von RFFZusammenfassung des LGM-Prüfberichts
  2. 11. Februar: BerichtVorstellung von Île-de-France MobilitésVorstellung von SNCFVorstellung von RFF

RER E

Transilien-Netzwerk

Linie H

Linie J

Linie K

Linie L

  1. 17. Dezember: BerichtVorstellung von Île-de-France MobilitésVorstellung der SNCFVorstellung von RFF
  2. 2. Juli: BerichtVorstellung von Île-de-France MobilitésVorstellung der SNCF

Linie N

  1. 22. Oktober Achse Dreux-Mantes: BerichtPräsentation von Île-de-France Mobilités 
  2. 20. Oktober Rambouillet-Achse: BerichtPräsentation von Île-de-France Mobilités

Linie P

  1. 23. März Filialen La Ferté-Milon/Château-Thierry/Crécy-la-Chapelle: BerichtVorstellung von Île-de-France MobilitésVorstellung der SNCF
  2. 17. März Zweigstellen Provins/Coulommiers: BerichtVorstellung von Île-de-France MobilitésPräsentation des VerkehrsVorstellung der SNCF

Linie R

  1. 21. Oktober Paris-Montargis-Achse: BerichtPräsentation von Île-de-France Mobilités 
  2. 23. Oktober Paris-Montereau-Achse: BerichtPräsentation von Île-de-France Mobilités 

Linie U

2023 - 3. April N&U-Ausschuss: BerichtVorstellung von Île-de-France Mobilités und SNCF

2014 – 6. November: Evolutionsangebot L Süd und U: BerichtVorstellung von Île-de-France MobilitésVorstellung der SNCF

Metro-Netz

Linie 1

2012 – 14. Februar: BerichtPräsentation der RATP zur Automatisierung – Präsentation der RATP zum Betrieb

Linie 13

2018 – 12. April: BerichtVorstellung der RATP

2015 – 14. April: BerichtPräsentation von Île-de-France MobilitésVorstellung von RATP

2013 – 9. Oktober: BerichtPräsentation der RATP

2012 – 16. Mai: BerichtPräsentation von Île-de-France MobilitésVorstellung von RATP

2011 – 7. März: BerichtPräsentation der RATPPräsentation von Île-de-France Mobilités bezüglich der Verlängerung der Linie 14 zur Entsättigung der Linie 13Präsentation von Île-de-France Mobilités zur Verstärkung des Busangebots

2009 – 15. Dezember: BerichtVorstellung der RATP - Vorstellung von Île-de-France Mobilités

Straßenbahnnetz

Straßenbahn T1

Straßenbahn T2

Straßenbahn T3a

Straßenbahn-Zug-Netz

Straßenbahn T4

Straßenbahn T12

Gesamtes Netzwerk

Präsentation der Arbeiten Herbst/Winter 2025 - Frühjahr 2026

REX Sommerarbeit