Sommerarbeit 2023: Alles, was Sie wissen müssen

Mehr Arbeit in diesem Sommer, das stimmt!

Aber für Île-de-France Mobilités, RATP und SNCF hat die Instandhaltung und Modernisierung der Infrastruktur absolute Priorität, um den öffentlichen Verkehr für die 12 Millionen Fahrgäste täglich immer komfortabler, angepasster und sicherer zu machen.

Auch in diesem Jahr 2023 werden fast 4,2 Milliarden Euro in die Modernisierung und Instandhaltung der Infrastruktur und den Aufbau des Ile-de-France-Netzes von morgen investiert, seien es RER, Züge, U-Bahnen, Straßenbahnen sowie Bahnhöfe und Bahnhöfe.

Also RER, Zug, U-Bahn, Straßenbahn: Auch diesen Sommer geht es wieder los für eine Verjüngungskur auf dem Schienennetz:

5 RER-Linien,

7 Bahnlinien,

9 U-Bahn-Linien,

und 4 Straßenbahnlinien.

Arbeiten, die im Sommer vorübergehende Verkehrsunterbrechungen erfordern und die unweigerlich von einem alternativen Transportplan begleitet werden, der angepasst ist, um das tägliche Leben der Reisenden so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.

Wir machen eine Bestandsaufnahme, um Ihnen zu helfen, sich in dieser Zeit zurechtzufinden.