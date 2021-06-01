Sommerarbeiten 2023 am RER-Netz
Veröffentlicht am
Wir machen ein Update zu den Sommerarbeiten und den damit verbundenen Verkehrseinschränkungen auf Ihren RER-Linien.
RER A
Im Rahmen der Erneuerung der Weichen* und der Instandhaltung der Infrastruktur wird die RER A ganztägig gesperrt:
- Vom 9. bis einschließlich 18. August: Die RER-Linie A wird zwischen den Bahnhöfen Nation und Val de Fontenay sowie zwischen Nation und Fontenay-sous-Bois gesperrt.
- Vom 5. bis einschließlich 20. August : Die RER-Linie A wird zwischen den Bahnhöfen Cergy-Le Haut und Conflans-Fin d'Oise gesperrt.
Für jede außergewöhnliche Schließung werden den Fahrgästen ein alternativer Transportplan und alternative Busse angeboten.
*Weichen und Kreuzungen sind alle Elemente, die den Zug tragen. Sie bestehen aus festen Elementen (Schotter und Schwellen) und beweglichen Elementen (Weichen, die das Abzweigen des Zuges ermöglichen).
Erfahren Sie mehr über die Arbeiten an der RER-Linie A
RER B
Modernisierungsarbeiten
Die Modernisierungsarbeiten auf der RER-Linie B werden fortgesetzt, um schnellere, effizientere und geräumigere Züge aufzunehmen und gleichzeitig die Regelmäßigkeit und Sicherheit auf den Linien zu erhöhen.
Während der Arbeiten werden einige Bahnhöfe und Teile der Strecke nicht bedient :
- Vom 29. Mai bis 27. August : In beiden Fahrtrichtungen halten die Züge nicht am Bahnhof Bagneux.
- Vom 22. Juli bis einschließlich 25. August : Die Strecke wird zwischen Bourg-la-Reine und Robinson, Zweig Robinson, gesperrt.
- Vom 14. Juli bis einschließlich 20. August : Sperrung des Abschnitts Fontaine-Michalon - Massy-Palaiseau im Rahmen des Ersatzes der jahrhundertealten Brücken von Chartres (Linie B) und Gallardon (Linie C). Eine Großoperation in der Stadt Massy (91), in der Nähe des Bahnhofs Massy-Verrières.
- Vom 22. Juli bis einschließlich 4. August : Sperrung der Strecke zwischen Fontaine Michalon und Croix de Berny (wodurch die Sperrzone von Massy-Palaiseau nach Croix de Berny für zwei Wochen verlängert wird, siehe oben), um den Schienenbetrieb des interregionalen TGV zu verbessern.
- Vom 24. Juli bis einschließlich 12. August : Ab 23:30 Uhr verkehren im Rahmen der denkmalgeschützten Instandhaltung der Gleise von Châtelet-Les-Halles keine Züge mehr zwischen Denfert-Rochereau und Gare du Nord .
Für jede Schließung wird den Fahrgästen ein alternativer Beförderungsplan vorgeschlagen.
Arbeiten auf der Nordachse der RER B: Sperrung am 12., 13. und 14. August einschließlich
Am Samstag, den 12., Sonntag, den 13. und Montag, den 14. August 2023 wird die Modernisierung der RER B durch die SNCF, der Höhepunkt von mehr als zwei Jahren Arbeit, der RER B eine neue vorübergehende Endstation bieten, die im Falle von Zwischenfällen für die Wartung von Zügen auf bestimmten Streckenabschnitten genutzt wird. Die Arbeiten bereiten auch die Ankunft der neuen Flughafenshuttles vor und schaffen eine neue Endstation der Linie im Norden in La Plaine-Stade-de-France.
Temporäre Terminals, die die Wendekapazität der Züge erhöhen und damit den Verkehr im Falle einer Verkehrsunterbrechung besser aufrechterhalten werden.
12. bis 14. August: Auswirkungen auf die Strecke Paris-Laon
- Auf den üblichen Gleisen verkehren keine Züge zwischen Paris und Mitry-Claye,
- Einige Züge werden über Ormoy-Villers & Creil umgeleitet, was zu längeren Fahrzeiten führt.
12. bis 14. August: Auswirkungen auf den RER-B-Verkehr
Es verkehren keine Züge in beide Richtungen zwischen:
- Paris Gare du Nord und Mitry-Claye,
- Paris Gare du Nord und Aulnay-sous-Bois.
Die Züge verkehren zwischen:
- Der Süden der Strecke und die U-Bahn von Paris Gare du Nord,
- Zwischen Mitry-Claye und Crépy-en-Valois,
- Aulnay-sous-Bois und Flughafen CDG 2 mit Shuttles.
- Zwischen Paris und Compans werden Ersatzbusse eingerichtet.
12., 13. und 14. August 2023: Reisende, verschieben Sie Ihre Reisen
Während des Zeitraums werden Reisende gebeten, ihre Reise zu verschieben, insbesondere am Montag, den 14. August. Für Personen, die reisen müssten, werden Ersatzbusse eingerichtet.
Weitere Informationen und Details zu alternativen Lösungen finden Sie auf der Website transilien.com, Abschnitt RER B, im Blog der RER B, Abschnitt Arbeiten oder lesen Sie unseren Artikel zu diesem Thema !
Weitere Arbeiten an der RER B: Sperrung der Linie den ganzen Sommer ab 23 Uhr
Weitere Arbeiten werden auf der Linie B durchgeführt und erfordern die Sperrung der Linie den ganzen Sommer über ab 23 Uhr :
- Ersatzarbeiten von 14 km Gleisen in den Gemeinden zwischen Aulnay und Mitry : in Aulnay vom 31. Juli bis 5. August, in Mitry vom 21. August bis 14. Oktober, Sevran-Livry vom 21. August bis 30. September, Sevran vom 21. August bis 30. September.
- Gleis- und Schottererneuerungsprojekt : zwischen Paris und Aulnay vom 8. Juli bis 14. August.
- Vorbereitung auf die Ankunft des neuen Rollmaterials in La Courneuve : vom 11. Juni bis 26. Juni nachts, werktags und am Wochenende von 23:30 bis 4:30 Uhr.
Um mehr über die Arbeiten an der RER-Linie B zu erfahren
RER C
Während der Sommermonate führt SNCF Modernisierungs- und Erneuerungsarbeiten an der Ausrüstung durch:
- 910 Meter erneuerte Schienen zwischen den Bahnhöfen Invalides und Musée d'Orsay zwischen dem 3. Juli und dem 1. September,
- 2,8 km Gleis- und Schotterersatz zwischen den Bahnhöfen Musée d'Orsay und Notre Damezwischen dem 15. Juli und dem 17. August,
- Verstärkung der Strukturen des Tunnels der Linie C in Pont d'Alma zwischen dem 16. Juli und dem 26. August,
- Ersatz von 12,5 km Gleis (zwischen Lardy und Etampes) und 17 km (zwischen Vanves und La Verrière) bis zum 30. September,
- Bau eines Stellwerks in Dourdan den ganzen Sommer, nachts an Wochentagen,
- Austausch der Beschilderung in Savigny-sur-Orge in den Nächten vom 25. auf den 26. Juni.
- CBahnumleitung zwischen Massy und Antony , um die Kreuzung der Linien B und C zu beseitigen und Verkehrskonflikte zu vermeiden.
Auswirkungen auf den Verkehr der Linie C
- 1., 2., 8. und 9. Juli : Die Züge verkehren direkt zwischen Choisy-le-Roi und Juvisy.
- Vom 15. Juli bis 26. August: Zwischen den Bahnhöfen Avenue Henri Martin, Javel und Austerlitz verkehren keine Züge. Reisenden wird empfohlen, sich auf die regulären Linien (Metro 10, Bus 30 und Bus 63) zu beziehen.
- Vom 15. Juli bis 26. August: Zwischen den Bahnhöfen Pont de Rungis und Massy Palaiseau verkehrt kein Zug. Reisenden wird empfohlen, sich auf die regulären Linien zu beziehen.
Was Sie wissen müssen
Im Rahmen der Ersatzarbeiten an den Brücken Chartres (RER B) und Gallardon (RER C) ist die LGV Atlantiques vom 17. Juli ab 23:30 Uhr bis 20. Juli um 5 Uhr und vom 7. August um 23 Uhr bis zum 10. August um 5:30 Uhr unterbrochen. TGVs werden zum Bahnhof Austerlitz umgeleitet.
Erfahren Sie mehr über die Arbeiten an der RER-Linie C
RER D
Geplante Arbeiten an der RER-Linie D
- Vorbereitung auf die Ankunft der neuen Generation der RER : Auf der Achse Juvisy - Corbeil Essonnes über Évry Courcouronnes führt SNCF vom 1. bis 2. Juli, vom 2. bis 3. September sowie bis Dezember 2023 werktags jede Nacht von 22 bis 6 Uhr Oberleitungsarbeiten im Sektor Plateau durch.
- Anhebung der Docks in Maisons-Alfort-Alfortville vom 9. bis 11. Juni, vom 16. bis 18. Juni, vom 23. bis 25. Juni. Die restlichen Arbeiten finden bis August 2023 werktags von 22 bis 6 Uhr statt.
Auswirkungen auf den Verkehr der Linie D
- Vom 10. bis 29. Juli und vom 31. Juli bis 26. August auf der Achse Juvisy - Corbeil Essonnes über Évry Courcouronnes: Auf der Linie D (auf der Achse.
- An Wochentagen fahren die Züge von 4: 25 bis 9 Uhr in Richtung Paris und von 16:35 bis 21 Uhr fahren die Züge in Richtung Paris in die Provinz.
- Am Wochenende fahren die Züge von morgens bis 14:55 Uhr und in die andere Richtung von 15 Uhr bis Betriebsende.
Die andere Fahrtrichtung wird durch einen Ersatzbusverkehr gewährleistet
Erfahren Sie mehr über die Arbeiten an der RER-Linie D
RER E
Geplante Arbeiten an der RER-Linie E
Auf der Ostachse führt SNCF Sanierungsarbeiten durch:
- Zwischen Pantin und Noisy-le-Sec werden zwischen dem 29. Mai und dem 1. Juli 14 km Schienen erneuert.
- Entfernung und Austausch von Weichen im Bahnhof La Ferté Milon vom 14. Juli bis 14. September.
- Zwischen Yvris und Emerainville werden die Gleise am 15., 16. und 22., 23. Juli renoviert.
- In Vaires-sur-Marne werden fünf Gleiswartungsgeräte und 1200 Meter Gleise und Schotter umgebaut : Die Vorbereitungsarbeiten finden vom 14. August bis 17. September und die Hauptarbeiten vom 18. September bis 24. November statt.
Auswirkungen auf den Verkehr der Linie E (und P)
Im Rahmen der Arbeiten und des EOLE-Projekts wird der Verkehr in einigen Pariser Bahnhöfen verschoben:
- Wochenenden vom 3., 4., 10. und 11. Juni : Haussmann Saint Lazare und Magenta,
- Am Wochenende des 17. und 18. Juni : Haussmann Saint Lazare, Magenta und Rosa Parks,
- Vom 19. bis 28. Juni : Bahnhof Haussmann Saint Lazare.
Für die anderen Sommerbetriebe (im Zusammenhang mit der RER E und der Linie P) sind weitere Änderungen des Angebots zu erwarten :
- 29. und 30. Juli, 5. und 6. August, 11. und 12. August, 19. und 20. August sowie 26. und 27. August :
- Der Bahnhof Chelles Gournay wird nicht in beide Richtungen bedient.
- Der Bahnhof Vaires Torcy wird nicht nach Paris bedient.
- Vom 15. Juli bis 27. August : kein Zug zwischen den Bahnhöfen Meaux und La Ferté Milon. Zwischen diesen Stationen wird ein Ersatzbusverkehr eingerichtet.
- 14., 15. und 16. Juli : keine Züge auf den Zweigen Coulommiers und Provins. Ein Ersatzbusverkehr wird eingerichtet.
- Vom 3. Juli bis 27. August : Der Bahnhof Nangis wird nicht in beide Richtungen bedient. Ein Ersatzbusverkehr wird eingerichtet.
Alles über die RER E