Navigo Liberté +: Details und Preise ab Januar 2025

Ein kontrolliertes Budget, um mit dem neuen Navigo Liberté + Service in der gesamten Île-de-France zu reisen

Mehr Zonen, mehr Grenzen : Bezahlen Sie Ihre Fahrten pro Einheit ohne Verpflichtung oder Mindestdauer und auf allen Verkehrsmitteln.

Neue Tarife je nach Transportmittel : Profitieren Sie von einem vorteilhaften Tarif ab 1,99 € in Metro-Train-RER statt 2,50 € für ein Einzelticket und 1,60 € in Bus-Tram statt 2 € für ein Einzelticket.

Ab einer bestimmten Anzahl von Fahrten am selben Tag können Sie maximal zum Navigo Day-Tarif berechnet werden (ausgenommen Flughafenfahrten).

Die Verbindungen sind unter bestimmten Bedingungen der Reisezeit kostenlos.

Sondertarif für Flughäfen : ein Einzeltarif von 13 €, um die Flughäfen Orly und Roissy Charles-de-Gaulle zu erreichen (RER, U-Bahn, Züge oder OrlyBus oder RoissyBus - außer Orlyval).

Ist es immer an meine Bedürfnisse angepasst?

Navigo Liberté + eignet sich besonders, wenn:

  • Sie reisen mit der U-Bahn, RER, Bus, Straßenbahn in der gesamten Île-de-France.
  • Sie machen zu wenige Fahrten, um das Aufladen eines Navigo-Monats oder einer Navigo-Woche zu rechtfertigen.
  • Sie reisen mit t+ Tickets und Abfahrts-Ziel-Tickets.
  • Sie möchten bei einer praktischen, einfachen und unverbindlichen Lösung bleiben.

Wie kann man auf diesen neuen Service in der gesamten Île-de-France zugreifen?

Konsultieren Sie die neuen Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Vertrags Navigo Liberté + , die ab dem 1. Januar 2025 gelten.

Es ist keine Aktion Ihrerseits erforderlich. Sie können Ihren Pass auch nach dem Datum des Inkrafttretens am 1. Januar weiter verwenden. Ihre fortgesetzte Nutzung setzt die Annahme der neuen Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen voraus.

Sie möchten diesen neuen Service nicht nutzen? Kündigen Sie Ihren Vertrag in Ihrem persönlichen Bereich oder stellen Sie einfach die Nutzung ein: Sie werden nicht belastet.

Preisgestaltung

  • Bus-Tram-Fahrt (außer Tram Express) voller Preis: 1,60 € - ermäßigter Preis: 0,80 €
  • Strecke Metro-Zug-RER und Straßenbahn Express voller Preis: 1,99 € - ermäßigter Preis: 0,99 €
  • Tageskarte Navigo Tag: 12 €

Flughafen-Preise

  • Fahrt Flughäfen mit der U-Bahn-Zug-RER voller Preis: 13,00 € - ermäßigter Preis: 6,50 €
  • Route OrlyBus oder RoissyBus: 13,00 €
  • Route Flughafen Roissy in der Nähe A (Parc des Expositions Stationen, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois) Vollpreis: 5,95 € - ermäßigter Preis: 2,97 €
  • Route Flughafen Roissy in der Nähe B (Stationen Le Blanc Mesnil, Drancy, Sevran Livry) voller Preis: 7,05 € - ermäßigter Preis: 3,52 €
  • Route Flughafen Roissy in der Nähe C (Bahnhöfe Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France) voller Preis: 9,45 € - ermäßigter Preis: 4,72 €