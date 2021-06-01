Sommerarbeiten 2023 an Straßenbahnlinien
Veröffentlicht am
Wir ziehen Bilanz über die Arbeiten an Ihren Straßenbahnlinien in diesem Sommer.
Straßenbahn T1
Im Rahmen der Modernisierung des T1 werden die Bahnhöfe umgestaltet, um die Fahrgäste besser unterzubringen und den Verkehrsfluss zu verbessern. In diesem Sommer sind neue Arbeiten zwischen Escadrille Normandie – Niémen und Jean Rostand geplant.
Das Ergebnis:
- Von Montag, 12. bis Mittwoch, 14. Juni einschließlich :
- Der Bauernhof,
-Befreiung,
-Rathaus von Bobigny,
-und Bobigny – Pablo Picasso werden geschlossen.
Ein Ersatzbus verkehrt zu den gleichen Zeiten wie die Straßenbahn. Es wird jedoch nicht die Haltestelle La Ferme markieren.
Straßenbahn T2
An einigen Stationen des T2 wurden Bröckeln am Rand der Bahnsteige festgestellt. Für die Sicherheit und den Komfort der Fahrgäste müssen in den Bahnhöfen zwischen Pont de Bezons und La Défense sowie zwischen Porte de Versailles und Issy – Val de Seine Arbeiten durchgeführt werden.
In diesem Zusammenhang werden in diesem Sommer 11 Bahnhöfe vorübergehend geschlossen, so dass die Teams an den Fundamenten der Bahnsteige eingreifen können:
- Vom 12. bis 27. August : zwischen Pont de Bezons und La Défense
- Vom 12. bis 18. August : zwischen Porte de Versailles und Issy – Val de Seine.
Alternative Routen einschließlich eines alternativen Busdienstes werden verfügbar sein
Straßenbahn T3
Auf den Straßenbahnlinien T3a und T3b ist in diesem Sommer im Rahmen der Sanierung von Weichen und Kreuzungen* mit vorübergehenden Verkehrsunterbrechungen zu rechnen:
Arbeiten am T3a
- Vom 27. Juli bis einschließlich 11. August : Sperrung zwischen Porte d'Italie und Porte de Vincennes für den Austausch der Abzweigungen zwischen T3a und T3b an der Porte de Vincennes und das Programm zur Renovierung der Bahnsteigplatten an den Stationen der Linie T3a.
Arbeiten an T3b
- Vom 14. bis einschließlich 26. Juli : Sperrung zwischen Porte de Vincennes und Porte de Pantin für den Austausch von Weichen und Kreuzungen an den Kreuzungen zwischen T3a und T3b an der Porte de Vincennes und das Programm zur Renovierung der Bahnsteigplatten an den Bahnhöfen der Linie T3b.
Ersatzbusse werden verkehren.
*Weichen und Kreuzungen sind alle Elemente, die den Zug tragen. Sie bestehen aus festen Elementen (Schotter und Schwellen) und beweglichen Elementen (Weichen, die das Abzweigen des Zuges ermöglichen).
