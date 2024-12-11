Tarife Île-de-France Mobilités 2025
Der Preis Ihrer Transport tickets ändert sich im Jahr 2025. Zusammenfassung der verschiedenen tickets und ihrer neuen Tarife.
Die neuen Tarife für den Navigo-Pass und die verschiedenen Transport tickets finden Sie auf der Website von Île-de-France Mobilités
Transporttarife ticket pro Einheit
Entmaterialisierte Ticketpreise
- T+-Ticket einzeln erhältlich: 2,50 €
- Bord-SMS-Eintrittskarte: 2,50 €
- Entmaterialisiertes OrlyBus-Ticket: 13,00 €
- Dematerialisiertes RoissyBus-Ticket: 13,00 €
- Einzelfahrkarte Metro RER Zug (voller Preis): 2,50 €
- Einzelfahrkarte Metro RER Zug (ermäßigter Preis): 1,25 €
- Einzelticket für Paris Region <> Airports (Vollpreis): 13,00 €
- Einzelticket Paris Region <> Flughäfen (ermäßigter Preis): 6,50 €
- Einzelfahrkarte für Straßenbahnbusse (voller Preis): € 2,00
- Einzelfahrkarte für Straßenbahnbusse (ermäßigter Preis): € 1,00
Preise für Papiertickets
- T+-Ticket einzeln erhältlich: 2,50 €
- Eintrittskarte an Bord: 2,50 €
- OrlyBus-Ticket: € 13,00
- RoissyBus-Ticket: 13,00 €
- Orlyval-Ticket: 13,00 €
- Einzelfahrkarte Abflug-Ziel-Ticket (Vollpreis): 2,50 €
- Einzelfahrkarte Abflug-Zielort (ermäßigter Tarif): 1,25 €
Fahrpreise für Navigo Liberté+ Nutzer:
- Busfahrt Straßenbahn a posteriori bezahlt (voller Preis): 1,60 €
- Busfahrt Straßenbahn a posteriori bezahlt (ermäßigter Preis): 0,80 €
- U-Bahn-Zugfahrt RER nachträglich bezahlt (voller Preis): 1,99 €
- U-Bahn-Zugfahrt RER a posteriori bezahlt (ermäßigter Tarif): 0,99 €
- Später bezahlte Flughafenfahrt (voller Preis): 13,00 €
- Später bezahlte Flughafenfahrt (ermäßigter Tarif): 6,50 €
- Orlybus-Fahrt nachträglich bezahlt: 13,00 €
- Roissybus-Fahrt nachträglich bezahlt: 13,00 €
- Roissy Zone A* Fahrt a posteriori bezahlt (voller Preis): 5,95 €
- Roissy Zone A* Fahrt a posteriori bezahlt (ermäßigter Preis): 2,97 €
- Roissy Zone B Fahrt* nachträglich bezahlt (voller Preis): 7,05 €
- Roissy Zone B Fahrt* nachträglich bezahlt (ermäßigter Preis): 3,52 €
- Roissy Zone C* Fahrt a posteriori bezahlt (voller Preis): 9,45 €
- Roissy Zone C* Fahrt a posteriori bezahlt (ermäßigter Preis): 4,72 €
*Mit dem Navigo Liberté+ haben Sie einen Vorzugstarif, um in die Nähe der Flughäfen zu gelangen:
- Nähe A: Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois
- Nähe B: Le Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran-Livry
- Umgebung C: Le Bourget, La Courneuve, La Plaine Stade de France
Ganzjährige Transporttarife*
Navigo Jahrestarife
- Alle Zonen : 976,80 €
- Zone 2-3 : 910,80 €
- Zone 3-4 : 886,60 €
- Zone 4-5 : 864,60 €
Navigo Jahrestarif Seniorenpreise
- Senioren : 532,80 € pro Jahr
*Preise ohne Abonnementgebühren.
Monatliche Transporttarife
Preise für Navigo-Monatspakete
- Alle Zonen : 88,80 €
- Zone 2-3 : 82,80 €
- Zone 3-4 : 80,60 €
- Zone 4-5 : 78,60 €
Paketpreise Solidaritätsrabatt 75% Monat
- Alle Zonen : 22,20 €
- Zone 2-3 : € 20,70
- Zone 3-4 : 20,15 €
- Zone 4-5 : 19,65 €
Navigo-Paketpreis 50% Rabatt Monat
- Alle Zonen : 44,40 €
- Zone 2-3 : 41,40 €
- Zone 3-4 : 40,30 €
- Zone 4-5 : 39,30 €
Wöchentliche Transportpreise
Navigo Wochenpreise
- Alle Zonen : 31,60 €
- Zone 2-3 : 29,60 €
- Zone 3-4 : 28,60 €
- Zone 4-5 : 28,20 €
Preise Paket Navigo Solidaritätsrabatt 75% Woche
- Alle Zonen : 7,90 €
- Zone 2-3 : 7,40 €
- Zone 3-4 : 7,15 €
- Zone 4-5 : 7,05 €
Navigo Paketpreis Rabatt 50% Woche
- Alle Zonen : 15,80 €
- Zone 2-3 : 14,80 €
- Zone 3-4 : 14,30 €
- Zone 4-5 : 14,10 €
Navigo Tagespreise
- Alle Zonen (1-5): 12 €
Gut zu wissen : Der Navigo-Tag ermöglicht es Ihnen, im Jahr 2025 überall in der Île-de-France zu reisen, alle Gebiete mit Ausnahme von Flughäfen.
Preise Imagine R Paket 2025-2026 (alle Zonen)*
- Imagine R Schule : 384,30 €
- Imagine R Student : 384,30 €
- Imagine R Junior : 16,80 €
*Preise ohne Anmeldegebühren
Preise Paris Visite*
1 Tag
- Alle Zonen : 29,90 €
2 Tage
- Alle Zonen : 44,45 €
3 Tage
- Alle Zonen : 62,30 €
5 Tage
- Alle Zonen : 76,25 €
*Dieses Paket gilt für Flughafendienste.
*Der halbe Preis gilt für Kinder zwischen 4 Jahren und unter 10 Jahren ausgeschlossen.
Preis des Anti-Pollution-Pakets
- Anti-Pollution-Paket: 4 €