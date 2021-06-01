Sommerarbeiten 2023 an U-Bahn-Linien
Veröffentlicht am
Wir ziehen Bilanz über die Sommerarbeiten an Ihren U-Bahn-Linien.
Arbeiten an den Linien: Zeitpläne zur Orientierung
Damit sich die Fahrgäste leicht zurechtfinden und ihre Fahrten entsprechend den Arbeitstagen planen können, werden informative Kalender an Bahnhöfen und Bahnhöfen ausgehängt und Routenplaner aktualisiert!
Linie 4
Im Rahmen der Anpassung und Modernisierung der Linie und der Stationen wird die Linie 4 in den kommenden Monaten mehrmals stillgelegt:
- Vom 19. April bis einschließlich 20. Juli, außer am 13. Juli : abends von Mittwoch bis einschließlich Donnerstag ab 22:15 Uhr geschlossen,
- 18. Juni, 2. und 23. Juli : Sonntagmorgen bis Mittag,
- Vom 9. bis einschließlich 11. Juni : Die Strecke wirdzwischen den Bahnhöfen Montparnasse (provisorische Endstation) und Bagneux-Lucie Aubrac vollständig gesperrt. Ersatzbusse verkehren in beide Richtungen zwischen den Bahnhöfen Denfert-Rochereau und Bagneux–Lucie Aubrac.
- Vom 13. August bis einschließlich 17. August : Der Verkehr wird auch zwischen den Bahnhöfen Porte de Clignancourt und Barbès - Rochechouart unterbrochen.
Linie 5
Die Modernisierungsarbeiten an der Linie 5 begannen im März und werden im Oktober 2023 abgeschlossen sein. Sie bestehen aus der Renovierung der Beschichtungen der Gewölbe zwischen den Bahnhöfen Gare de l'Est und Jacques Bonsergent oder 5.000 m² Renovierung, um das Risiko einer Infiltration zu vermeiden !
Auswirkungen auf den Verkehr der Linie 5
Nach einem ersten Teil der Arbeit, der nachts durchgeführt wird, erfordert ein zweiter Teil am Tag:
- Vom 19. Juli bis 11. August : Schließung der Linie zwischen den Haltestellen Gare du Nord und dem Bahnhof République.
Den Reisenden wird ein alternativer Transportplan angeboten.
Linie 6
Die emblematische Linie 6 der Pariser Metro bekommt ein neues Gesicht! Seit Mitte Januar 2023 kommen renovierte MP89-U-Bahn-Züge der Linie 4 auf der 6 an, um die alten Modelle (MP73) zu ersetzen, die seit den 1970er Jahren im Umlauf sind!
Ein Dutzend umgebaute MP89 werden bis Ende des Jahres im Einsatz sein. Der Einsatz wird bis 2026 andauern und insgesamt werden 47 Züge auf der Strecke verkehren.
Parallel dazu werden die Anpassung der Infrastruktur und die Modernisierung der Anlagen fortgesetzt, wie z. B. die Verstärkung der Strecke, die Verbesserung der Signalisierung und die Migration des Lotsensystems.
Auswirkungen auf den Verkehr der Linie 6
Um diese groß angelegten Arbeiten zur Optimierung der Fahrgastreisen zu ermöglichen, wird der Verkehr unterbrochen :
- Vom 22. Juli bis einschließlich 27. August: zwischen den Bahnhöfen Nation und Bercy.
Den Reisenden wird ein alternativer Transportplan angeboten.
Linie 7
In diesem Sommer werden die Weichen, Weichen und Kreuzungen, die den Zugverkehr unterstützen und ihre Abzweigungen sicher gewährleisten, am Bahnhof Porte de la Villette erneuert.
Ihre Erneuerung zielt darauf ab, ihre gute Verfügbarkeit im Laufe der Zeit aufrechtzuerhalten und einen besseren Service auf der gesamten Linie 7 zu gewährleisten.
Auswirkungen auf den Verkehr der Linie 7
Aufgrund der Arbeiten:
- Vom 20. Juni bis 12. Juli 2023: die Vorbereitungsarbeiten der Baustelle werden ohne Auswirkungen auf das Netz durchgeführt,
- Vom 13. bis einschließlich 18. Juli 2023: Die Linie 7 wird 24 Stunden am Tag von La Courneuve 8. Mai 1945 bis Gare de l'Est (provisorische Endstation) gesperrt.
Zwischen den Bahnhöfen La Courneuve 8. Mai 1945 und Stalingrad wird den Fahrgästen ein alternativer Verkehrsplan angeboten.
Linie 9
Vollständige Streckensperrung am 3. September
Vor der Inbetriebnahme eines neuen Fahrsystems im Februar 2024 ist auf der gesamten Strecke mit einer Verkehrsunterbrechung zu rechnen :
- 3. September 2023.
Für Ende 2023 und 2024 sind weitere Unterbrechungen geplant, um das System schrittweise zu qualifizieren und globale Betriebstests zu ermöglichen. Dieses Antriebssystem wird das Sicherheitsniveau erhöhen und die Regelmäßigkeit der Züge verbessern.
Den Reisenden wird ein alternativer Transportplan angeboten.
Linie 11
Im Rahmen des Ausbaus der U-Bahn 11 wird die Linie im Sommer mehrmals gesperrt:
- Vom 20. Dezember bis 28. September 2023 : abends ab 22 Uhr von Dienstag bis einschließlich Donnerstag,
- Sonntags 9., 30. Juli und 27. August 2023 : Die Strecke wird gesperrt. Ein Ersatzshuttle wird zwischen Porte des Lilas und République eingerichtet. Eine Verstärkung der Linie 105 zwischen Porte des Lilas und Mairie des Lilas wird ebenfalls eingerichtet.
Reisenden wird empfohlen, sich auf die U-Bahn-, Bus-, RER- und Straßenbahnlinien im Anschluss zu beziehen.
Linie 12
Im Rahmen der kürzlich erfolgten Verlängerung der Linie 12 bis zur Station Mairie d'Aubervilliers (Mai 2022) werden die Arbeiten an der Porte de la Chapelle durchgeführt. Warum? Da der Bahnhof nicht mehr Endstation der Linie 12 ist, sollen drei Weichen und Kreuzungen* entfernt werden.
- Infolgedessen wird die Strecke zwischen Front Populaire und Jules Joffrin vom 2. bis einschließlich 8. August 2023 gesperrt.
Den Reisenden wird ein alternativer Transportplan angeboten.
*Weichen und Kreuzungen sind alle Elemente, die den Zug tragen. Sie bestehen aus festen Elementen (Schotter und Schwellen) und beweglichen Elementen (Weichen, die das Abzweigen des Zuges ermöglichen).
Linie 13
Im Rahmen der Ankunft der neuen Metro MF19 auf der Linie 13 werden an der Porte de Saint Ouen Arbeiten zur Anpassung des Brandschutzes durchgeführt, um ein gutes Sicherheitsniveau im Bahnhof aufrechtzuerhalten.
- Infolgedessen ist der Bahnhof Porte de Saint Ouen vom 19. Juli bis einschließlich 18. August geschlossen. Die Züge der Linie 13 verkehren während dieser Zeit weiter, ohne am Bahnhof Porte de Saint Ouen zu halten.
Den Reisenden wird ein alternativer Transportplan angeboten.
Linie 14
Aufgrund der Vorbereitungsarbeiten für die Verlängerung der U-Bahn-Linie 14 und der Modernisierung für die Ankunft der MP14-Züge mit 8 Wagen ist der Verkehr auf der gesamten Linie unterbrochen:
- Bis 27. Juli 2023 : ab 22 Uhr wird der Verkehr jeden Montag-, Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstagabend unterbrochen (außer Mittwoch, 21. Juni);
- Sonntag, 11. Juni und 9. Juli : Die Strecke ist bis 16 Uhr gesperrt.
- Samstag, 24. und Sonntag, 25. Juni, Samstag, 15. und Sonntag, 16. Juli sowie Samstag, 29. Juli bis einschließlich Freitag, 11. August : Die Strecke ist ganztägig gesperrt.
Den Reisenden wird ein alternativer Transportplan angeboten.
Verlängerung der Linie 14 zum Flughafen Orly und Saint-Denis Pleyel
Im Rahmen der Verlängerung der Linie 14 zum Flughafen Orly und nach Saint-Denis Pleyel muss das Autopilotsystem der neuen U-Bahnen auf der bestehenden Linie modernisiert werden. Und eingesetzt, auf der verlängerten Linie.
Die Linie wird im Jahr 2024 1 Million Fahrgäste pro Tag begrüßen! Die ersten Erprobungen der Züge werden ebenfalls im Laufe des Jahres 2023 bis zur Inbetriebnahme der Verlängerung stattfinden.