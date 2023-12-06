Der Navigo-Pass kostet 2026 90,80 €. Warum?

Nr. 2 - Inflation erhöht (auch) die Betriebskosten des Transports

Auch die jährlichen Kosten für den Betrieb des öffentlichen Verkehrsnetzes werden durch die Inflation beeinflusst.

Die Tarife entwickeln sich ja, aber die Erhöhung wird kontrolliert, weil sie geteilt wird

Im Jahr 2023 unterzeichnete Île-de-France Mobilités eine Vereinbarung mit dem Staat, um die Kaufkraft der Einwohner der Ile-de-France zu erhalten.

Bis 2031 werden die Tariferhöhungen auf die Inflation + maximal 1 % pro Jahr begrenzt.

Und der Aufwand wird gut und wahrhaftig geteilt!