Sommerarbeiten 2023 am RER-Netz

Arbeiten auf der Nordachse der RER B: Sperrung am 12., 13. und 14. August einschließlich

Am Samstag, den 12., Sonntag, den 13. und Montag, den 14. August 2023 wird die Modernisierung der RER B durch die SNCF, der Höhepunkt von mehr als zwei Jahren Arbeit, der RER B eine neue vorübergehende Endstation bieten, die im Falle von Zwischenfällen für die Wartung von Zügen auf bestimmten Streckenabschnitten genutzt wird. Die Arbeiten bereiten auch die Ankunft der neuen Flughafenshuttles vor und schaffen eine neue Endstation der Linie im Norden in La Plaine-Stade-de-France.

Temporäre Terminals, die die Wendekapazität der Züge erhöhen und damit den Verkehr im Falle einer Verkehrsunterbrechung besser aufrechterhalten werden.

12. bis 14. August: Auswirkungen auf die Strecke Paris-Laon

Auf den üblichen Gleisen verkehren keine Züge zwischen Paris und Mitry-Claye,

Einige Züge werden über Ormoy-Villers & Creil umgeleitet, was zu längeren Fahrzeiten führt.

12. bis 14. August: Auswirkungen auf den RER-B-Verkehr

Es verkehren keine Züge in beide Richtungen zwischen:

Paris Gare du Nord und Mitry-Claye,

und Paris Gare du Nord und Aulnay-sous-Bois.

Die Züge verkehren zwischen:

Der Süden der Strecke und die U-Bahn von Paris Gare du Nord,

und Zwischen Mitry-Claye und Crépy-en-Valois ,

und , Aulnay-sous-Bois und Flughafen CDG 2 mit Shuttles.

mit Shuttles. Zwischen Paris und Compans werden Ersatzbusse eingerichtet.

12., 13. und 14. August 2023: Reisende, verschieben Sie Ihre Reisen

Während des Zeitraums werden Reisende gebeten, ihre Reise zu verschieben, insbesondere am Montag, den 14. August. Für Personen, die reisen müssten, werden Ersatzbusse eingerichtet.

Weitere Informationen und Details zu alternativen Lösungen finden Sie auf der Website transilien.com, Abschnitt RER B, im Blog der RER B, Abschnitt Arbeiten oder lesen Sie unseren Artikel zu diesem Thema !