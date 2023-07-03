Reisende: Wie erreicht man die Flughäfen der Ile-de-France?
An- oder Abflug aus der Region Paris? Shuttle, automatische U-Bahn oder öffentliche Verkehrsmittel: Entdecken Sie die verschiedenen Möglichkeiten für Ihre An- oder Abreise zum Flughafen!
Während die Bahnhöfe der Ile-de-France dank des U-Bahn-, Bus- und Straßenbahnnetzes leicht erreichbar sind, sind die Flughäfen auch mit RER, Bus, U-Bahn und Shuttles leicht erreichbar.
Wir erklären Ihnen alle Möglichkeiten, um von oder zu den beiden Flughäfen der Ile-de-France (Roissy Charles-de-Gaulle und Orly) zu gelangen.
Sind Sie Navigo-Monats- oder Jahresabonnent für alle Zonen (1-5)?
Fahrten zu Flughäfen sind in Ihren Abonnements enthalten (außer zum Flughafen Paris-Beauvais, der mit einem unabhängigen Shuttle reist).
Anreise zum und vom Flughafen Roissy Charles-de-Gaulle (CDG)
Mit der RER B
Die RER-Linie B verbindet alle Bahnhöfe der Linie B mit dem Flughafen Charles de Gaulle mit dem Zug.
Ein Zug fährt alle 6 bis 15 Minuten in beide Fahrtrichtungen.
Die Fahrt dauert zwischen 25 und 30 Minuten.
Wo und wann sollte es eingenommen werden?
Die Abfahrt erfolgt von der RER B-Station Ihrer Wahl oder vom Flughafen (Schilder am Flughafen, um Ihren Weg zu finden).
Züge fahren zum Flughafen :
- von 4:53 bis 00:15 Uhr (Gare du Nord) / 5:26 Uhr bis 00:11 Uhr (Châtelet-Les Halles) / 5:18 Uhr bis 00:03 Uhr (Denfert-Rochereau).
Nach Paris :
- von 4:50 bis 23:50 Uhr
Welches ticket soll ich wählen?
Um mit der RER-Linie B bis zur Endstation des Flughafens Charles de Gaulle zu reisen, haben Sie mehrere Möglichkeiten:
- Das Paris Region <> Airports-Ticket für 13 Euro : Es ermöglicht eine direkte Fahrt zwischen dem RER B-Bahnhof Ihrer Wahl und dem Flughafen Charles de Gaulle und umgekehrt.
- Gelegentliche Reisende, wenn Sie bereits ein Navigo Semaine All-Zone-Paket (1-5), ein Navigo Liberté+ oder ein Paris Visite-Paket haben: Sie müssen kein Transport-ticket kaufen, einfach validieren!
Wo kann ich meine Transport ticket kaufen?
Option 1 : Ich kaufe es über die App Île-de-France Mobilités
- Ich verwende mein Ticket, indem ich direkt mit meinem Telefon entwertet werde (auf iOS und Android)
- Oder ich lade es auf einen physischen Pass Navigo Easy (im Resort oder im Versandhandel auf unserer Website zu kaufen)
Option 2 : Ich kaufe meinen ticket an einem Automaten in der Station
- Ich kaufe das Ticket und lade es auf meinen physischen Navigo Easy-Pass (falls ich bereits einen habe)
- Oder ich kaufe einen Navigo Easy-Pass, der mit dem Ticket Paris Region <> Aéroports aufgeladen ist
Wichtig zu wissen
Das Ticket Paris Region <> Aéroports kann nicht auf demselben Medium (Pass oder Telefon) wie eine andere Transport ticket aufbewahrt werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie einen bestimmten Pass reservieren (Navigo Easy)
- Oder laden Sie es auf Ihr Telefon, wenn Sie bereits Transport tickets auf einem Pass haben.
Mit dem RoissyBus-Shuttle
Die RoissyBus-Linie ist ein klimatisierter Bus (und mit kostenlosem WLAN ausgestattet!) die alle Terminals des Flughafens Charles de Gaulle von Paris (Opernviertel) aus bedient.
Der Shuttle fährt alle 15 bis 20 Minuten in beide Fahrtrichtungen.
Die Fahrt dauert 60 bis 75 Minuten.
Wo und wann sollte es eingenommen werden?
- Der Abflug erfolgt an der Ecke Rue Scribe und Rue Auber in der Rue Scribe 11, Paris 9. oder vom Terminal Ihrer Wahl am Flughafen Charles de Gaulle (Schilder am Flughafen).
- Der Shuttle verkehrt von 5:15 bis 00:30 Uhr (Richtung Flughafen) und von 6: 00 bis 00:30 Uhr (Richtung Paris).
Welches ticket soll ich wählen?
Das RoissyBus-Ticket kostet:
- Auf Navigo Easy Pässen: 13 Euro
- Über die Anwendung Île-de-France Mobilités : 13 Euro
- Im Kartonformat : 13 Euro
Wo kann man es kaufen?
- Von den Verkaufsautomaten in den Bahnhöfen und Bahnhöfen des Netzes von Île-de-France Mobilités
- An Bord des Busses mit Kreditkarte, mit dem Fahrer
- Über die App Île-de-France Mobilité (für Android- und iOS-Nutzer)
Gelegenheitsreisende, wenn Sie bereits ein Navigo Week All-Zone-Paket (1-5), ein Navigo Liberté+ oder ein Paris Visite haben: Sie müssen kein Transport-ticket kaufen, einfach validieren!
Mit dem Bus auf den Linien: 351 oder 350
Die Buslinien 351 und 350 bringen Sie zum Flughafen Roissy - Charles de Gaulle
Welches ticket soll ich wählen?
- Mit einem einzelnen Bus-Tram-Ticket (d.h. 2 Euro)
- Mit einem Zugangsticket an Bord SMS (2,50 Euro per SMS direkt an Bord des Busses zu kaufen)
- Oder dank Ihres Navigo Week All-Zone-Pakets (1-5), desNavigo Liberté+ oder des Paris Visite-Pakets: Sie müssen kein Transport-ticket kaufen, einfach validieren!
Wo kann man es kaufen?
- An Bord des Busses
- An Fahrkartenschaltern und Automaten in Bahnhöfen und Bahnhöfen
- Über die Anwendung Île-de-France Mobilités
Bus 350 nach Porte de la Chapelle
Der Bus 350 fährt alle 15 bis 35 Minuten und verbindet Paris Porte de la Chapelle <> mit dem Flughafen Charles de Gaulle in 60 bis 80 Minuten , je nachdem, an welcher Haltestelle Sie einsteigen.
Es zirkuliert von:
- 5:33 - 21:30 Uhr zum Flughafen
- 6:05 - 22:30 Uhr nach Paris
Bus 351 nach Nation
Der Bus 351 fährt alle 15 bis 30 Minuten und verbindet Paris-Nation <> mit dem Flughafen Charles de Gaulle in 70 bis 90 Minuten , je nachdem, an welcher Haltestelle Sie einsteigen.
Es zirkuliert von:
- 5:33 - 20:20 Uhr zum Flughafen
- 7 - 21:37 Uhr nach Paris
An- und Abreise zum und vom Flughafen Orly
Mit der Metro der Linie 14
Mit der U-Bahn-Linie 14 fahren Sie schnell zum oder vom Flughafen Orly.
Wo und wann sollte es eingenommen werden?
Es verkehrt in normalen U-Bahn-Zeiten zwischen 5:30 Uhr und 1:55 Uhr (je nach Wochentag).
Die Länge der Fahrt hängt von Ihrem Ziel und Ihrer Abfahrtshaltestelle ab, aber von einem Ende der Linie zum anderen, von Saint-Denis Pleyel zum Flughafen Orly: Die Fahrt dauert 40 Minuten.
Welches Transport ticket sollte man wählen, um mit der Linie 14 zum Flughafen Orly zu gelangen?
- Das Paris Region <> Airports-Ticket für 13 Euro : Es ermöglicht eine direkte Fahrt von allen U-Bahn-Stationen des Netzes, um zum Flughafen und umgekehrt zu gelangen (Verbindungen sind inbegriffen, außer mit Bussen und Straßenbahnen).
- Gelegenheitsreisende, wenn Sie bereits ein Navigo Week All-Zone-Paket (1-5), ein Navigo Liberté+ oder ein Paris Visite-Paket haben: Sie müssen kein Transport-ticket kaufen, einfach validieren!
Wo kann ich meine Transport ticket kaufen?
- Über die Anwendung Île-de-France Mobilités
- Ich kaufe meine ticket an einem Automaten in der Station
Mit der automatischen U-Bahn Orlyval
Die Orlyval-Linie ist eine automatische U-Bahn, die den Flughafen Orly und alle seine Terminals mit dem Bahnhof Antony der RER B verbindet.
Der Shuttle fährt alle 5 bis 7 Minuten in beide Fahrtrichtungen.
Die Fahrt dauert sechs Minuten.
Wo und wann sollte es eingenommen werden?
- Die Abfahrt erfolgt mit der RER-Linie B, um Orlyval am Bahnhof Antony oder direkt vom Bahnhof Antony zu erreichen: Boulevard Pierre Brossolette 92160, Antony.
- Die U-Bahn fährt täglich von 5:40 bis 23:35 Uhr.
Welches ticket soll ich wählen?
Sie haben mehrere Möglichkeiten:
- Ein Orlyval-Ticket nur im Kartonformat : 13 Euro*
- Ein Ticket für die Flughäfen der Region Paris <> zum Preis von 13 Euro: Es ermöglicht eine direkte Fahrt zwischen dem RER B-Bahnhof Ihrer Wahl und dem Flughafen Orly und umgekehrt.
- oder dank des Paris Visite-Tickets : Fahrten mit Orlyval sind inbegriffen.
*Für Orlyval erhalten Kinder von 4 bis 9 Jahren eine Ermäßigung von -50%
Wo kann man es kaufen?
- Über die Anwendung Île-de-France Mobilités
- In den Handelsagenturen in : Gate 12d (Orly 1,2,3), Gate 48a (Orly 4) und im Bahnhof Antony
Mit der Straßenbahn T7
Die Straßenbahnlinie T7 verbindet die beiden Endstationen Villejuif-Louis Aragon im Val-de-Marne (71) mit dem Flughafen Orly.
Die Fahrzeit hängt von Ihrem Aufstiegsstopp ab (45 Minuten von Villejuif-Louis Aragon zum Flughafen Orly).
Wann sollte man es einnehmen?
Die Straßenbahn fährt täglich zwischen 5:30 Uhr und 12:30 Uhr.
Wo kann ich mein ticket kaufen und zu welchem Preis?
Der T7 bringt Sie zum Flughafen Orly mit:
- ein Bus-Tram-Ticket (d.h. 2 Euro)
- dank Ihres Navigo Semaine tous zones-Pakets (1-5), eines Navigo Liberté+ oder eines Paris Visite-Pakets : Sie müssen kein Transport-ticket kaufen, einfach validieren!
Wo kann man es kaufen?
- An Fahrkartenschaltern und Automaten in Bahnhöfen und Bahnhöfen (auf einen Träger zu laden)
- Über die Anwendung Île-de-France Mobilités Île-de-France Mobilités