Maßnahmen zur Verbesserung der Kaufkraft der Einwohner der Ile-de-France

Veröffentlicht am

Île-de-France Mobilités bietet den Einwohnern der Ile-de-France konkrete Lösungen, um die Mobilität zu erleichtern, den täglichen Verkehr zu verbessern und gleichzeitig die Kaufkraft zu erhalten.

  • Tarife, die an jeden Lebensabschnitt angepasst sind: Junior, eingefrorene Tarife für Navigo, Senioren
  • Sie erreichen einen Bahnhof mit dem Auto oder Fahrrad : Wir bieten Ihnen einen Parkplatz in der Nähe Ihres Bahnhofs;
  • Profitieren Sie für alle Reisenden der Region Paris von den neuen Navigo-Vorteilen:
Der neue Juniorpass für 24 €/Jahr für Jugendliche aus der Ile-de-France von 4 bis 11 Jahren

Der neue Juniorpass ist ab September 2020 erhältlich und ermöglicht es Kindern im Alter von 4 bis 11 Jahren, für 24 €/Jahr überall in der Île-de-France zu reisen. Diese neue Maßnahme wird die Mobilität von Familien in der Region Paris fördern und ihre Kaufkraft stärken, indem jedes Jahr und für jedes Kind Einsparungen von bis zu 326 € erzielt werden.

Auch für Schüler und Studenten:

Zum 3. Mal in Folge wurden die Imagine R-Tarife sowie die Navigo-Monats- und Jahrespakete eingefroren;

Abonnement oder Ticket für den 3. Kurs... Welches ist für Ihren Teenager am günstigsten, um zu seinem Praktikumsort in einem Unternehmen zu gelangen? Wir haben die Lösung: Wir erstatten Ihnen eine Navigo-Woche vollständig. Um davon zu profitieren , besuchen Sie die Website navigo.fr.

Einfrieren der Zölle im dritten Jahr in Folge

Zum dritten Mal in Folge werden die Preise für alle Navigo-Abonnements eingefroren. Ebenso werden die Preise für T+-Tickets, Bordeintrittskarten und Start-Ziel-Tickets eingefroren. Um die Einwohner der Ile-de-France zu ermutigen, sich für die neuen Ticketing-Produkte zu entscheiden, die eingerichtet wurden, um Zeit und Freiheit zu sparen und gleichzeitig das schrittweise Ende des magnetischen Tickets zu ermöglichen, das nicht sehr ökologisch ist, bleibt der Preis des Ticketbuchs auf diesen Medien unverändert.

Navigo Senior

Seit November 2019 gibt es ein Seniorenangebot des Navigo-Passes. Personen über 62 Jahre können jetzt für 37,60 € pro Monat unbegrenzt in der gesamten Île-de-France reisen . Neben der Senkung der Transportkosten soll Navigo Senior die Einwohner der Ile-de-France im Ruhestand dazu ermutigen, öffentliche Verkehrsmittel ihren individuellen Fahrzeugen vorzuziehen.

Weitere Informationen zu navigo.fr.

Mit dem Auto oder Fahrrad stehen Parkplätze in der Nähe der Bahnhöfe zur Verfügung

Mit dem Auto in den Park and Rides

Autofahrer mit einem Navigo-Pass, der mit einer Jahreskarte belastet ist, können jetzt einen Parkplatz nutzen, der im Parc Relais mit Etikett angeboten wird! Seit März 2019 können lokale Behörden, die dies beantragen, kostenlose Parkplätze in ihren gekennzeichneten Park-and-Ride-Anlagen anwenden. Diese Park-and-Ride-Anlagen bieten den Einwohnern der Ile-de-France eine sichere und garantierte Parklösung in der Nähe der Bahnhöfe.

Fast 5.000 Plätze verteilt auf 13 gekennzeichnete Park and Ride-Anlagen werden bereits für regelmäßige Reisende angeboten, und weitere werden bald verfügbar sein.

Besuchen Sie die entsprechende Seite für weitere Informationen und konsultieren Sie die Liste dieser Park and Ride-Anlagen.

Für Radfahrer auf dem Véligo-Fahrradparkplatz

Fahren Sie mit dem Fahrrad zu Ihrer Station? 4.000 Plätze werden auch Navigo Annuel und Imagine R-Abonnenten in den Véligo-Fahrradparks der Île-de-France angeboten.

Weitere Informationen zu Fahrradschließfächern und Véligo Location finden Sie auf dieser Seite.

Probieren Sie den neuen Navigo Liberté + Service aus: À-la-carte-Reisen, kostenlose Verbindungen und Bezahlung im Monat nach den durchgeführten Fahrten!

Navigo wird um einen neuen Service bereichert, der es Reisenden mit t+ Tickets ermöglicht, beruhigt zu zirkulieren: Liberté +. Keine Warteschlangen mehr, Sie abonnieren den Service, reisen und das war's, Sie müssen Ihre Transport-ticket nicht im Voraus kaufen! Sie validieren Ihren Navigo-Pass und zahlen am 15. des Monats, der auf die Fahrten folgt.

Ein weiterer Vorteil ist der Preis der Fahrten: t+ Tickets werden ab der 1. Fahrt mit Navigo Liberté + mit 1,49 € berechnet . Schließlich werden Verbindungen zwischen dem RER oder Zug in Paris/Metro und dem Bus/der Straßenbahn angeboten!

Für weitere Informationen und um Navigo Liberté + zu abonnieren, besuchen Sie die navigo.fr-Website.

Mit Navigo Easy oder auf Ihrem Telefon profitieren Sie von einem günstigen Tarif für t+ Tickets

Navigo Easy Pass

Wenn Sie Ihre magnetischen t+ Tickets, die nicht sehr ökologisch sind, für kontaktlose Tickets aufgeben, die auf die Easy-Karte geladen sind, werden Ihre Tickets billiger.

Mit dem Navigo Easy-Pass können Sie mehrere tickets Verkehrsmittel auf einen einzigen Träger laden (Einzelfahrkarte t+, Ticketbuch zum vollen oder ermäßigten Tarif, Navigo-Tageskarte, Wochenendkarte für junge Wochenenden, OrlyBus- und RoissyBus-Tickets).

Auf Ihrem Telefon mit der Vianavigo-App

Seit Ende September 2019 sind der Navigo-Pass und die t+ Tickets auf dem Smartphone angekommen! Dank dieses neuen Dienstes, der von Île-de-France Mobilités und seinen Partnern (RATP, SNCF Transilien, Optile, Transdev, Orange und Samsung) eingerichtet wurde, ist es jetzt möglich, Ihr Smartphone zu verwenden, um Ihre Transport tickets zu kaufen und/oder zu validieren. Auch hier profitieren Sie von einem vorteilhaften Tarif für Ihre t+ Tickets.