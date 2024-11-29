Navigo Liberté +: Details und Preise ab Januar 2025

Ein kontrolliertes Budget, um mit dem neuen Navigo Liberté + Service in der gesamten Île-de-France zu reisen

Mehr Zonen, mehr Grenzen : Bezahlen Sie Ihre Fahrten pro Einheit ohne Verpflichtung oder Mindestdauer und auf allen Verkehrsmitteln.

Neue Tarife je nach Transportmittel : Profitieren Sie von einem vorteilhaften Tarif ab 1,99 € in Metro-Train-RER statt 2,50 € für ein Einzelticket und 1,60 € in Bus-Tram statt 2 € für ein Einzelticket.

Ab einer bestimmten Anzahl von Fahrten am selben Tag können Sie maximal zum Navigo Day-Tarif berechnet werden (ausgenommen Flughafenfahrten).

Die Verbindungen sind unter bestimmten Bedingungen der Reisezeit kostenlos.

Sondertarif für Flughäfen : ein Einzeltarif von 13 €, um die Flughäfen Orly und Roissy Charles-de-Gaulle zu erreichen (RER, U-Bahn, Züge oder OrlyBus oder RoissyBus - außer Orlyval).