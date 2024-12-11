Tarife Île-de-France Mobilités 2025

Der Preis Ihrer Transport tickets ändert sich im Jahr 2025. Zusammenfassung der verschiedenen tickets und ihrer neuen Tarife.

Die neuen Tarife für den Navigo-Pass und die verschiedenen Transport tickets finden Sie auf der Website von Île-de-France Mobilités

Transporttarife ticket pro Einheit

Entmaterialisierte Ticketpreise

  • T+-Ticket einzeln erhältlich: 2,50 €
  • Bord-SMS-Eintrittskarte: 2,50 €
  • Entmaterialisiertes OrlyBus-Ticket: 13,00 €
  • Dematerialisiertes RoissyBus-Ticket: 13,00 €
  • Einzelfahrkarte Metro RER Zug (voller Preis): 2,50 €
  • Einzelfahrkarte Metro RER Zug (ermäßigter Preis): 1,25 €
  • Einzelticket für Paris Region <> Airports (Vollpreis): 13,00 €
  • Einzelticket Paris Region <> Flughäfen (ermäßigter Preis): 6,50 €
  • Einzelfahrkarte für Straßenbahnbusse (voller Preis): € 2,00
  • Einzelfahrkarte für Straßenbahnbusse (ermäßigter Preis): € 1,00

Preise für Papiertickets

  • T+-Ticket einzeln erhältlich: 2,50 €
  • Eintrittskarte an Bord: 2,50 €
  • OrlyBus-Ticket: € 13,00
  • RoissyBus-Ticket: 13,00 €
  • Orlyval-Ticket: 13,00 €
  • Einzelfahrkarte Abflug-Ziel-Ticket (Vollpreis): 2,50 €
  • Einzelfahrkarte Abflug-Zielort (ermäßigter Tarif): 1,25 €

Fahrpreise für Navigo Liberté+ Nutzer:

  • Busfahrt Straßenbahn a posteriori bezahlt (voller Preis): 1,60 €
  • Busfahrt Straßenbahn a posteriori bezahlt (ermäßigter Preis): 0,80 €
  • U-Bahn-Zugfahrt RER nachträglich bezahlt (voller Preis): 1,99 €
  • U-Bahn-Zugfahrt RER a posteriori bezahlt (ermäßigter Tarif): 0,99 €
  • Später bezahlte Flughafenfahrt (voller Preis): 13,00 €
  • Später bezahlte Flughafenfahrt (ermäßigter Tarif): 6,50 €
  • Orlybus-Fahrt nachträglich bezahlt: 13,00 €
  • Roissybus-Fahrt nachträglich bezahlt: 13,00 €
  • Roissy Zone A* Fahrt a posteriori bezahlt (voller Preis): 5,95 €
  • Roissy Zone A* Fahrt a posteriori bezahlt (ermäßigter Preis): 2,97 €
  • Roissy Zone B Fahrt* nachträglich bezahlt (voller Preis): 7,05 €
  • Roissy Zone B Fahrt* nachträglich bezahlt (ermäßigter Preis): 3,52 €
  • Roissy Zone C* Fahrt a posteriori bezahlt (voller Preis): 9,45 €
  • Roissy Zone C* Fahrt a posteriori bezahlt (ermäßigter Preis): 4,72 €

*Mit dem Navigo Liberté+ haben Sie einen Vorzugstarif, um in die Nähe der Flughäfen zu gelangen:

  • Nähe A: Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois
  • Nähe B: Le Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran-Livry
  • Umgebung C: Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France

Ganzjährige Transporttarife*

Navigo Jahrestarife

  • Alle Zonen : 976,80 €
  • Zone 2-3 : 910,80 €
  • Zone 3-4 : 886,60 €
  • Zone 4-5 : 864,60 €

Navigo Jahrestarif Seniorenpreise

  • Senioren : 532,80 € pro Jahr

*Preise ohne Abonnementgebühren.

Monatliche Transporttarife

Preise für Navigo-Monatspakete

  • Alle Zonen : 88,80 €
  • Zone 2-3 : 82,80 €
  • Zone 3-4 : 80,60 €
  • Zone 4-5 : 78,60 €

Paketpreise Solidaritätsrabatt 75% Monat

  • Alle Zonen : 22,20 €
  • Zone 2-3 : € 20,70
  • Zone 3-4 : 20,15 €
  • Zone 4-5 : 19,65 €

Navigo-Paketpreis 50% Rabatt Monat

  • Alle Zonen : 44,40 €
  • Zone 2-3 : 41,40 €
  • Zone 3-4 : 40,30 €
  • Zone 4-5 : 39,30 €

Wöchentliche Transportpreise

Navigo Wochenpreise

  • Alle Zonen : 31,60 €
  • Zone 2-3 : 29,60 €
  • Zone 3-4 : 28,60 €
  • Zone 4-5 : 28,20 €

Preise Paket Navigo Solidaritätsrabatt 75% Woche

  • Alle Zonen : 7,90 €
  • Zone 2-3 : 7,40 €
  • Zone 3-4 : 7,15 €
  • Zone 4-5 : 7,05 €

Navigo Paketpreis Rabatt 50% Woche

  • Alle Zonen : 15,80 €
  • Zone 2-3 : 14,80 €
  • Zone 3-4 : 14,30 €
  • Zone 4-5 : 14,10 €

Navigo Tagespreise

  • Alle Zonen (1-5): 12 €

Gut zu wissen : Der Navigo-Tag ermöglicht es Ihnen, im Jahr 2025 überall in der Île-de-France zu reisen, alle Gebiete mit Ausnahme von Flughäfen.

Preise Imagine R Paket 2025-2026 (alle Zonen)*

  • Imagine R Schule : 384,30 €
  • Imagine R Student : 384,30 €
  • Imagine R Junior : 16,80 €

*Preise ohne Anmeldegebühren

Preise Paris Visite*

1 Tag

  • Alle Zonen : 29,90 €

2 Tage

  • Alle Zonen : 44,45 €

3 Tage

  • Alle Zonen : 62,30 €

5 Tage

  • Alle Zonen : 76,25 €

*Dieses Paket gilt für Flughafendienste.

*Der halbe Preis gilt für Kinder zwischen 4 Jahren und unter 10 Jahren ausgeschlossen.

Preis des Anti-Pollution-Pakets

  • Anti-Pollution-Paket: 4 €