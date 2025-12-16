Haus des Fahrrads

Fahrradservice das ganze Jahr über verfügbar
In jedem Maison du Vélo können Sie:
- Fahrräder testen : Vergleichen Sie mehrere Modelle, bevor Sie sich entscheiden.
- Lassen Sie sich begleiten : Unsere Berater und Ergotherapeuten begleiten Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen (beruflich oder mobilitätseingeschränkt).
- Véligo mieten : Anmeldung, Lieferung, Rückgabe... Wir kümmern uns um alles. Und exklusives Maison du Vélo: Kurzzeitmiete (zwischen einem halben Tag und 7 Tagen).
- Reparieren und warten Sie Ihr persönliches Fahrrad: Werkzeuge und Selbstbedienungspumpen.
- Finden Sie die richtigen Informationen : Hilfe, Wegbeschreibungen, Ratschläge in Ihrer Nähe.