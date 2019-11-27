Rechtlicher Hinweis

me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr

Veröffentlichung

Die Website "me-move" und die mobile Anwendung "Île-de-France Mobilités" sowie alle ihre Subdomains und Rubriken sind ein Service von Ile-de-France Mobilités.

Herausgeber: Laurent Probst, Geschäftsführer

Redaktionsleiter: Xavier GUEPET, Kommunikationsdirektor

Kontakt Île-de-France Mobilités

39 bis-41 rue de Châteaudun

75009 Paris

Telefon : 01 47 53 28 00

Mail: [email protected]

Unterkunft

Microsoft Deutschland

39 Präsident Roosevelt Kai

92130 Issy-les-Moulineaux

8651 Elancourt Cedex

Telefon : 09 70 01 90 90

Medienentwicklung und -integration

Die Website "moving me" wurde von Capgemini (www.capgemini.com) entwickelt

Die mobile Anwendung "Île-de-France Mobilités" wurde von Instant System (www.instant-system.com) Capgemini (www.capgemini.com) entwickelt

Design und Ergonomie

Die allgemeine Ergonomie der Website wurde von der Klee Group (www.kleegroup.com) entworfen

Routenplaner

Die Website stützt sich auf die NAViTiA-Technologie für die Berechnung von Routen, die Berechnung des Reisepreises, Fahrpläne und den Transport in der Nähe, die von der Firma Kisio Digital (www.canaltp.fr) entwickelt wurde

Echtzeit-Daten

Die Website verbreitet die Informationen, die von jedem Verkehrsunternehmen der Ile-de-France in Echtzeit über die von ihm betriebenen Linien bereitgestellt werden. Diese Informationen betreffen die Wartezeiten der nächsten Durchfahrten von Zügen, RER, U-Bahnen und Straßenbahnen (Quelle RATP und SNCF) sowie Meldungen über geplante oder unerwartete Störungen im Verkehrsnetz (Quelle OPTILE, RATP und SNCF).

Fahrraddaten

Die Website verbreitet die Fahrradreiselösungen, die vom Geobike-Service (www.geovelo.fr) von La Compagnie des Mobilités angeboten werden. Es basiert auf Open-Data-Daten zur Verfügbarkeit von Bike-Sharing-Sharing-Fahrrädern aus der Quelle JC Decaux (https://developer.jcdecaux.com) sowie auf zukünftigen Verfügbarkeitsvorhersagealgorithmen, die von der Firma Qucit (http://www.qucit.com/) entwickelt wurden.

Karten

Die schematischen Pläne der Verkehrsnetze wurden von der Firma Latitude Cartagena (www.latitude-cartagene.com) entworfen.

Die Karten der Quartierspläne wurden von Île-de-France Mobilités entworfen. Sie basieren auf Daten von IGN (www.ign.fr), IAU (www.iau-idf.fr/), APUR (www.apur.org) und IDFM.

Zugang zur Notrufnummer 3117

31177 (SMS) oder 3117 (Anruf) ist die Alarmnummer, die 24/7 auf dem gesamten französischen Schienennetz und auf dem RATP-Schienennetz erreichbar ist, um eine gefährliche Situation zu melden, deren Opfer oder Zeuge Sie sind. Mit der mobilen Anwendung "Île-de-France Mobilités" können Sie dank der Schaltfläche "3117" auf dem Startbildschirm auf diesen Warndienst zugreifen.

Im Falle eines Vorfalls oder Risikos ermöglicht die mobile Anwendung Alert 3117 eine sofortige Verbindung mit den zuständigen Transportunternehmen, die über einen vom Nationalen Rat für private Sicherheitsaktivitäten (CNAPS) ausgestellten Berufsausweis verfügen.

Diese Alarmnummer und diese mobile Anwendung werden von SNCF verwaltet. Für weitere Informationen und insbesondere zur Erhebung von Geolokalisierung und personenbezogenen Daten klicken Sie auf den Link www.sncf.com/fr/services/securite/31-17

Île-de-France Mobilités ist für diesen Service nicht verantwortlich und erhebt keine personenbezogenen Daten.

Nutzung der mobilen Anwendung "Île-de-France Mobilités"

Um die mobile Anwendung herunterladen und nutzen zu können, muss Île-de-France Mobilités auf die folgenden Daten zugreifen:

Identität

Île-de-France Mobilités muss auf die eindeutige Kennung des Telefons zugreifen, die für das Senden und Empfangen von Benachrichtigungen über Verkehrsinformationswarnungen erforderlich ist.

Position

Île-de-France Mobilités muss auf die geolokalisierte Position Ihres Telefons zugreifen und somit die Position des Benutzers als Ausgangspunkt für die Routensuche und für das Modul um mich herum verwenden.

Fotos/Multimedia/Dateien

Île-de-France Mobilités muss auf die Foto-/Multimedia-/Dateiverzeichnisse zugreifen, um das Herunterladen von PDFs der Veranstaltungsseiten zu ermöglichen und die Bilder des schematischen Plans (offline verfügbar) zu speichern. Die Elemente werden in einem Verzeichnis gespeichert, das für die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités spezifisch ist.

Île-de-France mobilités Connect

Die Website basiert auf einem technischen Authentifizierungsbaustein von Île-de-France mobilités Connect , der die Authentifizierung und die persönlichen Daten des Kunden speichert und von Capgemini (www.capgemini.com) entwickelt und gehostet wird. Dieser Authentifizierungsbaustein bietet den Nutzern des öffentlichen Verkehrs in der Region Ile-de-France eine eindeutige Kennung für den Zugriff auf alle von Île-de-France Mobilités bereitgestellten Dienste. Dieser Service wird von Capgemini entwickelt und gehostet.

After-Sales-Orchestrator

Die Website basiert auf einem technischen Baustein, der Kundendienstanfragen an die entsprechenden Betreiber verteilt, der von der Firma Worldline (www.worldline.com) entwickelt und gehostet wird

Die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités basiert auf einem technischen Baustein, der Kundendienstanfragen an die entsprechenden Betreiber verteilt und von Worldline (www.worldline.com) entwickelt und gehostet wird

Beschreibung der mobilen App

Die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités ist eine Anwendung von Ile-de-France Mobilités, mit der Sie Ihre Reisen in der Ile-de-France vorbereiten können, dank der Funktionen von:

Suche nach Routen

Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel

Verkehrsinformationen

Beratung von Plänen

Suche nach Mobilitätsdiensten in der Nähe

Um auf die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités zugreifen und diese nutzen zu können, müssen Sie sie von den Plattformen AppStore und Google Play herunterladen.

Die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités wurde für Mobiltelefone auf einem Apple IOS- und Android-Betriebssystem entwickelt.

Die Nutzung der mobilen Anwendung bedeutet die ausdrückliche Zustimmung des Nutzers zur Anwendung dieser Klausel sowie dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Île-de-France Mobilités behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern, und verpflichtet sich, die Nutzer innerhalb einer angemessenen Frist zu informieren.

Zugriff auf die Website und die mobile Anwendung

Der Zugriff auf die Website und die mobile Anwendung sowie deren Nutzung sind ausschließlich dem persönlichen Gebrauch vorbehalten. Sie erklären sich damit einverstanden, diese Website und diese mobile Anwendung sowie die darin enthaltenen Informationen oder Daten nicht für kommerzielle, politische, Werbezwecke und für jede Form von kommerzieller Werbung, einschließlich des Versands unerwünschter E-Mails, zu verwenden.

Verfügbarkeit der Website und der mobilen Anwendung

Die Website und die mobile Anwendung sind 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zugänglich, außer in Fällen höherer Gewalt oder Ereignissen, die außerhalb der Kontrolle von Île-de-France Mobilités liegen. Eine Unterbrechung aufgrund technischer Wartungsarbeiten, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und der zugehörigen Ausrüstung erforderlich sind, oder aus anderen Gründen kann jedoch von Ile-de-France Mobilités beschlossen werden.

Schutz personenbezogener Daten

Über die Website oder die mobile Anwendung kann Île-de-France Mobilités in seiner Eigenschaft als Datenverantwortlicher Informationen sammeln und verarbeiten, die Sie identifizieren (z. B. Ihren Namen, Ihre persönlichen Kontaktdaten, Ihre IP-Adresse). Diese Informationen werden im Folgenden als "personenbezogene Daten" oder "Daten" bezeichnet.

Datenschutz ist unerlässlich, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Zu diesem Zweck überwacht Île-de-France Mobilités ständig die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften – der Allgemeinen Datenschutzverordnung 2016/679 vom 27. April 2016 und des Datenschutzgesetzes 78-17 vom 6. Januar 1978 in seiner geänderten Fassung – zum Schutz personenbezogener Daten und beabsichtigt, eine verantwortungsvolle Verwaltung seiner Computerdateien sowie eine größtmögliche Transparenz bei der von ihm betriebenen Datenverarbeitung zu gewährleisten. Zu diesem ticket hat Île-de-France Mobilités einen Datenschutzbeauftragten (DSB) ernannt. Sie stellt sicher, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Île-de-France Mobilités den geltenden Vorschriften entspricht.

In dieser Datenschutzerklärung wird erläutert, warum Île-de-France Mobilités Ihre Daten erheben kann, wie Ihre Daten verwendet und geschützt werden, wie lange sie aufbewahrt werden und welche Rechte Sie haben.

Wer sind die Personen, deren Daten erhoben werden?

Besucher der Website und der mobilen Anwendung, die von Île-de-France Mobilités verwaltet werden.

Welche Daten verwendet Île-de-France Mobilités und woher kommen sie?

Nur Identifikations-, Kontakt-, Verbindungs-, Standort- und Zugangsdaten zu Multimedia/Fotos werden von Île-de-France Mobilités im Rahmen der Dienste gesammelt, die auf den von Île-de-France Mobilités verwalteten Websites und der mobilen Anwendung Île-de-France Mobilités angeboten werden. Alle gesammelten Daten werden von Website-Besuchern und Benutzern der mobilen Anwendung bereitgestellt.

Zu welchen Zwecken und auf welcher Grundlage werden Ihre Daten erhoben und verwendet?

Kontaktformular

Durch das Ausfüllen unserer Kontaktformulare auf der Website und in der mobilen Anwendung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Île-de-France Mobilités Ihre Daten erhebt und verarbeitet, um Sie identifizieren und Ihre Anfrage beantworten zu können.

Abonnieren von Vianavigo-Benachrichtigungen (E-Mails, SMS und Benachrichtigungen über mobile Anwendungen)

Indem Sie unsere Benachrichtigungen abonnieren, erklären Sie sich damit einverstanden, Informationen im Zusammenhang mit Vianavigo per E-Mail, SMS oder mobilen Benachrichtigungen zu erhalten. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie auf die dafür vorgesehenen Links oder Aktionsschaltflächen in Ihrem persönlichen Bereich auf der Website oder in Ihren Favoriten in der mobilen Anwendung klicken.

Cookies und andere Tracker

Ein "Cookie" ist eine in der Regel kleine und namentlich identifizierte Informationsfolge, die von einer Website, mit der Sie sich verbinden, an Ihren Browser übermittelt werden kann. Ihr Webbrowser speichert es für einen bestimmten Zeitraum und sendet es jedes Mal an den Webserver zurück, wenn Sie sich erneut mit ihm verbinden. Cookies haben mehrere Verwendungszwecke: Sie können verwendet werden, um Ihre Kunden-ID mit einer Händlerseite, den aktuellen Inhalt Ihres Warenkorbs, eine Kennung zur Verfolgung Ihrer Navigation für statistische oder Werbezwecke usw. zu speichern.

Cookies und Tracker zur Publikumsmessung

Um die Website an die Anforderungen ihrer Besucher anzupassen, messen wir die Anzahl der Besuche, die Anzahl der aufgerufenen Seiten sowie die Aktivität der Besucher auf der Website und ihre Häufigkeit der Rückkehr. Diese erhobenen Daten werden anonymisiert. Die durch den Cookie erzeugten Daten werden an den Anbieter der Reichweitenmessung übermittelt und dort gespeichert. Der Anbieter der Publikumsmessung kann diese Daten an Dritte weitergeben, wenn eine gesetzliche Verpflichtung besteht oder wenn diese Dritten diese Daten in ihrem Auftrag verarbeiten.

Unsere Cookies und Tracker:

Matomo (auf der Website): wird für die Erhebung von Statistiken verwendet.

Contentsquare (auf Mobilgeräten): unterstützt von Converteo

Cookies von Drittanbietern zur Verbesserung der Interaktivität der Website

Die Websites von Île-de-France Mobilités stützen sich auf bestimmte Dienste, die von Websites Dritter angeboten werden. Dazu gehören:

Schaltflächen zum Teilen (Twitter, Facebook, LinkedIn)

Listen von Tweets (Twitter)

Auf der Website ausgestrahlte Videos (youtube, dailymotion)

Diese Funktionen verwenden Cookies von Drittanbietern, die direkt von diesen Diensten platziert werden.

Wer hat Zugriff auf Ihre Daten?

Île-de-France Mobilités ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um die Sicherheit der gesammelten Daten, aber auch deren Vertraulichkeit zu gewährleisten, d. h. sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen darauf zugreifen können.

Nur Personen, die aufgrund ihrer Tätigkeit in den zuständigen Diensten von Île-de-France Mobilités, die für die entsprechende Verarbeitung zuständig sind, befugt sind, haben im Rahmen ihrer Berechtigungen Zugriff auf Ihre Daten.

Ebenso können unsere Dienstleister bei Bedarf und auf sichere Weise im Rahmen der Erbringung ihrer Dienstleistung Zugang zu Ihren Daten haben.

Bestimmten Behörden werden Ihre Daten auch in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Verfügung gestellt.

Wie lange werden Ihre Daten aufbewahrt?

Ihre Daten werden gemäß den geltenden gesetzlichen Fristen aufbewahrt.

Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre Daten?

Innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die nach den geltenden Vorschriften zulässig sind, können Sie:

Zugriff auf alle Ihre Daten;

Ihre Daten zu berichtigen, zu aktualisieren und zu löschen , vorbehaltlich legitimer Gründe;

der Verarbeitung Ihrer Daten aus legitimen Gründen und der Verarbeitung Ihrer Daten zu Direktmarketingzwecken ohne Angabe von Gründen zu widersprechen ;

; die Übertragbarkeit Ihrer Daten für die Verarbeitung auf der Grundlage Ihrer Einwilligung oder der Ausführung eines abgeschlossenen oder abzuschließenden Vertrags zu verlangen;

zu verlangen; eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu verlangen;

zu verlangen; Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen (für jede Verarbeitung, die Ihrer Einwilligung unterliegt);

Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen (für jede Verarbeitung, die Ihrer Einwilligung unterliegt);

(für jede Verarbeitung, die Ihrer Einwilligung unterliegt); Reichen Sie eine Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde ein, nämlich der des Landes des Europäischen Wirtschaftsraums, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, oder Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes, an dem der mutmaßliche Verstoß gegen die Vorschriften begangen wurde (in Frankreich die CNIL).

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, uns Anweisungen zur Aufbewahrung, Löschung und Übermittlung Ihrer Daten nach Ihrem Tod zu geben, die auch bei einem "zertifizierten digitalen vertrauenswürdigen Dritten" registriert werden können. Diese Richtlinien können eine Person benennen, die für ihre Ausführung verantwortlich ist. Andernfalls werden Ihre Erben bestimmt.

Wie können Sie Ihre Rechte ausüben?

Um Ihre Rechte auszuüben, wenden Sie sich bitte per E-Mail oder Post an unseren Datenschutzbeauftragten, indem Sie Name, Vorname, Kontaktdaten und eine Kopie Ihres Ausweises angeben.

Datenschutzbeauftragter

Postanschrift: Île-de-France Mobilités, 41 rue de Châteaudun, 75009 Paris

E-Mail: [email protected]

Geistige Eigentumsrechte

Alle Texte, Grafiken, Designs, Symbole, Fotos, Pläne, Logos, Videos, Töne, Marken, Texte (...) und ganz allgemein alle Elemente, aus denen die Website und die Website selbst bestehen, sind durch die im ticket des geistigen Eigentums geltenden Gesetze geschützt.

Île-de-France Mobilités ist Inhaber dieser Rechte oder hat die erforderlichen Rechte für ihre Verwertung erworben.

Alle diese Elemente, aus denen sich die Website und die Website selbst zusammensetzen, dürfen ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung von Île-de-France Mobilités weder ganz noch teilweise auf irgendeinem Medium dargestellt oder reproduziert werden.

Die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung stellt eine Fälschung dar, die die zivil- oder strafrechtliche Haftung des Urhebers nach sich ziehen kann. Île-de-France Mobilités behält sich das Recht vor, rechtliche Schritte gegen jede Person einzuleiten, die Fälschungen begangen hat.

Die auf der Website wiedergegebenen Marken und Logos, insbesondere die Marken und Logos von Île-de-France Mobilités, Navigo und Vianavigo, sind eingetragene Marken. Jede vollständige oder teilweise Vervielfältigung dieser Marken und / oder Logos, allein oder in Kombination, auf welchem Medium auch immer, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von IDFM ist untersagt.

Für alle Verwendungen, Anfragen zur Vervielfältigung, Darstellung, Anpassung der auf der Website enthaltenen Elemente, die nicht ausdrücklich genehmigt sind, kontaktieren Sie uns bitte über das Formular im Abschnitt Kontakt.

Zuständigkeiten

Diese Website und die auf dieser Website erscheinenden Daten werden nur zu Informationszwecken ticket zur Verfügung gestellt, sind nicht vertraglich bindend und können nicht die Verantwortung von Île-de-France Mobilités übernehmen.

Informationen über Fahrpläne, Routen und Verkehr wurden Île-de-France Mobilités von den Spediteuren Ile-de-France, Géovélo, Qucit und Jc Decaux zur Verfügung gestellt.

Île-de-France Mobilités kann nicht für Fehler verantwortlich gemacht werden, die auf fehlerhafte Informationen von Spediteuren, Géovélo, Qucit und JC Decaux zurückzuführen sind, einschließlich der Fahrpläne der Transportlinien, die Île-de-France Mobilités mitgeteilt werden und sich als ungenau erweisen.

Folglich kann Île-de-France Mobilités die Richtigkeit der am genannten Datum angegebenen Daten nicht garantieren.

Île-de-France Mobilités aktualisiert die Website regelmäßig entsprechend den von den Beförderern mitgeteilten Fahrplanänderungen. Die Aktualisierung der Website kann jedoch einige Zeit nach der effektiven Anwendung der neuen Zeitpläne dauern; dieser Zeitraum hängt vom Datum der Mitteilung der neuen Zeitpläne sowie von der nicht komprimierbaren Verzögerung zwischen den Aktualisierungen der Website ab (wöchentliche Aktualisierung).

Île-de-France Mobilités behält sich außerdem das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Verbesserungen und/oder Änderungen an der Website vorzunehmen.

Île-de-France Mobilités kann nicht haftbar gemacht werden:

Für Schäden jeglicher Art, direkt oder indirekt, die sich aus der Nutzung der Website ergeben, und insbesondere für Betriebsverluste, finanzielle oder kommerzielle Verluste, Verlust von Programmen und / oder Daten, insbesondere im Informationssystem des Benutzers der Website;

Für direkte oder indirekte Schäden jeglicher Art, die sich aus dem Inhalt und/oder der Nutzung von Websites ergeben, die mit der Website verlinkt sind oder auf die die Nutzer über die Website zugreifen können und die keine Websites von Île-de-France Mobilités sind;

Im Falle von Fehlfunktionen, die auf Software von Drittanbietern zurückzuführen sind, unabhängig davon, ob sie in die Website integriert oder von ihr aus implementiert ist oder nicht;

Im Falle der vollständigen oder teilweisen Unmöglichkeit des Zugriffs auf die Website und ihren Inhalt;

Im Falle von Auslassungen und/oder Fehlern, die auf der Website enthalten sein können.

Jede Entscheidung, die von einem Benutzer in Bezug auf die auf der Website enthaltenen Daten getroffen werden kann, liegt in der ausschließlichen Verantwortung dieser Person.

Die auf dieser Website angegebenen Fahrpläne berücksichtigen keine Störungen, die aus irgendeinem Grund im öffentlichen Verkehrsnetz der Region Ile-de-France auftreten können. Île-de-France Mobilités lehnt diesbezüglich jede Verantwortung ab.

Benutzer

Der Nutzer dieser Website haftet für Schäden jeglicher Art, materiell oder immateriell, direkt oder indirekt, die Dritten, einschließlich Île-de-France Mobilités, durch die rechtswidrige Nutzung oder Verwertung der Website selbst und/oder eines ihrer Elemente entstehen, unabhängig von der Ursache und dem Ort des Auftretens dieser Schäden, und garantiert Île-de-France Mobilités von den Folgen von Ansprüchen oder Klagen, denen sie dadurch ausgesetzt sein könnte.

Der Nutzer der Website verzichtet auf jeglichen Regressanspruch gegen ihn im Falle eines Verfahrens eines Dritten gegen ihn aufgrund der rechtswidrigen Nutzung und/oder Verwertung der Website.

Weblinks

Île-de-France Mobilités gestattet jeder Website oder jedem Medium, einen Hypertext-Link zur Startseite ihrer Website einzurichten, mit Ausnahme derjenigen, die Inhalte kontroverser, pornografischer, fremdenfeindlicher Natur verbreiten, die gegen den Anstand oder die guten Sitten verstoßen.

Der Link muss die Art des Inhalts sowie die genaue Adresse der Seite deutlich angeben.

Jegliche Verwendung von Links zur Website zu kommerziellen und Werbezwecken ist untersagt.

Île-de-France Mobilités behält sich das Recht vor, jeden Autor eines Hyperlinks haftbar zu machen, der:

nicht die vorherige Genehmigung von Île-de-France Mobilités eingeholt oder deren ausdrückliche Weigerung ignoriert hätte, einen Link einzurichten, der auf eine andere Seite als die Startseite der Website verweist,

die geistigen Eigentumsrechte in Bezug auf die Elemente der Website nicht respektiert hätte;

Hätte die Art des Inhalts und die genaue Adresse der Seite (Quelle und Ziel) nicht eindeutig identifiziert, um Verwirrung in den Köpfen der Internetnutzer zu vermeiden.

Alle Informationen, die über einen der Hypertext-Links zu anderen Websites oder anderen Internetquellen zugänglich sind, unterliegen nicht der Kontrolle von Île-de-France Mobilités, die jede Verantwortung für deren Inhalt, Dienste, die auf oder von diesen Websites oder externen Quellen verfügbar sind, ablehnt.

Anwendbares Recht

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Website und die mobile Anwendung sowie der Inhalt der Website und der mobilen Anwendung und alle Folgen ihrer Nutzung oder Verfügbarkeit oder Nichtverfügbarkeit unterliegen französischem Recht. Die Nutzung der Website und der mobilen Anwendung bedeutet die ausdrückliche Zustimmung des Benutzers zur Anwendung dieser Klausel.