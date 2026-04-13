Die 4 schönsten Museen für zeitgenössische Kunst in Paris und Umgebung
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Paris ist eine Stadt der Museen. Seine Sammlungen zeitgenössischer Kunst begeistern Liebhaber aus der ganzen Welt, die kommen, um aufstrebende Künstler und Pioniere der internationalen Szene zu entdecken. Officionados oder einfach nur neugierig, wir haben für Sie die vier schönsten Museen für zeitgenössische Kunst ausgewählt, die Sie besuchen können, wenn Sie in die Île-de-France kommen.
Auf der Tagesordnung?
- Die Bourse du Commerce
- Das Palais de Tokyo
- Die Louis Vuitton Stiftung
- Der MAC VAL
#1. Bourse du Commerce: ein Beispiel aus der Sammlung eines der größten Kunstliebhaber der Welt
Umgeben vom Louvre, der Kirche Saint-Eustache und der Seine befindet sich das Musée de la Bourse du Commerce im Herzen des Pariser Viertels Châtelet-les-Halles. Unter der Glas- und Metallkuppel sind die Werke des französischen Kunstsammlers François Pinault ausgestellt.
1 Sammler, 10.000 Werke und 3 Museen
Die von François Pinault gesammelten Werke werden an drei Orten in Europa ausgestellt : im Palazzo Grassi und in der Punta della Dogana (beide in Venedig) und in der Bourse du Commerce in Paris.
Die 2021 vom japanischen Architekten Tadao Ando umgestaltete Bourse du Commerce war im 15. Jahrhundert zunächst die Wohnung von Katharina von Medici, Ende des 19. Jahrhunderts ein Weizenmarkt und eine Handelsbörse, bevor sie zu einem der avantgardistischsten Museen für zeitgenössische Kunst der Hauptstadt wurde.
Wie kommt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Bourse du Commerce?
2 rue de Viarmes, 75001 Paris
- Metro 1 : Station Louvre-Rivoli + 5 Minuten zu Fuß
- Metro 4 : Station Les Halles + 4 Minuten zu Fuß
- Metro 7, 11, 14 : Station Châtelet + 8 min zu Fuß
- RER A, B, D : Bahnhof Châtelet - Les Halles + 5 Minuten zu Fuß
#2. Das Palais de Tokyo: einfach das größte Museum für zeitgenössische Kunst in Europa
Im Palais de Tokyo gibt es keine vergoldeten Rahmen oder strengen Kartelle. Das Art-Deco-Gebäude, das zum größten Zentrum für zeitgenössische Kunst Europas gewählt wurde, bricht seit seiner Eröffnung im Jahr 1937 die Codes.
Drinnen? Ein Ausstellungsraum, in dem Sie sich frei bewegen können, Veranstaltungen, Workshops und Konferenzen, eine Buchhandlung, ein Club (das Yoyo), Restaurants, eine Micro-Publishing-Werkstatt und sogar eine Künstlerresidenz.
Kombinieren Sie die Besuche mit dem nur einen Steinwurf entfernten Museum of Modern Art
Das Gebäude beherbergt zwei Museen. Im Westflügel das Palais de Tokyo und im Osten das Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. Die Gelegenheit, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, während Ihres Aufenthalts im 16. Arrondissement.
Nämlich: Die beiden Eingänge sind durch einen Vorplatz getrennt, der von erfahrenen Skateboardern , die jeden Tag kommen, um am Rande des Brunnens und der monumentalen Skulptur "La France" von Antoine Bourdelle zu trainieren, "die Kuppel" genannt wird.
Wie kommt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Palais de Tokyo?
11 Avenue du Président Wilson, 75116, Paris
- Metro 9 : Stationen Iéna und Alma Marceau, die beiden Stationen, die dem Eingang am nächsten liegen
- RER C : Bahnhof Pont de l'Alma, überqueren Sie die Brücke, um das Museum zu erreichen
#3. Die Fondation Louis Vuitton: das neue Pariser Museum
Das Museum der Fondation Louis Vuitton befindet sich seit 2014 im Herzen des Bois de Boulogne im 16. Arrondissement von Paris.
Entworfen vom amerikanischen Architekten Frank Gehry (1929-2025), dem wir das Guggenheim-Museum in Bilbao, Spanien, oder die Cinémathèque française in Paris verdanken, ist das Gebäude der Louis Vuitton Foundation ein eigenständiges Werk.
Ein hochmodernes Glasensemble, das über den Bäumen des Waldes schwebt und den Besuchern einen atemberaubenden Blick auf Paris bietet.
Was erwartet Sie drinnen?
Das Museum vereint Werke aus der ständigen Sammlung der Stiftung oder thematische und temporäre Ausstellungen, die ausnahmslos moderne und zeitgenössische Kunst hervorheben.
Egon Schiele, Mark Rothko, Basquiat, Matisse, Cindy Sherman, Calder oder Annette Messager : alle sind durch seine Mauern gegangen.
Aber nicht nur das, die Fondation Louis Vuitton beherbergt Kunst in all ihren Formen : Veranstaltungen, Performances, Projektionen, Tänze...
Wie komme ich zur Fondation Louis Vuitton?
8 Avenue du Mahatma Gandhi, Bois de Boulogne, 75116 Paris
- Metro 1 : Station Les Sablons + 15 Minuten zu Fuß oder Bus 244 Richtung Fondation Louis Vuitton (Haltestelle Fondation Louis Vuitton)
- Metro 1 und 2 und RER A : Station Charles-de-Gaulle - Étoile, nehmen Sie den Ausgang Nr. 2 und nehmen Sie den Shuttle der Stiftung (kostenlos mit einer Eintrittskarte für das Museum). Sie fährt alle 20 Minuten an der 44 avenue de Friedland 75008 Paris vorbei
#4. Das MAC VAL: ein Spotlight der französischen Kunstszene
Vitry-sur-Seine ist nicht die erste Adresse, die einem in den Sinn kommt, wenn man an "zeitgenössische Kunst" denkt, und doch.
Das 2005 am Stadtrand von Paris eröffnete MAC VAL (oder Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne) ist:
- 4000 m2 Ausstellungsfläche
- Ein Auditorium
- Ein Dokumentationszentrum
- Ein Restaurant
- Workshops/Unterkünfte für Artists in Residence
- Und das alles umgeben von einem öffentlichen Garten von 10.000m2
Eine schöne Erfolgsbilanz.
Kommen Sie und entdecken Sie die französische Kreation von den 1950er Jahren bis heute
Das MAC VAL, das Stadtmuseum mit dem Stempel Musée de France, widmet sich seit 1950 ganz dem französischen Schaffen. Weit weg von den Menschenmassen der Pariser Starmuseen ist das MAC VAL ein öffentlicher Ort, der von einer echten Überzeugung angetrieben wird: Kunst für alle zugänglich zu machen.
Es hat 2500 Werke in seiner Sammlung und bietet das ganze Jahr über temporäre Ausstellungen und Animationen. Christian Boltanski, Tatiana Trouvé, Kader Attia, Agnès Varda, Gina Pane sowie aufstrebende Künstler: Sie alle wurden im MAC VAL ausgestellt.
Gut zu wissen : Während der fünfjährigen Schließung des Centre Pompidou wegen Arbeiten wird ein Teil seiner Sammlungen im MAC VAL ausgestellt.
Wie komme ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum MAC VAL?
Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine
- Linie 7 oder Straßenbahn T3 bis zur Station Porte de Choisy + Straßenbahn T9 bis zur Haltestelle MAC VAL
Tipp : Wählen Sie Ihre Route entsprechend Ihrem Abfahrtsort mit dem Rechner der offiziellen Transportanwendung in Île-de-France.