Ermäßigte Tarife für Menschen mit Behinderungen

Blindheit

Ermäßigter Tarif (und kostenlos für die Begleitperson)

Inhaber eines Behindertenausweises oder einer Mobilitätskarte für die Inklusion mit dem Vermerk "Blindheit" oder "Blindheit - Bedarf an Begleitung" können mit t+-Tickets oder Halbtax-Abfahrts-Ziel-Tickets auf allen Netzen der Ile-de-France reisen, die diese tickets akzeptieren (außer Orlybus, Roissybus, Orlyval).

Diese Karten berechtigen auch zum freien Eintritt für die Begleitperson (Person oder Hund) in denselben Netzen (sowie auf Orlybus und Roissybus).

Kriegsinvaliden

Ermäßigte oder kostenlose Preise

Inhaber eines ONAC-Behindertenausweises (Office National des Anciens Affairs) können je nach Grad der Behinderung und Wohnort entweder kostenlose oder ermäßigte Tickets für alle oder einen Teil der Ile-de-France-Netze in Anspruch nehmen (siehe Details in der Tabelle).

Auch ihre Begleitperson kann in einigen Fällen von diesen Tarifvorteilen profitieren.

Um Zugang zu den Netzen zu erhalten, müssen ONAC-Karteninhaber in der Region Île-de-France, die von freiem Eintritt profitieren, in den Pariser Bahnhöfen oder beim Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP) einen Magnetcoupon (für sich selbst und gegebenenfalls ihre Begleitperson) erhalten.

Im Falle einer Kontrolle muss der Inhaber des ONAC-Behindertenausweises seinen Ausweis vorlegen, um sein Recht auf Ermäßigung und gegebenenfalls das seiner Begleitperson zu rechtfertigen.