Sommerarbeiten 2023 an Ihren Bahnstrecken
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Wir ziehen Bilanz über die in diesem Sommer laufenden Arbeiten auf Ihren Bahnstrecken und deren Auswirkungen auf Ihre Verkehrsbedingungen.
Linie H
In Valmondois erneuert SNCF vom 7. August bis zum 25. November 13 Weichen* und 1400 Meter Gleise und Schotter.
Auswirkungen auf den Verkehr auf der Linie H
- 5. und 6. August : Zwischen den Bahnhöfen Ermont-Eaubonne – Valmondois und Pontoise – Persan Beaumont verkehrt kein Zug. Ein Ersatzbusverkehr wird eingerichtet
*Weichen und Kreuzungen sind alle Elemente, die den Zug tragen. Sie bestehen aus festen Elementen (Schotter und Schwellen) und beweglichen Elementen (Weichen, die das Abzweigen des Zuges ermöglichen).
Erfahren Sie mehr über die Arbeiten an der H-Linie
Linie J
Arbeiten an der Linie J
- In Gargenville wird vom 21. August bis 8. September eine Erneuerung von 1200 Metern Gleisen und Schotter sowie 2 Weichen und vom 8. bis 25. September für Vorbereitungsarbeiten und vom 8. bis 25. September ohne Auswirkungen auf den Verkehr durchgeführt.
- Auf der Seite von Nanterre : Die großen Tunnelinfrastrukturarbeiten, die für die Eröffnung der RER-Linie E nach Nanterre im Frühjahr 2024 (Eole-Projekt) erforderlich sind, werden im Juni 2023 abgeschlossen sein. Der Sommer steht ganz im Zeichen der Bahnerprobung und des Projektfortschritts.
- Darüber hinaus werden am 17. und 18. Juni Arbeiten an " den zukünftigen Wendeschubladen" des zukünftigen westlichen Zweigs der RER E (Mantes-La Jolie - Rosa Parks) im Bahnhof Rosa Parks durchgeführt.
- Auf der Seite von Mantes-la-Jolie : Parallel dazu setzt SNCF die Arbeiten fort, um die Eröffnung der RER E in Mantes-la-Jolie Ende 2026 zu ermöglichen. Die Arbeiten in diesem Sommer zielen auf die Fertigstellung des 3. Gleises zwischen Epône Mézières und Mantes-Station, die Fortsetzung der Arbeiten an der Verbindung des Viadukts zwischen Buchelay und Mantes-la-Jolie und die Fertigstellung der Verbreiterung der Eisenbahnbrücke von Buchelay ab.
Auswirkungen auf den Verkehr der Linie J
- Vom 10. Juli bis 13. August : Zwischen den Bahnhöfen Epône Mézières und Mantes-la-Jolie verkehrt kein Zug. Zwischen diesen Bahnhöfen wird ein Ersatzbusverkehr eingerichtet.
- 8. und 9. Juli : Sperrung zwischen Paris St Lazare - Mantes. Ersatzbusse und Verstärkung der regulären Linien.
- 5. und 6. August - 19. und 20. August - 26. und 27. August : Zwischen den Bahnhöfen Les Mureaux und Mantes-la-Jolie verkehrt kein Zug.Zwischen diesen Bahnhöfen wird ein Ersatzbusverkehr sowie Verstärkungen auf den regulären Buslinien eingerichtet.
- 8. und 9. Juli sowie 12. und 13. August: Zwischen den Bahnhöfen Issou Porcheville und Mantes-la-Jolie verkehrt kein Zug. Ein Ersatzbusverkehr wird eingerichtet.
- 12. und 13. August - 19. und 20. August - 26. und 27. August : Zwischen Paris Saint-Lazare Saint-Cloud / Garches - Marnes la Coquette verkehrt kein Zug. Ein Ersatzbusverkehr wird eingerichtet.
Erfahren Sie mehr über die Arbeiten an der J-Linie
Linie K
- Vom 8. Juli bis 14. August : Zwischen Paris Gare du Nord und Mitry-Claye verkehrt kein Zug. Reisende werden gebeten, sich auf die RER B zu beziehen. Bahn-Shuttles verkehren zwischen Mitry-Claye und Crépy-en-Valois.
Erfahren Sie mehr über die Arbeiten an der Linie K
Linie L
- SNCF wird den Bau eines Stellwerks in Versailles fortsetzen. Die Arbeiten finden ab dem 1. Juni werktags und in den Nächten vom 2. Mai bis 28. Juli statt.
- Vom 5. bis 20. August : Zwischen den Bahnhöfen Maisons Laffitte und Cergy-le-Haut verkehren keine Züge. Zwischen diesen Bahnhöfen wird ein Ersatzbusverkehr sowie Verstärkungen auf den regulären Buslinien eingerichtet.
- 15. und 16. Juli, 22. und 23. Juli sowie 29. und 30. Juli : Der Bahnhof Cergy Préfecture wird nicht in beide Richtungen bedient . Reisenden wird empfohlen, sich auf die regulären Linien zu beziehen
Erfahren Sie mehr über die Arbeiten an der Linie L
Linie N
- Vom 8. Juli bis 13. August : Zwischen den Bahnhöfen Plaisir Grignon und Mantes-la-Jolie verkehrt kein Zug. Ein Ersatzbusverkehr wird eingerichtet
Linie P
- Vom 15. Juli bis 27. August : Zwischen den Bahnhöfen Meaux und La Ferté Milon verkehrt kein Zug.Zwischen diesen Bahnhöfen wird ein Ersatzbusverkehr eingerichtet.
- 14., 15. und 16. Juli : Auf den Zweigen Coulommiers und Provins verkehrt kein Zug. Ein Ersatzbusverkehr wird eingerichtet.
- Vom 3. Juli bis 27. August : DerBahnhof Nangis wird nicht bedient. Ein Ersatzbusverkehr wird eingerichtet.
Erfahren Sie mehr über die Arbeiten an der Linie P
Linie R
- Austausch von 15 km Schienen zwischen Vernou-la-Celle-sur-Seine, La Grande Paroisse, Fontenay-sur-Loing und Cepoy vom 31. Juli bis 6. September.
Um mehr über die Arbeiten an der R-Linie zu erfahren:
Linie U
- 12. und 13. August, 19. und 20. August sowie 26. und 27. August: Zwischen den Bahnhöfen La Défense und Suresnes verkehrt kein Zug. Ein Ersatzbusverkehr wird eingerichtet.
Erfahren Sie mehr über die Arbeiten an der U-Linie