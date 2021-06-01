Sommerarbeiten 2023 an Straßenbahnlinien

Straßenbahn T1

Im Rahmen der Modernisierung des T1 werden die Bahnhöfe umgestaltet, um die Fahrgäste besser unterzubringen und den Verkehrsfluss zu verbessern. In diesem Sommer sind neue Arbeiten zwischen Escadrille Normandie – Niémen und Jean Rostand geplant.

Das Ergebnis:

Von Montag, 12. bis Mittwoch, 14. Juni einschließlich :

- Der Bauernhof,

-Befreiung,

-Rathaus von Bobigny,

-und Bobigny – Pablo Picasso werden geschlossen.

Ein Ersatzbus verkehrt zu den gleichen Zeiten wie die Straßenbahn. Es wird jedoch nicht die Haltestelle La Ferme markieren.

Erfahren Sie mehr über die Arbeiten an der Linie T1