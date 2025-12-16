Haus des Fahrrads

Die mobilen Maisons du Vélo reisen innerhalb der Region Ile-de-France, um die gleichen Dienstleistungen* wie die festen Standorte anzubieten, und zwar so nah wie möglich an Ihrem Wohnort.

Die erste zirkuliert in den Yvelines ; Sechs weitere werden bis Juni 2026 eintreffen.

* Ausgenommen Kurzzeitvermietung.