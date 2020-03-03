Maßnahmen zur Verbesserung der Kaufkraft der Einwohner der Ile-de-France

Auch für Schüler und Studenten:

Zum 3. Mal in Folge wurden die Imagine R-Tarife sowie die Navigo-Monats- und Jahrespakete eingefroren;

Abonnement oder Ticket für den 3. Kurs... Welches ist für Ihren Teenager am günstigsten, um zu seinem Praktikumsort in einem Unternehmen zu gelangen? Wir haben die Lösung: Wir erstatten Ihnen eine Navigo-Woche vollständig. Um davon zu profitieren , besuchen Sie die Website navigo.fr.

Einfrieren der Zölle im dritten Jahr in Folge

Zum dritten Mal in Folge werden die Preise für alle Navigo-Abonnements eingefroren. Ebenso werden die Preise für T+-Tickets, Bordeintrittskarten und Start-Ziel-Tickets eingefroren. Um die Einwohner der Ile-de-France zu ermutigen, sich für die neuen Ticketing-Produkte zu entscheiden, die eingerichtet wurden, um Zeit und Freiheit zu sparen und gleichzeitig das schrittweise Ende des magnetischen Tickets zu ermöglichen, das nicht sehr ökologisch ist, bleibt der Preis des Ticketbuchs auf diesen Medien unverändert.

Navigo Senior