Maßnahmen zur Verbesserung der Kaufkraft der Einwohner der Ile-de-France

- Tarife, die an jeden Lebensabschnitt angepasst sind: Junior, eingefrorene Tarife für Navigo, Senioren
- Sie erreichen einen Bahnhof mit dem Auto oder Fahrrad : Wir bieten Ihnen einen Parkplatz in der Nähe Ihres Bahnhofs;
- Profitieren Sie für alle Reisenden der Region Paris von den neuen Navigo-Vorteilen:
Der neue Juniorpass für 24 €/Jahr für Jugendliche aus der Ile-de-France von 4 bis 11 Jahren
Der neue Juniorpass ist ab September 2020 erhältlich und ermöglicht es Kindern im Alter von 4 bis 11 Jahren, für 24 €/Jahr überall in der Île-de-France zu reisen. Diese neue Maßnahme wird die Mobilität von Familien in der Region Paris fördern und ihre Kaufkraft stärken, indem jedes Jahr und für jedes Kind Einsparungen von bis zu 326 € erzielt werden.