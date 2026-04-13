1 Sammler, 10.000 Werke und 3 Museen

Die von François Pinault gesammelten Werke werden an drei Orten in Europa ausgestellt : im Palazzo Grassi und in der Punta della Dogana (beide in Venedig) und in der Bourse du Commerce in Paris.

Die 2021 vom japanischen Architekten Tadao Ando umgestaltete Bourse du Commerce war im 15. Jahrhundert zunächst die Wohnung von Katharina von Medici, Ende des 19. Jahrhunderts ein Weizenmarkt und eine Handelsbörse, bevor sie zu einem der avantgardistischsten Museen für zeitgenössische Kunst der Hauptstadt wurde.