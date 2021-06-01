Linie 5

Die Modernisierungsarbeiten an der Linie 5 begannen im März und werden im Oktober 2023 abgeschlossen sein. Sie bestehen aus der Renovierung der Beschichtungen der Gewölbe zwischen den Bahnhöfen Gare de l'Est und Jacques Bonsergent oder 5.000 m² Renovierung, um das Risiko einer Infiltration zu vermeiden !

Auswirkungen auf den Verkehr der Linie 5

Nach einem ersten Teil der Arbeit, der nachts durchgeführt wird, erfordert ein zweiter Teil am Tag:

Vom 19. Juli bis 11. August : Schließung der Linie zwischen den Haltestellen Gare du Nord und dem Bahnhof République.

Den Reisenden wird ein alternativer Transportplan angeboten.