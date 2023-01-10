Metro: MP89 kommt auf der Linie 6 an

MP89 wechseln von Metrolinie 4 auf Linie 6

Seit den 1970er Jahren verkehren die Metros MP73 auf der Linie 6. Schnelle U-Bahnen, effizient für ihre Zeit, aber jetzt ein wenig veraltet.

Um die Linie zu modernisieren und ihr eine harmonischere Verteilung der Fahrgäste an Bord zu bieten, verabschiedet sich die Linie 6 von MP73 und ihren ikonischen grünen Sitzen für renovierte MP89, U-Bahnen, die zuvor auf der Linie 4 verkehrten.

Wenn die 4 großzügig auf ihre MP89-Züge verzichtet, liegt das daran, dass sie ihrerseits Gegenstand von Automatisierungsarbeiten ist und bald im Jahr 2023 vollständig mit automatischen MP14-Shuttles ausgestattet sein wird!