Linie H

In Valmondois erneuert SNCF vom 7. August bis zum 25. November 13 Weichen* und 1400 Meter Gleise und Schotter.

Auswirkungen auf den Verkehr auf der Linie H

5. und 6. August : Zwischen den Bahnhöfen Ermont-Eaubonne – Valmondois und Pontoise – Persan Beaumont verkehrt kein Zug. Ein Ersatzbusverkehr wird eingerichtet

*Weichen und Kreuzungen sind alle Elemente, die den Zug tragen. Sie bestehen aus festen Elementen (Schotter und Schwellen) und beweglichen Elementen (Weichen, die das Abzweigen des Zuges ermöglichen).

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