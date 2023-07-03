Wie wähle und kaufe ich meine Transport ticket?

Für einen Tag in Paris und Umgebung

Navigo Jour : das unbegrenzte und entmaterialisierte Paket für Tagesausflüge

Kommen Sie in die Île-de-France und planen einen ganzen Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln?

Der Navigo-Tagespassbietet Ihnen die Möglichkeit, einen ganzen Tag lang unbegrenzt mit allen Verkehrsmitteln* in der gesamten Île-de-France zu reisen.

*beinhaltet alle öffentlichen Verkehrsmittel außer OrlyVal-Tickets, Touristenbusse und Fahrten zu und von Flughäfen.

Wo und wie kann man es kaufen?

In der App Île-de-France Mobilités : für Android- und iOS-Nutzer (es ist nicht erforderlich, ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto zu erstellen, um diese tickets in der App zu kaufen)

: für Android- und iOS-Nutzer (es ist nicht erforderlich, ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto zu erstellen, um diese tickets in der App zu kaufen) In entmaterialisiertem Format: zum Herunterladen auf einen Navigo Easy- oder Navigo Discovery-Pass von einem Terminal, einem Fahrkartenschalter am Bahnhof oder der Anwendung Île-de-France Mobilités.

Bus-Tram- und Metro-Train-RER-Tickets: ideal für eine (sehr) kleine Anzahl von Fahrten

Die Bus-Tram- und Metro-Train-RER-Tickets sind ideal für Gelegenheitsreisende und bieten Zugang zu einer einzigen Fahrt von 1 Stunde 30 Minuten in der gesamten Île-de-France zwischen der ersten und der letzten Entwertung:

Mit der U-Bahn, Zügen und RER für das Metro-Train-RER-Ticket

für das Mit Bus und Straßenbahn für das Bus-Tram-Ticket (außer Straßenbahnen T11, T12 und T13)

Achtung : Sie können nicht mit demselben Ticket von einem Bus/einer Straßenbahn in eine U-Bahn/einen Zug oder einen RER wechseln, Sie müssen ein anderes ticket kaufen.

Wo und wie kann man es kaufen?

In der App Île-de-France Mobilités : für Android- und iOS-Nutzer (es ist nicht erforderlich, ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto zu erstellen, um diese tickets in der App zu kaufen)

: für Android- und iOS-Nutzer (es ist nicht erforderlich, ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto zu erstellen, um diese tickets in der App zu kaufen) Im entmaterialisierten Format : zum Herunterladen auf einen Navigo Easy-Pass von einem Terminal oder Fahrkartenschalter am Bahnhof

Bitte beachten Sie, dass die Tickets für Navigo Jour und Bus-Tram und Metro-Train-RER keinen Zugang zu Flughäfen gewähren