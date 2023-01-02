Verkehr im Jahr 2023: Bewegung in der Île-de-France!
Transport in der Île-de-France: 2023 bewegt sich etwas!
Rückkehr zu 100% des Transportangebots.
100 neue oder renovierte Züge auf dem gesamten Netz.
RER E: 16 neue RER NG, Linie N: 100% Regio2N, M7: 100% renovierte U-Bahnen, M11: 100% neue U-Bahnen, M4 und M14: 55 neue U-Bahnen, RER B: Baubeginn der zweistöckigen RER, die die Linie ausstatten werden.
Busse und Reisebusse: nachhaltige Erneuerung. 800 neue Elektro- und Bio-NGV-Fahrzeuge, um die Energiewende Wirklichkeit werden zu lassen.
U-Bahn: Automatisierung in Bewegung. M4: 100% automatisiert bis Ende 2023. M13: nächste Linie soll automatisiert werden, Studien gestartet.
Neue Noctilien-Linie. N155 vom Gare Saint-Lazare zum Gare Nord de Poissy.
Neue Straßenbahnlinien. T10 zwischen Croix de Berny und Clamart - Pariser Garten, T12 von Massy nach Évry.
Sicherheit: Einstellung von 200 zusätzlichen Mitarbeitern.
Fahrrad: Hilfe beim Kauf, 187.000 Menschen halfen beim Kauf von Elektrofahrrädern.
Ticketing in Freiheit. Die Validierung mit Ihrem iPhone wird möglich sein! Der Liberté + Pass wurde schrittweise auf die gesamte Region ausgeweitet: Zahlen Sie nur für die zurückgelegten Fahrten.
Züge und U-Bahn: neu!
Im Jahr 2023 werden nicht weniger als 100 neue oder renovierte Züge und U-Bahnen auf dem Netz verkehren.
- RER E : 16 neue RER NG werden dieses Jahr eintreffen
- Linie N : 100% neue Regio2N-Züge werden die Linie ausstatten
- Metro 7 : 100% der U-Bahnen wurden renoviert
- Metro 11 : 100% neue U-Bahnen werden die Linie bis Ende des Jahres ausstatten
- Metros 4 und 14 : 55 neue Metros werden diese Linien ausstatten
- RER B : Baubeginn des MI20, Doppelstockzüge
U-Bahn: Automatisierung in Bewegung
- M4 : Automatische Shuttles fahren bereits seit September 2022. Bis Ende 2023 werden 100 % Ihrer U-Bahnen auf der Linie automatisch sein.
- M13 : abgestimmt! Linie 13 wird automatisiert. Die Studien dazu wurden gestartet.
Omnibusse: Erneuerung und Energiewende
Mit 800 völlig neuen Elektro- oder BioNGV-Fahrzeugen , die im Jahr 2023 auf den Straßen der Ile-de-France unterwegs sind, von insgesamt 3442 sauberen Fahrzeugen, und 50 % des verwendeten BioNGV direkt in der Region produziert werden, mobilisiert Île-de-France Mobilités, um die Energiewende Wirklichkeit werden zu lassen.
Verlängerung: Linie 11 nach Rosny-Bois-Perrier
Es kommt näher! Und es ist sogar für Ende 2023 geplant: Die neue Endstation der Metrolinie 11 wird bald etwas weiter östlich, in Rosny-Bois-Perrier, liegen.
Auf dem Programm stehen 6 neue Bahnhöfe, um mehr Fahrgäste zu bedienen: Serge Gainsbourg, Place Carnot, Montreuil-Hôpital, Coteaux Beauclair, La Dhuys und die Endstation Rosny-Bois-Perrier.
Straßenbahnen, Noctilien: neue Linien für eine bessere Anbindung
Im Jahr 2023 werden die Straßenbahnlinien T10 und T12 in Betrieb genommen. Die erste wird Croix de Berny mit Clamart Jardin Parisien verbinden; der zweite Massy in Évry.
Es bewegt sich auch auf der Seite des Noctilien mit der Schaffung einer neuen Linie N155 zwischen Gare Saint-Lazare in Paris und Gare Nord de Poissy.
Sicherheit: mehr Agenten, für mehr Sicherheit
Im Jahr 2023 werden 200 zusätzliche Agenten eingestellt, um die Sicherheit im Verkehr der Ile-de-France zu gewährleisten.
In fünf Jahren wurden mehr als 1000 zusätzliche Sicherheitskräfte eingesetzt, um die Ruhe Ihrer Reisen zu gewährleisten, insgesamt mehr als 4000 Agenten , die derzeit im gesamten Netzwerk präsent sind.
Bis 2027 werden es 5.000 sein, dank der Einstellung von 1.000 neuen Mitarbeitern.
Ticketing: Ihre Fahrten in Freiheit
Im Jahr 2023 zwei große Neuerungen:
- Sie können direkt mit Ihrem iPhone validieren, wie es bereits bei Telefonen mit Android der Fall ist.
- Navigo Liberté + wird schrittweise auf die gesamte Region ausgeweitet! Sie haben die Möglichkeit, sich frei in der Île-de-France zu bewegen und nur für die im folgenden Monat unternommenen Fahrten zu bezahlen.
Fahrräder: Wir helfen Ihnen, in der Île-de-France in die Pedale zu treten
Da das Fahrrad voll und ganz Teil eines pluralen, nachhaltigen Mobilitätsangebots ist und die Intermodalität erleichtert (insbesondere dank der Entwicklung von Fahrradparkplätzen in Bahnhöfen und Bahnhöfen in der Region Île-de-France), unterstützt Île-de-France Mobilités Ihre Praktiken dank der Kaufprämie voll und ganz.
Und mit 187.000 Menschen, denen bereits geholfen wurde, ihr Fahrrad zu kaufen, wird es nicht aufhören!