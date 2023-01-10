Metro: MP89 kommt auf der Linie 6 an
MP89 wechseln von Metrolinie 4 auf Linie 6
Seit den 1970er Jahren verkehren die Metros MP73 auf der Linie 6. Schnelle U-Bahnen, effizient für ihre Zeit, aber jetzt ein wenig veraltet.
Um die Linie zu modernisieren und ihr eine harmonischere Verteilung der Fahrgäste an Bord zu bieten, verabschiedet sich die Linie 6 von MP73 und ihren ikonischen grünen Sitzen für renovierte MP89, U-Bahnen, die zuvor auf der Linie 4 verkehrten.
Wenn die 4 großzügig auf ihre MP89-Züge verzichtet, liegt das daran, dass sie ihrerseits Gegenstand von Automatisierungsarbeiten ist und bald im Jahr 2023 vollständig mit automatischen MP14-Shuttles ausgestattet sein wird!
Ein Linientransfer und eine komplette Renovierung
Der erste MP89-Zug wird im Januar 2023 auf der Linie 6 eintreffen, mit dem Ziel, bis zum dritten Quartal 2025 vierzig Züge im Umlauf zu bringen. Um diese neue U-Bahn-Flotte bestmöglich an die Linie 6 anzupassen, wird die MP89 auf mehreren Ebenen renoviert :
- Von sechs Wagen werden sie auf fünf aufgestockt, um ihre Spurweite an die kleineren Bahnsteige der Linie 6 anzupassen
- Sie werden mit sogenannten "gemischten" Türen (die sich auf beiden Seiten des Zuges öffnen) ausgestattet, um sich an bestimmte Haltestellen anzupassen, wie z. B. Charles de Gaulle - Étoile
- Integrierter Videoschutz ist installiert
- Die Sitze und Decken werden renoviert
- Beschilderung auch an Bord
Eine Renovierung begleitet von Modernisierungsarbeiten
Die Ankunft des MP89 erfordert natürlich Anpassungen der Linie 6 , um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und die Leistung zu verbessern. Zu den geplanten Arbeiten gehören:
- Anpassung von Bahnsteigen und Gleisen
- Das Hinzufügen von Gleichrichterstationen
- Die Entwicklung neuer Garagen für U-Bahnen
- oder Arbeiten zur Modernisierung und Anpassung der Beschilderung
Gute Nachrichten für die Linie 6, die seit 1909 im Umlauf ist und wegen ihrer vielen Ausblicke auf die historischen Schönheiten der französischen Hauptstadt eine der beliebtesten von Parisern und Touristen gleichermaßen ist!