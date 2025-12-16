Haus des Fahrrads

Ein spezieller Raum, um Ihnen das Radfahren im Alltag zu erleichtern

Tests, Reparaturen, Beratung: ein freundlicher Ort für alle Radfahrer, Anfänger und Fortgeschrittene, einschließlich Menschen mit eingeschränkter Mobilität, um Fortschritte zu machen und sich auszutauschen.

Fahrradservice das ganze Jahr über verfügbar

In jedem Maison du Vélo können Sie:

  • Fahrräder testen : Vergleichen Sie mehrere Modelle, bevor Sie sich entscheiden.
  • Lassen Sie sich begleiten : Unsere Berater und Ergotherapeuten begleiten Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen (beruflich oder mobilitätseingeschränkt).
  • Véligo mieten : Anmeldung, Lieferung, Rückgabe... Wir kümmern uns um alles. Und exklusives Maison du Vélo: Kurzzeitmiete (zwischen einem halben Tag und 7 Tagen).
  • Reparieren und warten Sie Ihr persönliches Fahrrad: Werkzeuge und Selbstbedienungspumpen.
  • Finden Sie die richtigen Informationen : Hilfe, Wegbeschreibungen, Ratschläge in Ihrer Nähe.
Pünktliche Termine, die Sie nicht verpassen sollten

Die Verbände und Akteure des Fahrrads erwecken die Maisons du Vélo zum Leben mit:

  • Ausbildung : Fahrradschule, Wiedereinsteigen in den Sattel, Reparaturwerkstätten.
  • Animationen : Fahrradfestival, Filmdebatten, Konferenzen, Fresken der Mobilität.
  • Entdecken Sie : neue Formate und bevorstehende Veranstaltungen.
Wo finde ich ein Maison du Vélo?

Derzeit sind folgende Maisons du Vélo geöffnet:

  • Ermont-Eaubonne
    2 Rue de l'Arrivée, 
    95120 Ermont
  • Juvisy
    43 Rue des Gaulois, 
    91260 Juvisy
  • Kreuz von Berny
    99 Avenue du Général de Gaulle,
    92160 Antonius
Das Maison du Vélo kommt zu Ihnen

Die mobilen Maisons du Vélo reisen innerhalb der Region Ile-de-France, um die gleichen Dienstleistungen* wie die festen Standorte anzubieten, und zwar so nah wie möglich an Ihrem Wohnort.

Die erste zirkuliert in den Yvelines ; Sechs weitere werden bis Juni 2026 eintreffen.

* Ausgenommen Kurzzeitvermietung.

Und für die Gemeinden?

Entwickeln Sie mit Hilfe von Île-de-France Mobilités eine Reihe von Fahrraddiensten in Ihrem Gebiet.

Ein Maison du Vélo gründen

