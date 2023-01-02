Verkehr im Jahr 2023: Bewegung in der Île-de-France!

Es kommt näher! Und es ist sogar für Ende 2023 geplant: Die neue Endstation der Metrolinie 11 wird bald etwas weiter östlich, in Rosny-Bois-Perrier, liegen.

Auf dem Programm stehen 6 neue Bahnhöfe, um mehr Fahrgäste zu bedienen: Serge Gainsbourg, Place Carnot, Montreuil-Hôpital, Coteaux Beauclair, La Dhuys und die Endstation Rosny-Bois-Perrier.