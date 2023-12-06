Der Navigo-Pass kostet 2026 90,80 €. Warum?
Warum ändern sich die Tarife im Jahr 2026?
Nr. 1 - Die Erhöhung ermöglicht die Finanzierung der Modernisierung und des Ausbaus des Verkehrs in der Île-de-France
Das Ziel? Schnellere, komfortablere und zuverlässigere Fahrten im Alltag.
Seit 2016 hat sich Ihr Transport verändert mit:
- 15 Linien (U-Bahn, RER oder Straßenbahn) geschaffen oder erweitert
- + 1400 neue Züge und U-Bahnen, die bereitsauf Ihren Linien angekommen sind
- 400 neue U-Bahnen auf der Hälfte der Linien innerhalb von fünf Jahren
- Saubere Busse und Reisebusse in der gesamten Region. Das Ziel? Eine 100% saubere Flotte im Jahr 2029
- Mehr Busse in den äußeren Vororten mit, noch mehr Verbindungen mit der U-Bahn und der RER
- Um die Sicherheit aller zu gewährleisten: 100 % Videoschutz auf den Leitungen und 3.000 Polizisten und Agenten patrouillieren im Netz der Ile-de-France
Und morgen?
Das Netz wird mit der Ankunft der ersten Seilbahn der Île-de-France im Val-de-Marne (C1), der Eröffnung einer Buslinie der neuen Generation zwischen Corbeil-Essonnes und Viry-Châtillon (Tzen4) und der zu 100 % zugänglichen und automatischen Metrolinie 18 zwischen dem Flughafen Orly und Versailles-Chantiers weiter modernisiert.
Nr. 2 - Inflation erhöht (auch) die Betriebskosten des Transports
Auch die jährlichen Kosten für den Betrieb des öffentlichen Verkehrsnetzes werden durch die Inflation beeinflusst.
Die Tarife entwickeln sich ja, aber die Erhöhung wird kontrolliert, weil sie geteilt wird
Im Jahr 2023 unterzeichnete Île-de-France Mobilités eine Vereinbarung mit dem Staat, um die Kaufkraft der Einwohner der Ile-de-France zu erhalten.
Bis 2031 werden die Tariferhöhungen auf die Inflation + maximal 1 % pro Jahr begrenzt.
Und der Aufwand wird gut und wahrhaftig geteilt!
- Unternehmen haben ihre Zahlungen erhöht
- Auch die lokalen Gebietskörperschaften (Region, Stadt Paris, Departements) erhöhen ihren Inflationsbeitrag jedes Jahr um + 2 %
Erhöhung: Was ist der wahre Preis des Navigo Pass?
Für 9 von 10 Einwohnern der Ile-de-France (d. h. alle, die von der Arbeitgebererstattung oder ermäßigten Tarifen profitieren) beträgt der Preis für den Navigo-Pass 45,40 €/Monat oder weniger.
Wir sezieren den Preis und erklären, warum!
Ohne Beihilfen oder Subventionen: Der tatsächliche Preis des Navigo-Passes würde 280,07 €/Monat betragen
Wussten Sie schon? Der tatsächliche Preis des Navigo Pass beträgt 280,07 € pro Monat.
Was ist dieser Preis? Dies sind die tatsächlichen Kosten des Navigo-Passes, die den jährlichen Betrieb des öffentlichen Verkehrsnetzes in der Region Île-de-France finanzieren.
Es sind jedoch 90,80 €, die den Abonnenten in Rechnung gestellt werden.
Wer zahlt die Differenz?
- 136,69 € werden von Unternehmen in der Region Paris gezahlt (d. h. 49 %)
Über die Mobilitätszahlung
- 33,10 € werden durch öffentliche Wettbewerbe gezahlt (d. h. 14 %)
Beiträge der Region Île-de-France, der Stadt Paris und der Departements
- 19,47 € werden aus anderen Quellen bezahlt (d. h. 5 %)
Anzeigen, Tickets und verschiedene Steuern
Damit bleiben wir:
- 90,80 € von Reisenden bezahlt (32%)
Durch den Kauf von Abonnements und tickets Transport
Sind Sie Angestellter? Sie zahlen noch weniger, maximal 45,40 €!
Ja, der angezeigte Preis beträgt 90,80 € pro Monat. Aber es ist nicht dieser Betrag, den Sie aus Ihrer Tasche nehmen, wenn Sie in der Île-de-France beschäftigt sind.
Der Arbeitgeber übernimmt 50% Ihres Abonnements
Das ist das Gesetz. Einige reichen sogar von 75% bis zu 100%.
Die Rechnung sinkt daher je nach Arbeitgebererstattung auf 45,40 € oder 22,70 € pro Monat .
Pro Tag sind das 1,51 €*
Und für diesen Preis können Sie überall in der Île-de-France reisen, 7 Tage die Woche, unbegrenzt und mit allen Verkehrsmitteln.
*nach 50% Arbeitgebererstattung
Und woanders, wissen Sie, wie viel es kostet?
Um zu vergleichen, müssen Sie zu den Nachbarn gehen. In vielen Städten sind die Preise höher als in der Île-de-France:
- London : £313/Monat*
- New York : 132 €/Monat**
- Berlin : 128 €/Monat***
* Offizielle TLF-Website
** Offizielle MTA-Website
Offizielle Website der BVG
Es gibt Lösungen, um weniger zu bezahlen
Sie sind Student, kinderreiche Familie, Behinderte, Rentner, Arbeitssuchende oder Selbstständige?
1. Prüfen Sie, ob Sie Anspruch auf einen ermäßigten Tarif haben
Je nach Situation gibt es angepasste Tarife. Viele Reisende zahlen den vollen Fahrpreis, ohne zu wissen, dass sie von Beihilfen profitieren können.
- Jung – 26 Jahre alt
- Familie
- Senior
- Person mit eingeschränkter Mobilität
- Zivildienst
- Sozialhilfeempfänger
2. Der Tipp für alle: die Navigo-Jahreskarte
Wenn Sie das ganze Jahr über Verkehrsmittel nutzen, entscheiden Sie sich für das Navigo Annual Pass.
Die Vorteile:
- Ein Monat gratis (11 Monate bezahlen, 12 reisen)
- Monatliche Zahlung möglich (keine Notwendigkeit, den vollen Betrag auf einmal vorzustrecken)
- Möglichkeit, Ihr Abonnement jederzeit zu pausieren
Anstieg von Navigo, die Zusammenfassung
|Monatliche Rate ohne Beihilfe oder Zuschuss
|Monatliche Rate, die dem Abonnenten in Rechnung gestellt wird
|Tarif nach obligatorischer Arbeitgeberbeteiligung
|Wie viel kostet es pro Tag*
|280,07 €
|90,80 €
|Maximal 45,40 €
|1,51 €*