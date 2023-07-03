Wie wähle und kaufe ich meine Transport ticket?
Veröffentlicht am
Welche Transport ticket Sie für Ihren Aufenthalt wählen sollten? Wo und wie kann man es kaufen? Kleiner Reiseführer für ein Wochenende, ein paar Tage oder eine Woche in Paris und seiner Region.
Unbegrenzte Reisen überall in der Region
Paris Visite Paket: der Verbündete von Aufenthalten von 1 bis 5 Tagen
Das Paris Visite-Paket ist ein Namensticket aus Pappe, das den Zugang zu Paris und seiner Region für 1, 2, 3 oder 5 aufeinanderfolgende Tage ermöglicht.
Sein kleines Extra?
- Der Zugang zu den Flughäfen Roissy-Charles de Gaulle und Orly ist inbegriffen
- Es bietet kulturelle und kommerzielle Vorteile in den verschiedenen regionalen Touristenorten!
Wo und wie kann man es kaufen?
- In der App Île-de-France Mobilités : für Android- und iOS-Nutzer (es ist nicht erforderlich, ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto zu erstellen, um diese tickets in der App zu kaufen)
- In entmaterialisiertem Format : zum Herunterladen auf einen Navigo Easy-Pass von einem Terminal oder einem Fahrkartenschalter im Bahnhof und Bahnhof.
Unser Rat? Kaufen Sie Ihren ticket nur am Tag der Verwendung. Warum? Sie ist von Mitternacht bis Mitternacht in Betrieb. Wenn Sie es zum ersten Mal über Nacht verwenden, verlieren Sie einen ganzen Tag Paket.
Bei einem Aufenthalt von einer Woche oder mehr
Navigo Week : für eine Woche unbegrenzt
Mit dem Navigo Week-Paket können Sie eine ganze Woche lang unbegrenzt mit allen Verkehrsmitteln* reisen (Flughäfen sind im All-Zone-Paket enthalten), ohne sich Gedanken über zusätzliche Gebühren oder tickets des Transports machen zu müssen!
Sie müssen die Zonen (zwischen 1 und 5) auswählen, zu denen Sie mit Ihrem Pass Zugang haben möchten (von Paris in die gesamte Region unbegrenzt).
Wo und wie kann man es kaufen?
- In der App Île-de-France Mobilités: für Android- und iOS-Nutzer
- Im entmaterialisierten Format : zum Herunterladen auf einen Navigo Discovery-Pass von einem Terminal oder Ticketschalter.
*beinhaltet alle öffentlichen Verkehrsmittel außer Orlyval-Tickets und Touristenbussen.
Für einen Tag in Paris und Umgebung
Navigo Jour : das unbegrenzte und entmaterialisierte Paket für Tagesausflüge
Kommen Sie in die Île-de-France und planen einen ganzen Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln?
Der Navigo-Tagespassbietet Ihnen die Möglichkeit, einen ganzen Tag lang unbegrenzt mit allen Verkehrsmitteln* in der gesamten Île-de-France zu reisen.
*beinhaltet alle öffentlichen Verkehrsmittel außer OrlyVal-Tickets, Touristenbusse und Fahrten zu und von Flughäfen.
Wo und wie kann man es kaufen?
- In der App Île-de-France Mobilités : für Android- und iOS-Nutzer (es ist nicht erforderlich, ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto zu erstellen, um diese tickets in der App zu kaufen)
- In entmaterialisiertem Format: zum Herunterladen auf einen Navigo Easy- oder Navigo Discovery-Pass von einem Terminal, einem Fahrkartenschalter am Bahnhof oder der Anwendung Île-de-France Mobilités.
Bus-Tram- und Metro-Train-RER-Tickets: ideal für eine (sehr) kleine Anzahl von Fahrten
Die Bus-Tram- und Metro-Train-RER-Tickets sind ideal für Gelegenheitsreisende und bieten Zugang zu einer einzigen Fahrt von 1 Stunde 30 Minuten in der gesamten Île-de-France zwischen der ersten und der letzten Entwertung:
- Mit der U-Bahn, Zügen und RER für das Metro-Train-RER-Ticket
- Mit Bus und Straßenbahn für das Bus-Tram-Ticket (außer Straßenbahnen T11, T12 und T13)
Achtung : Sie können nicht mit demselben Ticket von einem Bus/einer Straßenbahn in eine U-Bahn/einen Zug oder einen RER wechseln, Sie müssen ein anderes ticket kaufen.
Wo und wie kann man es kaufen?
- In der App Île-de-France Mobilités : für Android- und iOS-Nutzer (es ist nicht erforderlich, ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto zu erstellen, um diese tickets in der App zu kaufen)
- Im entmaterialisierten Format : zum Herunterladen auf einen Navigo Easy-Pass von einem Terminal oder Fahrkartenschalter am Bahnhof
Bitte beachten Sie, dass die Tickets für Navigo Jour und Bus-Tram und Metro-Train-RER keinen Zugang zu Flughäfen gewähren
An- und Abreise zum und vom Flughafen
Roissy Charles de Gaulle oder Orly: Entdecken Sie alle Möglichkeiten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum oder vom Flughafen zu gelangen!
Vereinfachen Sie beim Kauf und der Validierung Ihrer Transport tickets Ihr Leben: Verwenden Sie Ihr Telefon!
Dank der Anwendung Île-de-France Mobilités können Sie mit Ihrem Telefon:
- Kaufen Sie Ihre Transport tickets,
- Laden Sie Ihre Pässe nach,
- direkt im Bus, Zug, Straßenbahn, RER oder U-Bahn validieren.*